Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra

Tizenegyedik alkalommal szervezik meg az Erőss Zsolt-teljesítménytúrát, amellyel a Himalája legmagasabb csúcsára első magyarként feljutó hegymászóra emlékezik az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyószéki osztálya. Elindult a jelentkezés.

A teljesítménytúra idén háromnapos eseménysor lesz, május 29-én, pénteken koszorúzással emlékeznek Erőss Zsoltra, egykori iskolája, a Salamon Ernő Gimnázium előtti emlékműnél. Május 30-án, szombaton tartják a teljesítménytúrát: a rajt a Gyilkos-tó vendéglő teraszáról indul. Mind a négy útvonal érinti a Pongrác-tetőt majd innen szétágazva jut el a célhoz a Hétvirág Panzióhoz.

A résztvevők a rendezvény hagyománya szerint idén is több táv közül választhatnak: 20, 30 és 50 kilométeres gyalogos, valamint 50 kilométeres kerékpáros útvonalat lehet teljesíteni. A túra nemcsak kihívás, hanem közösségi élmény is, a célba érkezőket egytálétellel várják a Hétvirág Panziónál, ahol sátorozási lehetőséget is biztosítanak az érkezőknek. Az esti tábortűz mellett a résztvevők megoszthatják egymással élményeiket.

Május 31-én, vasárnap egy levezető túrával zárul az esemény: a résztvevők a Kecskekőre kirándulnak, ahol egy forrást neveznek el Erőss Zsoltról és emléktáblát avatnak a székely Hópárduc tiszteletére. A helyszín különös jelentőséggel bír, hiszen ez volt az utolsó olyan erdélyi hegy, ahol Erőss járt a végzetes expedíciója előtt – mutatott rá András Zsolt, a teljesítménytúra egyik fő szervezője.

Vadász-Szatmári István elmondta, várhatóan sokan vesznek részt az idei rendezvényen, erre utal, hogy