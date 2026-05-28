Hőhullám Európában: nálunk még az elviselhető tartományban vannak a hőmérsékleti értékek

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

Míg Nyugat-Európát és a Balkán egy részét hőségriasztás sújtja, addig térségünkben még az elviselhető tartományokban mozognak a hőmérsékleti értékek. Májushoz képest azonban ezek is magasak, hiszen többnyire a nyári hónaptól jellemzőek a 30 Celsius-fok körüli hőmérsékleti értékek.

Székelyhon

2026. május 28., 09:402026. május 28., 09:40

2026. május 28., 10:162026. május 28., 10:16

Míg az ország nyugati és délnyugati részén szerdán meghaladta a 30 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérsékleti érték, addig térségünkben 30 fok alatt maradt a legmagasabb hőmérsékleti érték.

Csíkszeredában 26,4 Celsius-fokot regisztráltak szerda délután, míg Székelyudvarhelyen ez az érték 26,7 Celsius-fok volt. Sepsiszentgyörgyön 27, 9 Celsius-fok, míg Marosvásárhelyen 29,5 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérsékleti érték.

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

A csütörtök reggeli „induló” hőmérséklet Csíkszeredában 11,6 Celsius-fok, Székelyudvarhelyen 12,8 Celsius-fok, Sepsiszentgyörgyön 13,6 Celsius-fok, míg Marosvásárhelyen 14,9 Celsius-fok volt.

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság mindeddig nem adott ki kánikulára figyelmeztető riasztást.

A rovat további cikkei

2026. május 28., csütörtök

Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen

A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.

2026. május 28., csütörtök

Tűz ütött ki a csíksomlyói romatelepen, egy ember megsérült

Lángra kapott egy melléképület csütörtökön Csíksomlyón a Somlyó 33-ként ismert romatelepen. A tűzeset során egy ember a karján égési sérüléseket szenvedett. A hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat.

Szívesen lenne házigazdája Bukarest a 2028-as UEFA Európa-liga döntőjének

Ciprian Ciucu főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy aláírta Bukarest pályázati dossziéját a 2028-as UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére.

68 éves melegrekord dőlt meg Budapesten

Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán.

2026. május 28., csütörtök

A benne ülő gyerekkel együtt lopott el egy autót egy férfi

Lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy magyarországi férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Szeles, helyenként viharos időjárás enyhíti a május végi hőséget

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb elsőfokú (sárga jelzésű) szélriasztásokat adott ki az ország felére.

Tarthatatlanná vált a román vasút helyzete a szakszervezet szerint

A vasutasok szakszervezeti szövetsége (FNFMCV) szerdán arra figyelmeztetett, hogy a romániai vasúti infrastruktúra tarthatatlan helyzetbe került, miután elakadt a Román Vasúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat 2026-os költségvetésének elfogadása.

2026. május 28., csütörtök

A gazdaság talpra állításának egyik feltétele a villamos energia árának csökkentése Bolojan szerint

Ilie Bolojan szerint a villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának, ehhez azonban fel kell gyorsítani az energiatermelési, energiatárolási és hálózatkorszerűsítési beruházásokat.

Már május végén elviselhetetlen a hőség Európa-szerte

Megdőlő melegrekordok, példátlan hőhullámok, 30 Celsius-fok fölötti hőmérsékleti értékek: ezek jellemzik most Európa egy részét. Több nagyvárosban is hőségriasztást adtak ki a napokban.

Fenyéd községben, Lövétén és Szárhegyen láttak medvét

Medvék jelenléte miatt riasztották szerda délután a Fenyéd községhez tartozó Küküllőkeményfalva lakóit. Este újabb két településen riasztottak a nagyvad miatt.

