Hőhullám Európában: nálunk még az elviselhető tartományban vannak a hőmérsékleti értékek

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Míg Nyugat-Európát és a Balkán egy részét hőségriasztás sújtja, addig térségünkben még az elviselhető tartományokban mozognak a hőmérsékleti értékek. Májushoz képest azonban ezek is magasak, hiszen többnyire a nyári hónaptól jellemzőek a 30 Celsius-fok körüli hőmérsékleti értékek.
2026. május 28., 09:402026. május 28., 09:40
2026. május 28., 10:162026. május 28., 10:16
Míg az ország nyugati és délnyugati részén szerdán meghaladta a 30 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérsékleti érték, addig térségünkben 30 fok alatt maradt a legmagasabb hőmérsékleti érték.
Csíkszeredában 26,4 Celsius-fokot regisztráltak szerda délután, míg Székelyudvarhelyen ez az érték 26,7 Celsius-fok volt. Sepsiszentgyörgyön 27, 9 Celsius-fok, míg Marosvásárhelyen 29,5 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérsékleti érték.
Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
A csütörtök reggeli „induló” hőmérséklet Csíkszeredában 11,6 Celsius-fok, Székelyudvarhelyen 12,8 Celsius-fok, Sepsiszentgyörgyön 13,6 Celsius-fok, míg Marosvásárhelyen 14,9 Celsius-fok volt.
Az Országos Meteorológiai Igazgatóság mindeddig nem adott ki kánikulára figyelmeztető riasztást.
A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.
Lángra kapott egy melléképület csütörtökön Csíksomlyón a Somlyó 33-ként ismert romatelepen. A tűzeset során egy ember a karján égési sérüléseket szenvedett. A hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat.
Ciprian Ciucu főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy aláírta Bukarest pályázati dossziéját a 2028-as UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére.
Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán.
Lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy magyarországi férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb elsőfokú (sárga jelzésű) szélriasztásokat adott ki az ország felére.
A vasutasok szakszervezeti szövetsége (FNFMCV) szerdán arra figyelmeztetett, hogy a romániai vasúti infrastruktúra tarthatatlan helyzetbe került, miután elakadt a Román Vasúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat 2026-os költségvetésének elfogadása.
Ilie Bolojan szerint a villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának, ehhez azonban fel kell gyorsítani az energiatermelési, energiatárolási és hálózatkorszerűsítési beruházásokat.
Megdőlő melegrekordok, példátlan hőhullámok, 30 Celsius-fok fölötti hőmérsékleti értékek: ezek jellemzik most Európa egy részét. Több nagyvárosban is hőségriasztást adtak ki a napokban.
Medvék jelenléte miatt riasztották szerda délután a Fenyéd községhez tartozó Küküllőkeményfalva lakóit. Este újabb két településen riasztottak a nagyvad miatt.
szóljon hozzá!