Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?

A város gyilkostói ingatlanjait adminisztráló cég és az önkormányzat között évek óta nem felhőtlen az együttműködés

A város gyilkostói ingatlanjait adminisztráló cég és az önkormányzat között évek óta nem felhőtlen az együttműködés

A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.

Gergely Imre

2026. május 21., 19:302026. május 21., 19:30

A gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület csütörtök délután tartotta meg májusi soros ülését, melyen kiemelt szerepet kapott a Monturist Rt. helyzete. A város gyilkostói ingatlanjait adminisztráló cég pénteken tartja a közgyűlését, ennek a napirendi pontjaival kapcsolatban fogalmazták meg álláspontjukat a tancsosok:

  • nem fogadják el a cég 2025-ös pénzügyi beszámolóját, mivel az ügyvezető nem mutatott be semmilyen pénzügyi jelentést az önkormányzatnak;

  • elutasítják, hogy a társaság felhasználja a múlt évi 192 ezer lejes profitját, mert nem tudják, milyen célokra költené az összeget, és fejlesztési tervet sem ismertetett.

Komoly aggályokat váltott ki az is, hogy a Monturist 300 ezer lejes hitelfelvételhez is kérte a résztulajdonos önkormányzat jóváhagyását.

Gyergyószentmiklós ezt nem támogatja, és arra kéri a többségi tulajdonost, Budapest V. kerületi önkormányzatát is, hogy ne járuljon hozzá a hitelprocedúrához.

Dobrean Teodor indulatos hozzászólásában úgy fogalmazott: súlyos lépés lenne egy olyan hitelfelvétel, amelyet a cég vagyonával fedeznének.

Szerinte visszaélés történik a város tulajdonával, a Monturist semmibe veszi a várost és a képviselő-testületet, ezért

Gyergyószentmiklósnak minél hamarabb ki kell lépnie a cégből, és ki kell vonnia minden tulajdonát is, vagy pedig fel kell számolni a céget.

Külön napirendi pontként került elő a 12-es villa ügye is. Az ügyvezető azt szeretné, hogy közjegyző előtt is hitelesítsék az ingatlan korábbi eladását, amely állítólag még 2012-ben történt, az önkormányzatnál azonban úgy tudják, hogy a tranzakciót később visszavonták. Bajkó László tanácsos azt javasolta, hogy

az önkormányzat tegyen bűnügyi feljelentést az ügyben.

Átszervezik a városi közszolgáltatást, emelkedik a távhőszolgáltatás ára

A képviselő-testület döntött a városi közszolgáltatások átszervezésének előkészítéséről is. Az országosan kötelező létszámcsökkentés miatt

a városházán 25 alkalmazottól kellene megválni

ezért több szolgáltatást a Vitalissima Kft.-hez helyeznek át. A parkolás, a piac működtetése, a zöldövezetek és közutak karbantartása, a köztisztaság, valamint a kutyamenhely működtetése is a városi céghez kerül.

Módosították a távhőszolgáltatás árát is. Miután az országos szakhatóság csökkentette a hőtermelési árat, az önkormányzat megszüntethette a korábban biztosított, gigakalóriánkénti 49 lejes támogatást. Ez

a fogyasztók számára 6 lejes növekedést jelent gigakalóriánként.

Nagy Zoltán polgármester szerint a város így évente mintegy 1,1 millió lejt fordíthat fejlesztésekre.

Az ülésen elhangzott, hogy a város támogatást nyert a Miron Cristea és a dr. Fejér Dávid utcák felújítására, illetve elkészült a Temető és a Makkos utcák korszerűsítésének műszaki és gazdasági dokumentációja is, amely az Anghel Saligny programban valósul meg.

1 hozzászólás Hozzászólások
Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk
Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Románia multimilliomosokat gyárt, miközben a nép nyög
Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
2026. május 19., kedd

Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson

Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal.

2026. május 18., hétfő

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában

Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút

Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.

Forgalomkorlátozások lesznek Gyergyószentmiklóson

Folytatódnak a közműmunkálatok Gyergyószentmiklóson, ezért forgalmi korlátozások várhatók – tájékoztat a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

2026. május 15., péntek

Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson

Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első percekben.

2026. május 12., kedd

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson

Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója

Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.

2026. május 10., vasárnap

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén

Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.

2026. május 09., szombat

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége

A magyar népi kultúra ősi gyökereiről tart előadást Kisné Portik Irén a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum következő Tarisznyás-estjén.

