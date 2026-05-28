68 éves melegrekord dőlt meg Budapesten

Újpesten 34,4 Celsius-fokot regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord. A korábbi, 33,5 Celsius-fokos rekordot még 1958-ban mérték – ismerteti az MTI.

A tájékoztatásban arra is kitértek, hogy a szerdai, döntően derült délelőttöt követően az érkező hidegfront hatására az ország egyes részein erőteljessé vált a gomolyfelhő-képződés, és főként a Dunántúlon, a Duna mentén és kisebb számban északkeleten alakultak ki záporok, zivatarok, sőt néhol szupercellás zivatarok is. Hozzátették: a front előtt még 29 és 34 Celsius-fok közé emelkedett a hőmérséklet.

