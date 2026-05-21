A szépvízi tározó megcsappant vízszintje ellenére sincs veszélyben az ivóvízellátás

Bár az elmúlt években látványosan visszahúzódott a víz a szépvízi tározóban, a Csíki-medence ivóvízellátása továbbra sincs veszélyben. Sőt a kapacitása azt is megbírja, hogy a jövőben további alcsíki településeket csatoljanak rá a rendszerre.

Barabás Hajnal 2026. május 21., 21:022026. május 21., 21:02

Az elmúlt évek száraz időjárása miatt egyre jobban megcsappant a szépvízi tó víze. A tó 10 millió köbméter víz befogadására képes, két évvel ezelőtt 4,4 millió köbmétert mértek a tározóban. A víz szintje

azóta sem állt vissza a 2017-ben mért 7,6 millió köbméternyi víz szintjéhez.

Az apadó vízszint miatt arról érdeklődtünk a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltatónál, hogy ez befolyásolja-e a jövőbeni vízellátást a kiszolgálási területükön, figyelembe véve azt, hogy az elkövetkező időszakban újabb településeket szeretnének csatlakoztatni a rendszerhez.

A szépvízi víztározó egy mesterséges völgyzárógátas tó

„A tó vízszintjének csökkenése természetesen folyamatosan figyelemmel követett jelenség, ugyanakkor jelenleg

nincs olyan helyzet, amely veszélyeztetné az érintett települések megfelelő nyomású ivóvízellátását.

A Csíki-medence ebből a szempontból kedvező helyzetben van, hiszen a térség vízbázisa hosszú távon is stabilnak tekinthető” – hangsúlyozta lapunknak Lányi Kinga, a regionális vízszolgáltató szóvivője. Hirdetés Hozzátette, a rendszer jelenlegi kapacitása biztosítani tudja a vízellátást több mint húsz településen: Ajnádon, Vacsárcsin, Csíkszentmihályon, Szépvízen, Csíkszentmiklóson, Borzsovában, Rákoson, Madéfalván, Csicsóban, Delnén, Pálfalván, Csomortánban, Csobotfalván, Csíksomlyón, Fitódon, Csíkszentléleken, Mindszenten, Csibában, Csaracsóban, Zsögödben és Csíkszeredában.

Nemrég a Harvízhez csatlakozott két további csíkszéki település: Gyimesközéplok és Gyimesfelsőlok. Azonban ezek a községek nem a szépvízi gáttól kapják az ivóvizet, hanem saját rendszerrel rendelkeznek

– tudtuk meg. Mint Lányi Kinga részletezte, a szépvízi vízmű teljes kapacitása 200 liter másodpercenként, ehhez társul még a csíkszeredai kutak további 190 liter/másodperces kapacitása, ami

összesen 390 liter/másodperc rendelkezésre álló vízmennyiséget jelent.

Az elmúlt évek száraz időjárása miatt egyre jobban megcsappant a szépvízi tó víze

Jelenleg azonban ennél jóval kisebb terheléssel működik a rendszer. „A szépvízi vízmű jelenleg mintegy 90 liter/másodperc kapacitással működik. A kutak le vannak állítva, csak üzemben tartjuk őket és folyamatos készenlétben vannak” – közölte a Harvíz Rt. szóvivője. A rendszer biztonságát tovább növeli majd a csíkszeredai Nagy Laji dombján épülő új hidroforállomás, amely várhatóan egy-két hónapon belül készül el.

Egy esetleges üzemzavar vagy a szépvízi vízmű leállása esetén a kutakból szivattyúzva továbbra is biztosítani tudjuk az ivóvízellátást minden érintett település számára”

– magyarázta Lányi Kinga.

Egyúttal kitért arra is, hogy a jövőbeni fejlesztések részeként Alcsík térségét is a szépvízi rendszerre csatlakoztatnák, a szépvízi tó kapacitása ezt is lehetővé teszi. Erről korábban már több fejlesztési projekt kapcsán is szó esett, legutóbb a Csíkkozmásig tervezett új ivóvízvezeték kapcsán. A szépvízi víztározó egy mesterséges völgyzárógátas tó, amelyet eredetileg ivóvízellátási és árvízvédelmi céllal építették, kezelését az Olt Vízügyi Igazgatóság végzi, a nyers vizet tőlük vásárolja a Harvíz.