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Fotó: Tuchiluș Alex
Alkohol befolyása alatt vezetett egy 68 éves férfi, elvesztette uralmát a jármű fölött, lesodródott az úttestről és egy kőkorlátnak ütközött autójával Maroshévíz közelében.
A 15-ös számú országúton, Borszék irányából Maroshévíz fele tartott személygépkocsijával az a 68 éves, Neamț megyei férfi, aki szombaton 14:30 körül balesetet szenvedett.
szakorvosi ellátás céljából. A közúti baleset helyszínére a maroshévízi rendőrség vonult ki, vizsgálataik alapján a sofőr feltehetően nem igazította sebességét az útviszonyokhoz, megcsúszott, lesodródott az úttestről, majd az út szélén található kőkorlátnak ütközött. A sofőrt alkoholszondával is ellenőrizték, amely
Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indult büntetőeljárás – közölte vasárnap a Hargita megyei rendőrség.
Ugyancsak szombaton 22:30 körül a maroshévízi rendőrök egy 26 éves, maroshévízi fiatalembert igazoltattak, aki a város egyik utcájában személygépkocsit vezetett alkoholos befolyásoltság alatt.
A férfit vérvételre vitték. Az ügyben ittasvezetés miatt eljárást indítottak. A rendőrség az utóbbi napokban több ittas sofőrt is rajtakapott, legutóbb egy székelyudvarhelyi és egy gyergyószentmiklósi férfi esetében indítottak emiatt büntetőeljárást.
Ittas vezetés közben kaptak rajta két férfit a rendőrök pénteken, ugyanakkor egy jogosítvány nélkül vezető sofőrt is lefüleltek.
Még mindig kérdéses, hogy a romokból újjászülethet-e valamikor a tatárdombi szabadtéri oltár, amelyet a több mint egy hete pusztított vihar tett tönkre. A Gyergyószárhegy és Gyergyóditró közötti Tatárdomb a helyi közösség jelképes tere.
Bemutatkozási lehetőséget kínál feltörekvő zenészeknek a gyergyószentmiklósi Sunset Session Fest, amelyet július 17–18-án rendeznek meg először.
Három autó ütközött össze a Gyergyóújfaluhoz tartozó Tekerőpatakon csütörtökön dél körül.
A Bucsin-tetőn kialakult üdülőfalu sokáig alapvető közművek nélkül létezett: sem villanyáram, sem ivóvíz-, sem pedig szennyvízhálózat nem volt itt. De miután tavaly megoldódott a villany kérdése, most a víz- és csatornahálózat kiépítése következik.
Több mint húsz év után újra Gyergyószentmiklóson lesznek láthatók Xantus Géza alkotásai. Július 10-én, pénteken 18 órától nyílik meg a Pro Art Galériában a Fényúton című tárlat.
Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Kőkereszthez tervezett körforgalom kivitelezési dokumentációját, így megindulhatnak a kisajátítási és engedélyeztetési eljárások.
Közel százötven alkalmazottat érintenek Hargita megyében a bejelentett csoportos létszámleépítések: a székelykeresztúri vállalat mellett, most egy maroshévízi gyár jelentette be a tömeges elbocsájtási szándékot.
Megkezdődött a hivatalos turistaszezon a Súgó-barlangban, amely július 1-jétől hétfő kivételével naponta látogatható. A gyergyói természeti ritkaság nyáron több ezer egyéni turistát fogad, miközben a barlang kutatása és újratérképezése is folytatódik.
A nyár során több sportlétesítményben is karbantartási és kisebb felújítási munkálatokat végez a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklub (VSK). Eközben a klub pénzügyi helyzete is stabilizálódott.
Vízvezeték-meghibásodás miatt átmenetileg szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklóson a Békény utca egy részén, valamint a Víz utcában.
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