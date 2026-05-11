A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója

Fiatal alkotócsapattal viszi színre Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.

A Figura Stúdió Színház azt tervezi, hogy mostantól minden előadásban lehetőséget adó a megmutatkozásra egyetemista vagy frissen végzett fiatal színészeknek és színházi szakembereknek, szakmai gyakorlat szerzésére. Legújabb produkciójuk ennek az első állomása.

Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel közreműködve viszik színre. Az előadást Nagy Norbert rendezi, a darab egyetlen szereplője pedig Kovács Norbert, a művészeti egyetem negyedéves, végzős hallgatója.

A történet a Ceaușescu-korszakba vezeti vissza a nézőket, és a kommunista rendszer mindennapjait, viszontagságait idézi meg. Az alkotók azonban nem pusztán történelmi visszatekintésként tekintenek az előadásra, szerintük ugyanis a korszak hatása ma is érezhető.

„Nem éltük ezt a korszakot, viszont a visszhangját talán most is érezzük” – fogalmazott a rendező a bemutatót megelőző sajtótájékoztatón. Hozzátette: