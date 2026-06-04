Több száz gyergyószentmiklósi gyerekhang a nemzeti összetartozásért

Fotó: Antal Kinga/Facebook-képernyőmentés
Énekkel csatlakoztak a Nemzeti Összetartozás Napjához a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola diákjai: 402 alsó tagozatos tanuló adta elő az Otthon vagyunk című dalt a Szent István-templomban.
Idén másodszor csatlakoztak a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola tanulói számos más település csoportjai mellett ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet Szarka Tamás Kossuth-díjas előadóművész és zeneszerző indított útjára, és amelyet idén nyolcadik alkalommal hirdettek meg.
A kezdeményezés célja, hogy
A Fogarasy diákjai két éve a Kézfogás című szerzeményt énekelték el, most pedig az Otthon vagyunk című dal csendült fel.
„A közös éneklésnek mindenképpen közösségformáló ereje van. Mi, pedagógusok ezt nagyon fontosnak tartjuk, és erre szeretnénk érzékenyíteni a gyermekeket is” – fogalmazott megkeresésünkre válaszolva Fazakas Magdolna tanárnő. Elmondta, az iskola valamennyi alsó tagozatos osztálya részt vett a programban, összesen 402 tanuló.
Fotó: Antal Kinga/Facebook-képernyőmentés
A felkészülés az osztálytermekben zajlott, ahol az osztálytanítók gyakorolták a dalokat a gyermekekkel. „Ennek most külön varázsa volt. Nem tudtam, hogy fog szólni, amikor mind egyszerre éneklünk. De amikor egybeállt az egész produkció, mintha minden kisimult volna.
A rendezvény zenei közreműködői a Korpos Szabolcs által vezetett Salamon’s Jam Orchestra zenészei voltak. A gyermekeket Fazakas Magdolna, Antal Kinga és az osztálytanítók készítették fel, a felvételt pedig Györfi Albert készítette.
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