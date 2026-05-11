A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója

Fotó: Gergely Imre
Fiatal alkotócsapattal viszi színre Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.
A Figura Stúdió Színház azt tervezi, hogy mostantól minden előadásban lehetőséget adó a megmutatkozásra egyetemista vagy frissen végzett fiatal színészeknek és színházi szakembereknek, szakmai gyakorlat szerzésére. Legújabb produkciójuk ennek az első állomása.
Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel közreműködve viszik színre. Az előadást Nagy Norbert rendezi, a darab egyetlen szereplője pedig Kovács Norbert, a művészeti egyetem negyedéves, végzős hallgatója.
A történet a Ceaușescu-korszakba vezeti vissza a nézőket, és a kommunista rendszer mindennapjait, viszontagságait idézi meg. Az alkotók azonban nem pusztán történelmi visszatekintésként tekintenek az előadásra, szerintük ugyanis a korszak hatása ma is érezhető.
„Nem éltük ezt a korszakot, viszont a visszhangját talán most is érezzük” – fogalmazott a rendező a bemutatót megelőző sajtótájékoztatón. Hozzátette:
Erre törekszik az előadás is.
Fotó: Figura Stúdió Színház/Facebook
Az alkotók kétféle nézőpontot szerettek volna megjeleníteni: azokét, akik megélték a kommunizmust, és azokét, akik már csak hallottak róla. Az idősebb generáció számára a humorral és iróniával átszőtt előadás segíthet más perspektívából visszatekinteni az akkori traumákra és tragédiákra, míg a fiatalabbaknak kapaszkodót adhat ahhoz, hogy jobban megértsék szüleik és nagyszüleik világát.
A főhős nem érzékeli a rendszer valódi súlyát, számára az egész világ szinte meseként jelenik meg, ebből fakad az előadás groteszk humora és ironikus hangvétele is.
A produkció alkotócsapatának többi tagja is fiatal: a látványtervező Székely Hanna, a zenei világért Marton Richard Zoltán felel, míg a vizuális koncepciót Kovács István álmodta meg. A bemutatóra május 15-én kerül sor, az előadás másnap 19 órától is látható lesz az Öntöde stúdiótermében.
