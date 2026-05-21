Nicușor Dan szerint korlátozná a civil szervezetek támogatását az adományozók nevének közzététele

Ismertette állaspontját a civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetről Nicușor Dan államfő, csütörtökön.

2026. május 21., 19:302026. május 21., 19:30

A civil szervezetek támogatását korlátozná, és ezen keresztül az egész civil társadalmat gyengítené, ha kötelezővé tennék az adományozóik nevének közzétételét – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán az államfő.

A civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetet hétfőn fogadta el a szenátus. A jogszabályjavaslat szerint

az egyesületeknek és alapítványoknak évente részletesen nyilatkozniuk kell az Országos Adóhatóságnak (ANAF) a bevételi forrásaikról.

Az államfő azt javasolta, hogy a tervezet képviselőházi vitájára hívják meg a civil társadalom reprezentatív szervezeteit is.

Bejegyzése szerint fontosnak tartja a civil szervezetek működésének átláthatóságát, de ez nagyrészt jelenleg is megvalósul. Úgy vélekedett, hogy a transzparenciát úgy lehetne növelni, ha az egyesületek és alapítványok éves beszámolóikban összesítve feltüntetik a jelentősebb adományokat. Nicușor Dan ugyanakkor

aránytalan intézkedésnek tartja a támogatók nevének közzétételét.

Szerinte a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásáért járó büntetések is túlzóak, és újabb feszültségeket keltenének a társadalomban – írja az Agerpes.

A szenátusban elfogadott tervezet szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról,

az 5000 lejnél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével.

A dokumentumot az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, és az intézmény a honlapján külön rovatban teszi közzé. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után. A tervezetet döntő házként a képviselőház vitatja meg.

Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt

Nicușor Dan államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére, köztük a Feketeügy Kovászna megyei szakaszára is.

A rendszerváltás elzárt diplomáciai iratai nyílnak meg Románia előtt

Több mint ötezer, az 1989 utáni átmeneti időszakhoz kapcsolódó diplomáciai dosszié titkosításának feloldását hagyta jóvá a román kormány.

Jogerősen nyolc év és nyolc hónap letöltendőre ítélték a labdarúgó liga elnökének fiát

A bukaresti ítélőtábla csütörtökön másodszorra is nyolc év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Mario Iorgulescut.

Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.

Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.

Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.

A mélybe zuhant egy lift a bukaresti CFR-palotában, öt embert kórházba szállítottak

A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.

A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

