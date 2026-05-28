Tarthatatlanná vált a román vasút helyzete a szakszervezet szerint

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A vasutasok szakszervezeti szövetsége (FNFMCV) szerdán arra figyelmeztetett, hogy a romániai vasúti infrastruktúra tarthatatlan helyzetbe került, miután elakadt a Román Vasúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat (CFR SA) 2026-os költségvetésének elfogadása, és felmerült a dolgozók munkaidejének csökkentése is.
A szakszervezet közleménye szerint a „reformra, hatékonyságnövelésre és költségcsökkentésre” hivatkozó intézkedések példátlan válságba sodorhatják a hazai vasúti rendszert
az infrastruktúra romló állapota,
a sebességkorlátozások sűrűsödése,
az elégtelen beruházások
és a súlyos munkaerőhiány körülményei között.
A FNFMCV szerint a hivatalos adatok is azt mutatják, hogy a személyzet már most túlterhelt, főként a közlekedésbiztonsággal és az infrastruktúra üzemeltetésével közvetlenül összefüggő területeken.

A szakszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a CFR SA költségvetés-tervezetének elutasítása máris érezteti hatását: működési zavarokat, bizonyos munkálatok késését és a karbantartási programok ellehetetlenülését okozza.
A FNFMCV tárgyalásra hívta Radu Miruță ügyvivő közlekedési minisztert, hogy közösen keressenek megoldást a vasúti infrastruktúra finanszírozására és az ágazat dolgozóinak védelmére.
