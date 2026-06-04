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Több száz gyergyószentmiklósi gyerekhang a nemzeti összetartozásért

• Fotó: Antal Kinga/Facebook-képernyőmentés

Fotó: Antal Kinga/Facebook-képernyőmentés

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Énekkel csatlakoztak a Nemzeti Összetartozás Napjához a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola diákjai: 402 alsó tagozatos tanuló adta elő az Otthon vagyunk című dalt a Szent István-templomban.

Gergely Imre

2026. június 04., 17:512026. június 04., 17:51

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Idén másodszor csatlakoztak a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola tanulói számos más település csoportjai mellett ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet Szarka Tamás Kossuth-díjas előadóművész és zeneszerző indított útjára, és amelyet idén nyolcadik alkalommal hirdettek meg.

A kezdeményezés célja, hogy

a világ különböző pontjain élő magyarok ugyanabban az időpontban énekeljenek közösen, kifejezve összetartozásukat.

A Fogarasy diákjai két éve a Kézfogás című szerzeményt énekelték el, most pedig az Otthon vagyunk című dal csendült fel.

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„A közös éneklésnek mindenképpen közösségformáló ereje van. Mi, pedagógusok ezt nagyon fontosnak tartjuk, és erre szeretnénk érzékenyíteni a gyermekeket is” – fogalmazott megkeresésünkre válaszolva Fazakas Magdolna tanárnő. Elmondta, az iskola valamennyi alsó tagozatos osztálya részt vett a programban, összesen 402 tanuló.

• Fotó: Antal Kinga/Facebook-képernyőmentés Galéria

Fotó: Antal Kinga/Facebook-képernyőmentés

A felkészülés az osztálytermekben zajlott, ahol az osztálytanítók gyakorolták a dalokat a gyermekekkel. „Ennek most külön varázsa volt. Nem tudtam, hogy fog szólni, amikor mind egyszerre éneklünk. De amikor egybeállt az egész produkció, mintha minden kisimult volna.

Idézet
Egyszerre csak tökéletes lett. Tényleg egy kisebb csoda volt.”

A rendezvény zenei közreműködői a Korpos Szabolcs által vezetett Salamon’s Jam Orchestra zenészei voltak. A gyermekeket Fazakas Magdolna, Antal Kinga és az osztálytanítók készítették fel, a felvételt pedig Györfi Albert készítette.

Gyergyószék
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