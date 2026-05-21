Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?

A város gyilkostói ingatlanjait adminisztráló cég és az önkormányzat között évek óta nem felhőtlen az együttműködés

A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.

Gergely Imre 2026. május 21., 19:302026. május 21., 19:30

A gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület csütörtök délután tartotta meg májusi soros ülését, melyen kiemelt szerepet kapott a Monturist Rt. helyzete. A város gyilkostói ingatlanjait adminisztráló cég pénteken tartja a közgyűlését, ennek a napirendi pontjaival kapcsolatban fogalmazták meg álláspontjukat a tancsosok: nem fogadják el a cég 2025-ös pénzügyi beszámolóját, mivel az ügyvezető nem mutatott be semmilyen pénzügyi jelentést az önkormányzatnak;

elutasítják, hogy a társaság felhasználja a múlt évi 192 ezer lejes profitját, mert nem tudják, milyen célokra költené az összeget, és fejlesztési tervet sem ismertetett. Komoly aggályokat váltott ki az is, hogy a Monturist 300 ezer lejes hitelfelvételhez is kérte a résztulajdonos önkormányzat jóváhagyását.

Gyergyószentmiklós ezt nem támogatja, és arra kéri a többségi tulajdonost, Budapest V. kerületi önkormányzatát is, hogy ne járuljon hozzá a hitelprocedúrához.

Dobrean Teodor indulatos hozzászólásában úgy fogalmazott: súlyos lépés lenne egy olyan hitelfelvétel, amelyet a cég vagyonával fedeznének.

Fotó: Gergely Imre

Szerinte visszaélés történik a város tulajdonával, a Monturist semmibe veszi a várost és a képviselő-testületet, ezért

Gyergyószentmiklósnak minél hamarabb ki kell lépnie a cégből, és ki kell vonnia minden tulajdonát is, vagy pedig fel kell számolni a céget.

Külön napirendi pontként került elő a 12-es villa ügye is. Az ügyvezető azt szeretné, hogy közjegyző előtt is hitelesítsék az ingatlan korábbi eladását, amely állítólag még 2012-ben történt, az önkormányzatnál azonban úgy tudják, hogy a tranzakciót később visszavonták. Bajkó László tanácsos azt javasolta, hogy

az önkormányzat tegyen bűnügyi feljelentést az ügyben.

Átszervezik a városi közszolgáltatást, emelkedik a távhőszolgáltatás ára A képviselő-testület döntött a városi közszolgáltatások átszervezésének előkészítéséről is. Az országosan kötelező létszámcsökkentés miatt

a városházán 25 alkalmazottól kellene megválni

a parkolás, a piac működtetése, a zöldövezetek és közutak karbantartása, a köztisztaság, valamint a kutyamenhely működtetése is a városi céghez kerül. Módosították a távhőszolgáltatás árát is. Miután az országos szakhatóság csökkentette a hőtermelési árat, az önkormányzat megszüntethette a korábban biztosított, gigakalóriánkénti 49 lejes támogatást. Ez

a fogyasztók számára 6 lejes növekedést jelent gigakalóriánként.