A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fiatal alkotócsapattal viszi színre Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.

2026. május 11., 15:052026. május 11., 15:05

A Figura Stúdió Színház azt tervezi, hogy mostantól minden előadásban lehetőséget adó a megmutatkozásra egyetemista vagy frissen végzett fiatal színészeknek és színházi szakembereknek, szakmai gyakorlat szerzésére. Legújabb produkciójuk ennek az első állomása.

Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel közreműködve viszik színre. Az előadást Nagy Norbert rendezi, a darab egyetlen szereplője pedig Kovács Norbert, a művészeti egyetem negyedéves, végzős hallgatója.

A történet a Ceaușescu-korszakba vezeti vissza a nézőket, és a kommunista rendszer mindennapjait, viszontagságait idézi meg. Az alkotók azonban nem pusztán történelmi visszatekintésként tekintenek az előadásra, szerintük ugyanis a korszak hatása ma is érezhető.

„Nem éltük ezt a korszakot, viszont a visszhangját talán most is érezzük” – fogalmazott a rendező a bemutatót megelőző sajtótájékoztatón. Hozzátette:

ha sikerül megérteni az akkori rendszer működését és társadalmi berendezkedését, sok minden a mai világban is értelmet nyerhet, különösen itt, Romániában és Székelyföldön.

Erre törekszik az előadás is.

Fotó: Figura Stúdió Színház/Facebook

Az alkotók kétféle nézőpontot szerettek volna megjeleníteni: azokét, akik megélték a kommunizmust, és azokét, akik már csak hallottak róla. Az idősebb generáció számára a humorral és iróniával átszőtt előadás segíthet más perspektívából visszatekinteni az akkori traumákra és tragédiákra, míg a fiatalabbaknak kapaszkodót adhat ahhoz, hogy jobban megértsék szüleik és nagyszüleik világát.

A darab különlegessége, hogy Székely Csaba egy szellemi sérült karakter szemszögéből mutatja be a történéseket.

A főhős nem érzékeli a rendszer valódi súlyát, számára az egész világ szinte meseként jelenik meg, ebből fakad az előadás groteszk humora és ironikus hangvétele is.

A produkció alkotócsapatának többi tagja is fiatal: a látványtervező Székely Hanna, a zenei világért Marton Richard Zoltán felel, míg a vizuális koncepciót Kovács István álmodta meg. A bemutatóra május 15-én kerül sor, az előadás másnap 19 órától is látható lesz az Öntöde stúdiótermében.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Kultúra
Hirdetés

2026. május 10., vasárnap

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.

2026. május 10., vasárnap

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén

Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.

2026. május 09., szombat

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége

A magyar népi kultúra ősi gyökereiről tart előadást Kisné Portik Irén a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum következő Tarisznyás-estjén.

2026. május 07., csütörtök

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.

2026. május 06., szerda

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek

Hétfő hajnalban gyúlt ki és károsodott súlyosan egy családi ház Gyergyóújfaluban. A helyi közösség megmozdult, és mivel többen jelezték segítő szándékukat, adománygyűjtés is indult.

2026. május 06., szerda

Változatos kínálat májusban is a Figuránál

Új bemutató jön, de kocsmaszínház, egyéni előadás és tantermi produkciók is műsoron vannek ebben a hónapban a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál.

2026. május 06., szerda

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén

A vízszolgáltatás kiesésére kell számítani csütörtökön Gyergyószentmiklós több városrészében.

2026. május 06., szerda

Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra

Tizenegyedik alkalommal szervezik meg az Erőss Zsolt-teljesítménytúrát, amellyel a Himalája legmagasabb csúcsára első magyarként feljutó hegymászóra emlékezik az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyószéki osztálya. Elindult a jelentkezés.

2026. május 06., szerda

Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson

Tizenkét órás újraélesztési maratont szerveznek május 15-én Gyergyószentmiklóson. Az eseményen több mint 1800 fiatal sajátíthatja el az életmentés alapjait, valamint felnőttek is megtanulhatják, mi a teendő szívleállás esetén.

2026. május 02., szombat

A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének korszerűsítése, ezért május 31-ig le kell bontani a területen álló, engedély nélkül épített garázsokat. Egy hónappal a határidő előtt 41 építményt számoltak fel, de a többség még áll.

