Nicușor Dan szerint korlátozná a civil szervezetek támogatását az adományozók nevének közzététele

Fotó: Presidency.ro
Ismertette állaspontját a civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetről Nicușor Dan államfő, csütörtökön.
A civil szervezetek támogatását korlátozná, és ezen keresztül az egész civil társadalmat gyengítené, ha kötelezővé tennék az adományozóik nevének közzétételét – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán az államfő.
A civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetet hétfőn fogadta el a szenátus. A jogszabályjavaslat szerint
Az államfő azt javasolta, hogy a tervezet képviselőházi vitájára hívják meg a civil társadalom reprezentatív szervezeteit is.
Bejegyzése szerint fontosnak tartja a civil szervezetek működésének átláthatóságát, de ez nagyrészt jelenleg is megvalósul. Úgy vélekedett, hogy a transzparenciát úgy lehetne növelni, ha az egyesületek és alapítványok éves beszámolóikban összesítve feltüntetik a jelentősebb adományokat. Nicușor Dan ugyanakkor
Szerinte a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásáért járó büntetések is túlzóak, és újabb feszültségeket keltenének a társadalomban – írja az Agerpes.
A szenátusban elfogadott tervezet szerint a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról,
A dokumentumot az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, és az intézmény a honlapján külön rovatban teszi közzé. A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után. A tervezetet döntő házként a képviselőház vitatja meg.
Nicușor Dan államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére, köztük a Feketeügy Kovászna megyei szakaszára is.
Több mint ötezer, az 1989 utáni átmeneti időszakhoz kapcsolódó diplomáciai dosszié titkosításának feloldását hagyta jóvá a román kormány.
A bukaresti ítélőtábla csütörtökön másodszorra is nyolc év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Mario Iorgulescut.
Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.
A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.
Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.
Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.
A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.
Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.
1 hozzászólás