68 éves melegrekord dőlt meg Budapesten

Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán.
2026. május 28., 12:152026. május 28., 12:15
Újpesten 34,4 Celsius-fokot regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord. A korábbi, 33,5 Celsius-fokos rekordot még 1958-ban mérték – ismerteti az MTI.
A tájékoztatásban arra is kitértek, hogy a szerdai, döntően derült délelőttöt követően az érkező hidegfront hatására az ország egyes részein erőteljessé vált a gomolyfelhő-képződés, és főként a Dunántúlon, a Duna mentén és kisebb számban északkeleten alakultak ki záporok, zivatarok, sőt néhol szupercellás zivatarok is. Hozzátették: a front előtt még 29 és 34 Celsius-fok közé emelkedett a hőmérséklet.
Míg Nyugat-Európát és a Balkán egy részét hőségriasztás sújtja, addig térségünkben még az elviselhető tartományokban mozognak a hőmérsékleti értékek. Májushoz képest azonban ezek is magasak.
Megdőlő melegrekordok, példátlan hőhullámok, 30 Celsius-fok fölötti hőmérsékleti értékek: ezek jellemzik most Európa egy részét. Több nagyvárosban is hőségriasztást adtak ki a napokban.
Míg Nyugat-Európát és a Balkán egy részét hőségriasztás sújtja, addig térségünkben még az elviselhető tartományokban mozognak a hőmérsékleti értékek. Májushoz képest azonban ezek is magasak.
