Le kell fóliázni a játéktermek ablakait Gyergyószentmiklóson

Rendkívüli ülést tartott hétfőn Gyergyószentmiklós képviselő-testülete, ahol két kérdésben hoztak döntést. Korlátozták a szerencsejáték-termek működését, és elfogadták a területrendezési dokumentációkat az elektromos töltőhálózat kiépítéséhez.

Az országos előírásokhoz alkalmazkodva Gyergyószentmiklóson is az eddigieknél jóval szigorúbb szabályokat vezetnek be a játéktermek működésével kapcsolatban. Amint a tanácsülésen Nagy Zoltán polgármester ismertette,

ötszáz méteres védett zónákat jelölnek ki az oktatási intézmények és templomok körül, ahol nem működhetnek pénznyerő gépek.

Emellett bevezetnek egy illetéket, ami szerint az ilyen egységeknek a kiszolgálóhelyiségek mérete szerint évi 300 euró/négyzetméter illetéket kell fizetniük a városkasszába.

A szabályozás nem azonnal lép életbe: a jelenlegi országos engedélyek lejártát követően kell az üzemeltetőknek új engedélyt kiváltaniuk az önkormányzattól, már az új feltételek szerint.

A tervezetet korábban közvitára bocsátották és lakossági fórumon is ismertették az érintettekkel.