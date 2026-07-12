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Két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök, egyikük balesetet okozott

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Alkohol befolyása alatt vezetett egy 68 éves férfi, elvesztette uralmát a jármű fölött, lesodródott az úttestről és egy kőkorlátnak ütközött autójával Maroshévíz közelében.

Székelyhon

2026. július 12., 12:572026. július 12., 12:57

A 15-ös számú országúton, Borszék irányából Maroshévíz fele tartott személygépkocsijával az a 68 éves, Neamț megyei férfi, aki szombaton 14:30 körül balesetet szenvedett.

Az egyik utasát kórházba szállították

szakorvosi ellátás céljából. A közúti baleset helyszínére a maroshévízi rendőrség vonult ki, vizsgálataik alapján a sofőr feltehetően nem igazította sebességét az útviszonyokhoz, megcsúszott, lesodródott az úttestről, majd az út szélén található kőkorlátnak ütközött. A sofőrt alkoholszondával is ellenőrizték, amely

0,20 mg/l tiszta alkohol koncentrációt mutatott ki a leheletéből.

Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indult büntetőeljárás – közölte vasárnap a Hargita megyei rendőrség.

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Ugyancsak szombaton 22:30 körül a maroshévízi rendőrök egy 26 éves, maroshévízi fiatalembert igazoltattak, aki a város egyik utcájában személygépkocsit vezetett alkoholos befolyásoltság alatt.

Az alkoholszonda esetében 0,44 mg/l légalkoholszintet mutatott.

A férfit vérvételre vitték. Az ügyben ittasvezetés miatt eljárást indítottak. A rendőrség az utóbbi napokban több ittas sofőrt is rajtakapott, legutóbb egy székelyudvarhelyi és egy gyergyószentmiklósi férfi esetében indítottak emiatt büntetőeljárást.

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Gyergyószék
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