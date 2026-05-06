Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Tizenegyedik alkalommal szervezik meg az Erőss Zsolt-teljesítménytúrát, amellyel a Himalája legmagasabb csúcsára első magyarként feljutó hegymászóra emlékezik az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyószéki osztálya. Elindult a jelentkezés.

Gergely Imre

2026. május 06., 15:41

A teljesítménytúra idén háromnapos eseménysor lesz, május 29-én, pénteken koszorúzással emlékeznek Erőss Zsoltra, egykori iskolája, a Salamon Ernő Gimnázium előtti emlékműnél. Május 30-án, szombaton tartják a teljesítménytúrát: a rajt a Gyilkos-tó vendéglő teraszáról indul. Mind a négy útvonal érinti a Pongrác-tetőt majd innen szétágazva jut el a célhoz a Hétvirág Panzióhoz.

A résztvevők a rendezvény hagyománya szerint idén is több táv közül választhatnak: 20, 30 és 50 kilométeres gyalogos, valamint 50 kilométeres kerékpáros útvonalat lehet teljesíteni. A túra nemcsak kihívás, hanem közösségi élmény is, a célba érkezőket egytálétellel várják a Hétvirág Panziónál, ahol sátorozási lehetőséget is biztosítanak az érkezőknek. Az esti tábortűz mellett a résztvevők megoszthatják egymással élményeiket.

Május 31-én, vasárnap egy levezető túrával zárul az esemény: a résztvevők a Kecskekőre kirándulnak, ahol egy forrást neveznek el Erőss Zsoltról és emléktáblát avatnak a székely Hópárduc tiszteletére. A helyszín különös jelentőséggel bír, hiszen ez volt az utolsó olyan erdélyi hegy, ahol Erőss járt a végzetes expedíciója előtt – mutatott rá András Zsolt, a teljesítménytúra egyik fő szervezője.

Vadász-Szatmári István elmondta, várhatóan sokan vesznek részt az idei rendezvényen, erre utal, hogy

most sokkal többen regisztráltak már, mint más alkalmak során az első hetekben.

A rendezvényről további információk a teljesítménytúra oldalán kaphatók, ugyanitt lehet regisztrálni is. A kedvezményes nevezési határidő május 11., a végleges jelentkezés pedig május 21-én zárul, helyszíni regisztrációra idén sem lesz lehetőség.

Gyergyószék Magazin
2026. május 06., szerda

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén

A vízszolgáltatás kiesésére kell számítani csütörtökön Gyergyószentmiklós több városrészében.

2026. május 06., szerda

Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson

Tizenkét órás újraélesztési maratont szerveznek május 15-én Gyergyószentmiklóson. Az eseményen több mint 1800 fiatal sajátíthatja el az életmentés alapjait, valamint felnőttek is megtanulhatják, mi a teendő szívleállás esetén.

2026. május 02., szombat

A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének korszerűsítése, ezért május 31-ig le kell bontani a területen álló, engedély nélkül épített garázsokat. Egy hónappal a határidő előtt 41 építményt számoltak fel, de a többség még áll.

2026. május 01., péntek

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson, a város Gyergyószárhegy felőli kijáratánál. A balesetben két személy megsérült, egyikük a roncsok közé szorult.

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 30., csütörtök

Megrongálták a bérelt parkolóhely blokkolószerkezetét

Kevesebb mint egy hónap telt el azóta, hogy Gyergyószentmiklóson, egy Virág negyedi parkolóhely használata körül kialakult vita rendeződni látszott, most azonban újabb fordulat történt: valaki megrongálta a parkolásgátló szerkezetet.

2026. április 30., csütörtök

Rendszámfelismerő kamerákkal lépnek fel az illegális szemétlerakás ellen Gyergyóújfaluban

Rendszámfelismerő kamerákat telepítettek a polgármesteri hivatal mögötti hulladéklerakóhoz Gyergyóújfaluban a szabálytalan szemétlerakás ellenőrzésére.

2026. április 28., kedd

Magasfeszültségű kábeleket szakított le egy kidőlt fa, közel 10 ezer fogyasztó maradt áram nélkül

Csaknem 10 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, miután Borszéken kidőlt egy fa és leszakította a magasfeszültségű áramkábeleket, amelyek tüzet is okoztak.

2026. április 28., kedd

Áramkábeleket szakított el egy kidőlt fa Borszéken, tűz is keletkezett

Száraz növényzet és cserjék gyulladtak ki Borszéken: a lángok egy magasfeszültségű vezetéket érintő meghibásodás miatt keletkeztek, miután egy fa rádőlt az oszlopra, és elszakította a vezetékeket.

2026. április 27., hétfő

Le kell fóliázni a játéktermek ablakait Gyergyószentmiklóson

Rendkívüli ülést tartott hétfőn Gyergyószentmiklós képviselő-testülete, ahol két kérdésben hoztak döntést. Korlátozták a szerencsejáték-termek működését, és elfogadták a területrendezési dokumentációkat az elektromos töltőhálózat kiépítéséhez.

