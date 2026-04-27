Le kell fóliázni a játéktermek ablakait Gyergyószentmiklóson

Nem lesz sok természetes fény bent. Képünk illusztráció

Nem lesz sok természetes fény bent. Képünk illusztráció

Fotó: Pexels.com

Rendkívüli ülést tartott hétfőn Gyergyószentmiklós képviselő-testülete, ahol két kérdésben hoztak döntést. Korlátozták a szerencsejáték-termek működését, és elfogadták a területrendezési dokumentációkat az elektromos töltőhálózat kiépítéséhez.

Gergely Imre

2026. április 27., 17:152026. április 27., 17:15

Az országos előírásokhoz alkalmazkodva Gyergyószentmiklóson is az eddigieknél jóval szigorúbb szabályokat vezetnek be a játéktermek működésével kapcsolatban. Amint a tanácsülésen Nagy Zoltán polgármester ismertette,

  • ötszáz méteres védett zónákat jelölnek ki az oktatási intézmények és templomok körül, ahol nem működhetnek pénznyerő gépek.

  • Emellett bevezetnek egy illetéket, ami szerint az ilyen egységeknek a kiszolgálóhelyiségek mérete szerint évi 300 euró/négyzetméter illetéket kell fizetniük a városkasszába.

A szabályozás nem azonnal lép életbe: a jelenlegi országos engedélyek lejártát követően kell az üzemeltetőknek új engedélyt kiváltaniuk az önkormányzattól, már az új feltételek szerint.

A tervezetet korábban közvitára bocsátották és lakossági fórumon is ismertették az érintettekkel.

A szabályzat tiltja a túlzottan figyelemfelkeltő, kivilágított reklámokat, valamint előírja a játéktermek nyílászáróinak fóliázását is, hogy az utcáról ne lehessen belátni.

Jelenleg tíz ilyen egység működik a városban, mintegy huszonöt alkalmazottal.

Töltőállomások a város hét pontján

A képviselő-testület ugyanakkor újabb döntést hozott azzal az előkészületben lévő beruházással kapcsolatban, amely révén a város hét pontján létesülnek töltőállomások az elektromos járművek számára. A beruházás közbeszerzése rövidesen elindul, és az 1,17 millió lej értékű projektet július 31-ig be is fejeznék.

Töltőállomás lesz az egykori öntöde előtti parkolóban (kettő is), a Dózsa György utcában a Pitypang napközi melletti parkolóban, az ifjúsági lakások közelében, a művelődési központ előtti téren, a CEC Bank előtt, a Békény utcai parkolóban, valamint az ortodox templomnál.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
A rovat további cikkei

2026. április 26., vasárnap

Öt tűzoltóautóval fékezték meg a lángokat Gyergyóvárhegyen

Két lakóház, két melléképület és a száraz növényzet is lángra kapott vasárnap Gyergyóvárhegyen. A tűzhöz több hivatásos és önkéntes egységet riasztottak, a lángok terjedését végül sikerült megfékezni.

Öt tűzoltóautóval fékezték meg a lángokat Gyergyóvárhegyen
Öt tűzoltóautóval fékezték meg a lángokat Gyergyóvárhegyen
2026. április 26., vasárnap

Öt tűzoltóautóval fékezték meg a lángokat Gyergyóvárhegyen
2026. április 26., vasárnap

Egymillió euróból teszik rendbe a mezei utakat Gyergyócsomafalván

Hét mezőgazdasági út újul meg és épül ki Gyergyócsomafalván, összesen 13 kilométer hosszan. Az egymillió eurós beruházás kivitelezése elkezdődött, a munkálatok nyomán jövő tavaszra stabilabb felületen közlekedhetnek a mezőre járó munkagépek.

Egymillió euróból teszik rendbe a mezei utakat Gyergyócsomafalván
Egymillió euróból teszik rendbe a mezei utakat Gyergyócsomafalván
2026. április 26., vasárnap

Egymillió euróból teszik rendbe a mezei utakat Gyergyócsomafalván
2026. április 25., szombat

Ízek, látvány, hangulat – elrajtolt az új gyergyószentmiklósi gasztrofesztivál

Sikeresen indult a gyergyószentmiklósi BBQ Street by Marble: a sült húsok illata, a látványos grillezés és a zenei programok már a nyitányon nagy tömeget vonzottak. A szervezők szerint a város nyitott az ilyen különleges gasztroélményekre.

Ízek, látvány, hangulat – elrajtolt az új gyergyószentmiklósi gasztrofesztivál
Ízek, látvány, hangulat – elrajtolt az új gyergyószentmiklósi gasztrofesztivál
2026. április 25., szombat

Ízek, látvány, hangulat – elrajtolt az új gyergyószentmiklósi gasztrofesztivál
2026. április 22., szerda

Zajlik a közműépítés, májustól indulhat az aszfaltozás a gyergyószentmiklósi Virág negyedben

Hozzáláttak a közműépítési munkálatoknak a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részén, ahol a szennyvíz- és ivóvízhálózat fejlesztése után indulhat a lakónegyed teljes felújítása. A város más pontjain is dolgoznak.

Zajlik a közműépítés, májustól indulhat az aszfaltozás a gyergyószentmiklósi Virág negyedben
Zajlik a közműépítés, májustól indulhat az aszfaltozás a gyergyószentmiklósi Virág negyedben
2026. április 22., szerda

Zajlik a közműépítés, májustól indulhat az aszfaltozás a gyergyószentmiklósi Virág negyedben
2026. április 22., szerda

Közvitát tart Gyergyószentmiklós a játéktermek szabályozásáról

A játéktermek működésének helyi szabályozásáról szervez közvitát Gyergyószentmiklós önkormányzata csütörtökön, a Vaskertes iskola dísztermében.

Közvitát tart Gyergyószentmiklós a játéktermek szabályozásáról
Közvitát tart Gyergyószentmiklós a játéktermek szabályozásáról
2026. április 22., szerda

Közvitát tart Gyergyószentmiklós a játéktermek szabályozásáról
2026. április 22., szerda

Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok

Újra megnyitotta kapuit a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, de a látogatás új szabályokhoz kötött. Egyszerre legfeljebb két csoport tartózkodhat az épületben, az előzetes bejelentkezést pedig főként a szervezett csoportoktól kérik.

Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok
Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok
2026. április 22., szerda

Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok
2026. április 19., vasárnap

Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér

Különleges lelki utazás részesei lehettek vasárnap délután a gyergyószentmiklósiak: a Passió misztériumjátéka nemcsak felidézte, hanem átélhetővé is tette Krisztus szenvedéstörténetét.

Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér
Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér
2026. április 19., vasárnap

Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér
2026. április 16., csütörtök

Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg

Az átszervezés nyomán 25 állást szüntetnek meg, ezek közül jelenleg hat betöltetlen – elfogadta a gyergyószentmiklósi testület azt a határozatot, amely a polgármesteri hivatal működését a kormány által előírt kötelező létszámplafonhoz igazítja.

Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg
Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg
2026. április 16., csütörtök

Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg
2026. április 16., csütörtök

Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson

Elszállítják a zöldhulladékot a magánházaktól, a lombtalanítási akció április 20. és 26. között lesz Gyergyószentmiklóson.

Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson
Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson
2026. április 16., csütörtök

Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson
2026. április 15., szerda

Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig visszaszerezték.

Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot
Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot
2026. április 15., szerda

Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot
