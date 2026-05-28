Hőhullám Európában: nálunk még az elviselhető tartományban vannak a hőmérsékleti értékek

Míg Nyugat-Európát és a Balkán egy részét hőségriasztás sújtja, addig térségünkben még az elviselhető tartományokban mozognak a hőmérsékleti értékek. Májushoz képest azonban ezek is magasak, hiszen többnyire a nyári hónaptól jellemzőek a 30 Celsius-fok körüli hőmérsékleti értékek.

Míg az ország nyugati és délnyugati részén szerdán meghaladta a 30 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérsékleti érték, addig térségünkben 30 fok alatt maradt a legmagasabb hőmérsékleti érték.

Csíkszeredában 26,4 Celsius-fokot regisztráltak szerda délután, míg Székelyudvarhelyen ez az érték 26,7 Celsius-fok volt. Sepsiszentgyörgyön 27, 9 Celsius-fok, míg Marosvásárhelyen 29,5 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérsékleti érték.