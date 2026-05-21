Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?

A város gyilkostói ingatlanjait adminisztráló cég és az önkormányzat között évek óta nem felhőtlen az együttműködés
Fotó: Gergely Imre
A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.
A gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület csütörtök délután tartotta meg májusi soros ülését, melyen kiemelt szerepet kapott a Monturist Rt. helyzete. A város gyilkostói ingatlanjait adminisztráló cég pénteken tartja a közgyűlését, ennek a napirendi pontjaival kapcsolatban fogalmazták meg álláspontjukat a tancsosok:
nem fogadják el a cég 2025-ös pénzügyi beszámolóját, mivel az ügyvezető nem mutatott be semmilyen pénzügyi jelentést az önkormányzatnak;
elutasítják, hogy a társaság felhasználja a múlt évi 192 ezer lejes profitját, mert nem tudják, milyen célokra költené az összeget, és fejlesztési tervet sem ismertetett.
Komoly aggályokat váltott ki az is, hogy a Monturist 300 ezer lejes hitelfelvételhez is kérte a résztulajdonos önkormányzat jóváhagyását.
Dobrean Teodor indulatos hozzászólásában úgy fogalmazott: súlyos lépés lenne egy olyan hitelfelvétel, amelyet a cég vagyonával fedeznének.
Fotó: Gergely Imre
Szerinte visszaélés történik a város tulajdonával, a Monturist semmibe veszi a várost és a képviselő-testületet, ezért
Külön napirendi pontként került elő a 12-es villa ügye is. Az ügyvezető azt szeretné, hogy közjegyző előtt is hitelesítsék az ingatlan korábbi eladását, amely állítólag még 2012-ben történt, az önkormányzatnál azonban úgy tudják, hogy a tranzakciót később visszavonták. Bajkó László tanácsos azt javasolta, hogy
A képviselő-testület döntött a városi közszolgáltatások átszervezésének előkészítéséről is. Az országosan kötelező létszámcsökkentés miatt
ezért több szolgáltatást a Vitalissima Kft.-hez helyeznek át. A parkolás, a piac működtetése, a zöldövezetek és közutak karbantartása, a köztisztaság, valamint a kutyamenhely működtetése is a városi céghez kerül.
Módosították a távhőszolgáltatás árát is. Miután az országos szakhatóság csökkentette a hőtermelési árat, az önkormányzat megszüntethette a korábban biztosított, gigakalóriánkénti 49 lejes támogatást. Ez
Nagy Zoltán polgármester szerint a város így évente mintegy 1,1 millió lejt fordíthat fejlesztésekre.
Az ülésen elhangzott, hogy a város támogatást nyert a Miron Cristea és a dr. Fejér Dávid utcák felújítására, illetve elkészült a Temető és a Makkos utcák korszerűsítésének műszaki és gazdasági dokumentációja is, amely az Anghel Saligny programban valósul meg.
