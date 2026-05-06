A bevételnövekedés jócskán fedezi az egészségbiztosító többletkiadásait

Sokan váltak járulékfizetővé a múlt év utolsó negyedévében, ennek az eredménye pedig már jól látható az idei esztendő első negyedévének a bevételi adataiban
Jelentősen nőttek az egészségbiztosítási pénztár bevételei a költségvetési hiány csökkentésére irányuló tavalyi kormányintézkedések hatására. A bevételek növekedési üteme Hargita megyében ötszöröse a kiadásokénak.
Több mint húszmillió lejjel nőttek a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár bevételei az idei esztendő első negyedévében, a múlt év azonos időszakában jegyzetthez mérve, derül ki az intézmény gazdasági, pénzügyi tevékenységéről szóló friss jelentésből.
2026 első három hónapjában az intézmény teljes bevétele 176,82 millió lejt tett ki, szemben az előzetesen meghatározott 177,97 millió lejjel, ami 99,35 százalékos teljesítést jelent, illetve 1,15 millió lejes negatív különbséget a tervhez képest. Lényegében elmondhatjuk, hogy
állapítják meg az intézmény jelentésében. 2025 első negyedévéhez képest a bevételek 153,18 millió lejről 176,82 millió lejre nőttek, ami 23,64 millió lejes, azaz 15,4 százalékos növekedést jelent. Ez a tavaly nyár végén érvénybe lépett kormányintézkedések eredménye, a kabinet ugyanis több biztosítotti kategóriára kiterjesztette az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget, olyanokra, amelyek mindaddig nem kellett fizessenek az egészségbiztosításért.
Tíz év óta először ugrott meg jelentősen – szinte ötven százalékkal – az egészségbiztosítási hozzájárulást fizetők száma Hargita megyében, ám eközben a biztosítással nem rendelkezők száma is növekedett. Van magyarázat az ellentmondásosnak tűnő trendre.
A megyei egészségbiztosítási pénztár bevételeinek a jelentős részét – a 176,82 millió lejből 176,28 milliót –
Ezen belül a munkáltatói járulékok meghaladták a becsléseket: a tervezett 9,27 millió lejjel szemben 12,03 millió lej valósult meg, ami 29,8 százalékos túlteljesítést jelent. A biztosítotti járulékok összértéke viszont valamivel a becsült szint alatt maradt: a tervezett 168,57 millió lej helyett 164,24 millió lejt valósítottak meg, ami 2,6 százalékkal elmarad a célösszegtől.
a költségvetési terv szinte maradéktalanul teljesült, azonban a járulékoktól való függőség strukturális kockázatot jelent” – áll a megyei egészségbiztosítási pénztár negyedéves jelentésében.
Az intézmény által az idei év első negyedévében megvalósított összkiadás 262,69 millió lej volt a 265,08 millió lejes előirányzattal szemben, ami 99,1 százalékos teljesítési arányt és 2,39 millió lejes költségvetési megtakarítást jelent. 2025 első negyedévéhez képest – amikor a kiadások 254,53 millió lejt tettek ki – 8,16 millió lejes, azaz 3,2 százalékos növekedés történt. Fontos hangsúlyozni azonban, jegyzi meg a megyei egészségbiztosítási pénztár jelentése, hogy
A bevételek ugyanis 15,4 százalékkal nőttek, ami majdnem az ötszöröse a kiadások növekedésének (3,2%).
A kiadások összetételét elemezve az látható, hogy a két fő költségkategóriát az orvosi szolgáltatások és gyógyszerköltségek jelentik. Ezek összértéke 162,34 millió lej, míg 2025 azonos időszakában ez a152,02 millió lejre rúgott.
Az orvosi szolgáltatások és gyógyszerköltségek az összkiadások körülbelül 61,8 százalékát teszik ki. Ezen a kategórián belül
áll a jelentésben. A biztosítottak számára ingyenesen vagy ártámogatással biztosított gyógyszerek költsége 26,61 millió lejről 28,77 millió lejre nőtt (+8,1%), míg a krónikus betegségek kezelését célzó országos egészségügyi programokra fordított összegek enyhén csökkentek: 34,74 millió lejről 33,98 millió lejre (–2,2%). A programokban biztosított egészségügyi anyagok költsége viszont jelentős növekedést mutat: 2,01 millió lejről 3,05 millió lejre emelkedett ez az összeg, ami 52,1 százalékos növekedés. Ez a költségvetés egyik legdinamikusabb változása.
A járóbeteg-ellátás költségei a 2025-ös 32,72 millió lejről 2026-ban 35,43 millió lejre nőttek (+8,27%). Ezen belül a legnagyobb növekedés a klinikai szakterületeknél történt: 7,57 millió lejről 9,43 millió lejre (+24,6%). A kórházi szolgáltatások költsége mérsékelten, 46,63 millió lejről 48,95 millió lejre (+4,97%) nőtt, a paraklinikai szakterületek kiadásai pedig 12,5 százalékkal.
Az egészségügyi intézményeknek nyújtott béremelési pénzátutalások 75,79 millió lejt tettek ki a 2025-ös 73,56 millió lejjel szemben, ami 3,03 százalékos növekedés. Ez a tétel az összkiadások körülbelül 28,8 százalékát jelenti.
A szociális ellátási kiadások a 2025-ös 26,93 millió lejről 2026-ban 22,77 millió lejre csökkentek (-15,5%), ami viszont az ilyen típusú juttatások igénybevételének jelentős visszaesését jelzi.
A szociális ellátási kiadások csökkenésének okait célszerű lenne tovább elemezni, hogy kiderüljön, hatékonyságnövelésről van-e szó, vagy az igények esetleges alulreprezentáltságáról – állapítja meg jelentésében a megyei egészségbiztosítási pénztár. Ugyanakkor a járóbeteg-ellátás és a gyógyszerkiadások szoros nyomon követésére is szükség van szerintük – különösen ott, ahol a növekedés meghaladja a 10-20 százalékot –, hogy megelőzzék a költségvetési egyensúly felborulását a következő negyedévekben.
Azonban bizonyos szegmensekben – különösen a járóbeteg-ellátásban, a gyógyszerek és a nemzeti programok esetében – jelentkező fokozott nyomás stratégiai megközelítést igényel a középtávú fenntarthatóság biztosítása érdekében, áll a jelentésben.
