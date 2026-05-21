Nicușor Dan szerint korlátozná a civil szervezetek támogatását az adományozók nevének közzététele

Ismertette állaspontját a civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetről Nicușor Dan államfő, csütörtökön.

Székelyhon 2026. május 21., 19:30

A civil szervezetek támogatását korlátozná, és ezen keresztül az egész civil társadalmat gyengítené, ha kötelezővé tennék az adományozóik nevének közzétételét – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán az államfő. A civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetet hétfőn fogadta el a szenátus. A jogszabályjavaslat szerint

az egyesületeknek és alapítványoknak évente részletesen nyilatkozniuk kell az Országos Adóhatóságnak (ANAF) a bevételi forrásaikról.

Az államfő azt javasolta, hogy a tervezet képviselőházi vitájára hívják meg a civil társadalom reprezentatív szervezeteit is. Hirdetés Bejegyzése szerint fontosnak tartja a civil szervezetek működésének átláthatóságát, de ez nagyrészt jelenleg is megvalósul. Úgy vélekedett, hogy a transzparenciát úgy lehetne növelni, ha az egyesületek és alapítványok éves beszámolóikban összesítve feltüntetik a jelentősebb adományokat. Nicușor Dan ugyanakkor

aránytalan intézkedésnek tartja a támogatók nevének közzétételét.

Szerinte a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásáért járó büntetések is túlzóak, és újabb feszültségeket keltenének a társadalomban – írja az Agerpes. A szenátusban elfogadott tervezet szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról,

az 5000 lejnél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével.