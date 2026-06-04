Több száz gyergyószentmiklósi gyerekhang a nemzeti összetartozásért

Énekkel csatlakoztak a Nemzeti Összetartozás Napjához a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola diákjai: 402 alsó tagozatos tanuló adta elő az Otthon vagyunk című dalt a Szent István-templomban.

Idén másodszor csatlakoztak a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola tanulói számos más település csoportjai mellett ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet Szarka Tamás Kossuth-díjas előadóművész és zeneszerző indított útjára, és amelyet idén nyolcadik alkalommal hirdettek meg.

A Fogarasy diákjai két éve a Kézfogás című szerzeményt énekelték el, most pedig az Otthon vagyunk című dal csendült fel.

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„A közös éneklésnek mindenképpen közösségformáló ereje van. Mi, pedagógusok ezt nagyon fontosnak tartjuk, és erre szeretnénk érzékenyíteni a gyermekeket is” – fogalmazott megkeresésünkre válaszolva Fazakas Magdolna tanárnő. Elmondta, az iskola valamennyi alsó tagozatos osztálya részt vett a programban, összesen 402 tanuló.