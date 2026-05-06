A bevételnövekedés jócskán fedezi az egészségbiztosító többletkiadásait

Sokan váltak járulékfizetővé a múlt év utolsó negyedévében, ennek az eredménye pedig már jól látható az idei esztendő első negyedévének a bevételi adataiban

Fotó: Orbán Orsolya

Jelentősen nőttek az egészségbiztosítási pénztár bevételei a költségvetési hiány csökkentésére irányuló tavalyi kormányintézkedések hatására. A bevételek növekedési üteme Hargita megyében ötszöröse a kiadásokénak.

Széchely István

2026. május 06., 16:112026. május 06., 16:11

Több mint húszmillió lejjel nőttek a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár bevételei az idei esztendő első negyedévében, a múlt év azonos időszakában jegyzetthez mérve, derül ki az intézmény gazdasági, pénzügyi tevékenységéről szóló friss jelentésből.
2026 első három hónapjában az intézmény teljes bevétele 176,82 millió lejt tett ki, szemben az előzetesen meghatározott 177,97 millió lejjel, ami 99,35 százalékos teljesítést jelent, illetve 1,15 millió lejes negatív különbséget a tervhez képest. Lényegében elmondhatjuk, hogy

a bevételek a várt szinten alakultak,

állapítják meg az intézmény jelentésében. 2025 első negyedévéhez képest a bevételek 153,18 millió lejről 176,82 millió lejre nőttek, ami 23,64 millió lejes, azaz 15,4 százalékos növekedést jelent. Ez a tavaly nyár végén érvénybe lépett kormányintézkedések eredménye, a kabinet ugyanis több biztosítotti kategóriára kiterjesztette az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget, olyanokra, amelyek mindaddig nem kellett fizessenek az egészségbiztosításért.

Egészségbiztosítás: jelentősen megugrott a befizetők száma
Tíz év óta először ugrott meg jelentősen – szinte ötven százalékkal – az egészségbiztosítási hozzájárulást fizetők száma Hargita megyében, ám eközben a biztosítással nem rendelkezők száma is növekedett. Van magyarázat az ellentmondásosnak tűnő trendre.

A megyei egészségbiztosítási pénztár bevételeinek a jelentős részét – a 176,82 millió lejből 176,28 milliót –

az egészségbiztosítási járulékokból befolyt összegek teszik ki, azaz az összbevétel több mint 99,6 százalékát.

Ezen belül a munkáltatói járulékok meghaladták a becsléseket: a tervezett 9,27 millió lejjel szemben 12,03 millió lej valósult meg, ami 29,8 százalékos túlteljesítést jelent. A biztosítotti járulékok összértéke viszont valamivel a becsült szint alatt maradt: a tervezett 168,57 millió lej helyett 164,24 millió lejt valósítottak meg, ami 2,6 százalékkal elmarad a célösszegtől.

„A bevételekre vonatkozó következtetés egyértelmű: az előző évhez képest következetes növekedés tapasztalható,

a költségvetési terv szinte maradéktalanul teljesült, azonban a járulékoktól való függőség strukturális kockázatot jelent” – áll a megyei egészségbiztosítási pénztár negyedéves jelentésében.

A kiadások a vártnál kisebbek voltak

Az intézmény által az idei év első negyedévében megvalósított összkiadás 262,69 millió lej volt a 265,08 millió lejes előirányzattal szemben, ami 99,1 százalékos teljesítési arányt és 2,39 millió lejes költségvetési megtakarítást jelent. 2025 első negyedévéhez képest – amikor a kiadások 254,53 millió lejt tettek ki – 8,16 millió lejes, azaz 3,2 százalékos növekedés történt. Fontos hangsúlyozni azonban, jegyzi meg a megyei egészségbiztosítási pénztár jelentése, hogy

ez a növekedés jelentősen kisebb, mint a bevételek növekedése, ami a pénzügyi egyensúly szempontjából kedvező folyamatot jelez.

A bevételek ugyanis 15,4 százalékkal nőttek, ami majdnem az ötszöröse a kiadások növekedésének (3,2%).
A kiadások összetételét elemezve az látható, hogy a két fő költségkategóriát az orvosi szolgáltatások és gyógyszerköltségek jelentik. Ezek összértéke 162,34 millió lej, míg 2025 azonos időszakában ez a152,02 millió lejre rúgott.

Az orvosi szolgáltatások és gyógyszerköltségek az összkiadások körülbelül 61,8 százalékát teszik ki. Ezen a kategórián belül

a legnagyobb részt a gyógyszerek, egészségügyi fogyóanyagok és gyógyászati segédeszközök költsége – 71,74 millió lej – teszi ki, ami az összes orvosi kiadás 44,19 százaléka,

áll a jelentésben. A biztosítottak számára ingyenesen vagy ártámogatással biztosított gyógyszerek költsége 26,61 millió lejről 28,77 millió lejre nőtt (+8,1%), míg a krónikus betegségek kezelését célzó országos egészségügyi programokra fordított összegek enyhén csökkentek: 34,74 millió lejről 33,98 millió lejre (–2,2%). A programokban biztosított egészségügyi anyagok költsége viszont jelentős növekedést mutat: 2,01 millió lejről 3,05 millió lejre emelkedett ez az összeg, ami 52,1 százalékos növekedés. Ez a költségvetés egyik legdinamikusabb változása.

Növekedések

A járóbeteg-ellátás költségei a 2025-ös 32,72 millió lejről 2026-ban 35,43 millió lejre nőttek (+8,27%). Ezen belül a legnagyobb növekedés a klinikai szakterületeknél történt: 7,57 millió lejről 9,43 millió lejre (+24,6%). A kórházi szolgáltatások költsége mérsékelten, 46,63 millió lejről 48,95 millió lejre (+4,97%) nőtt, a paraklinikai szakterületek kiadásai pedig 12,5 százalékkal.

Az egészségügyi intézményeknek nyújtott béremelési pénzátutalások 75,79 millió lejt tettek ki a 2025-ös 73,56 millió lejjel szemben, ami 3,03 százalékos növekedés. Ez a tétel az összkiadások körülbelül 28,8 százalékát jelenti.

A megyei egészségbiztosítási pénztár adminisztratív fenntartási költségei – személyi és dologi költségek – viszont 2,01 millió lejről 1,78 millió lejre csökkentek (–11,54%).

A szociális ellátási kiadások a 2025-ös 26,93 millió lejről 2026-ban 22,77 millió lejre csökkentek (-15,5%), ami viszont az ilyen típusú juttatások igénybevételének jelentős visszaesését jelzi.

Következtetések

A szociális ellátási kiadások csökkenésének okait célszerű lenne tovább elemezni, hogy kiderüljön, hatékonyságnövelésről van-e szó, vagy az igények esetleges alulreprezentáltságáról – állapítja meg jelentésében a megyei egészségbiztosítási pénztár. Ugyanakkor a járóbeteg-ellátás és a gyógyszerkiadások szoros nyomon követésére is szükség van szerintük – különösen ott, ahol a növekedés meghaladja a 10-20 százalékot –, hogy megelőzzék a költségvetési egyensúly felborulását a következő negyedévekben.

Összegzésképpen a 2026. első negyedév adatai stabil pénzügyi helyzetet mutatnak, jelentősen növekvő bevételekkel és ellenőrzött kiadásokkal.

Azonban bizonyos szegmensekben – különösen a járóbeteg-ellátásban, a gyógyszerek és a nemzeti programok esetében – jelentkező fokozott nyomás stratégiai megközelítést igényel a középtávú fenntarthatóság biztosítása érdekében, áll a jelentésben.

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz
Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő
Kína legyőzte a csoportelsőt, Románia bronzéremmel zárta a jégkorongvébét
Simion bírálja az RMDSZ-t, az AUR-ba hívja a magyarokat
Ritkán látható gólzápor Buzăuban: 8–8-as döntetlent játszott a VSK Udvarhely
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
2026. május 06., szerda

Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.

Balesethez és kigyúlt takarmányhoz is riasztották a Hargita megyei tűzoltókat

Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.

Balhé és lebukás: egy nap, két rendőrségi ügy Hargita megyében

Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.

Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.

Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.

Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képeset

Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben: a Román Nemzeti Bank (BNR) által szerdán közzétett árfolyam szerint egy euró 5,2688 lejbe kerül, 5,08 banival (0,97 százalékkal) többe, mint kedden.

Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

Tarr Zoltán: a határon túli magyarok szerzett jogait megtartjuk

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter a Facebookon, röviden bemutatva az új, integrált tárcát és feladatköreit.

Szökött rabot lőttek le a rendőrök

Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le kedden a rendőrök a craiovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról. A férfi életét vesztette.

Ha az AUR-on múlik, akkor Călin Georgescut javasolják kormányfőnek

Ha lehetőségük lesz rá, és rajtuk múlik, akkor Călin Georgescut fogják javasolni miniszterelnöknek – jelentette ki George Simion, az AUR elnöke hétfőn este.

