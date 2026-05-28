A benne ülő gyerekkel együtt lopott el egy autót egy férfi

A Nagykátai Járási Ügyészség lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Nagykáta közeli településen élő, büntetett előéletű férfi február 4-én egy bölcsőde előtt járó motorral parkoló autót lopott el, amiben benne ült a jármű tulajdonosának gyermeke.

Miután a férfi észlelte, hogy a kocsiban egy kisfiú ül, egy közeli településen kitette őt.

A kisgyermeket egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz.

A Nagykátai Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit több rendbeli jármű önkényes elvételének bűntette és lopás vétsége mellett egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével is vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni – áll az MTI által szemlézett közleményben.