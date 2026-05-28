Szeretettel várunk mindenkit 2026. június 1-jén, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között az Utazás a gyermekkor világában eseményre.

Egy vidám nap lesz gyerekeknek, szülőknek és nagyszülőknek, sok színnel, zenével, tánccal és különleges programokkal a vár szívében.

A gyerekekre várnak:

kreatív foglalkozások: festés, rajzolás és játékok

fotósarok, ahol emlékeket lehet készíteni

gyerekelőadások és táncok

Eva Timush-koncert

vidám flash mob

Az esemény programja

09:00 – hivatalos megnyitó és műsorok

10:00 – kreatív foglalkozások és műsorok a kis színpadon

11:30 – Eva Timush-koncert

12:00 – Süss, nap, süss flash mob

Az Utazás a gyermekkor világában témával a várat egy vidám, játékos hellyé alakítjuk, ahol a gyerekek játszhatnak, alkothatnak, és jól érezhetik magukat a családjukkal együtt.

Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepeljük az év egyik legszebb napját!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Bel- és Külkapcsolati Osztály

(X – fizetett hirdetés)