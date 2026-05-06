A bevételnövekedés jócskán fedezi az egészségbiztosító többletkiadásait

Sokan váltak járulékfizetővé a múlt év utolsó negyedévében, ennek az eredménye pedig már jól látható az idei esztendő első negyedévének a bevételi adataiban

Jelentősen nőttek az egészségbiztosítási pénztár bevételei a költségvetési hiány csökkentésére irányuló tavalyi kormányintézkedések hatására. A bevételek növekedési üteme Hargita megyében ötszöröse a kiadásokénak.

Széchely István 2026. május 06., 16:112026. május 06., 16:11

Több mint húszmillió lejjel nőttek a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár bevételei az idei esztendő első negyedévében, a múlt év azonos időszakában jegyzetthez mérve, derül ki az intézmény gazdasági, pénzügyi tevékenységéről szóló friss jelentésből.

2026 első három hónapjában az intézmény teljes bevétele 176,82 millió lejt tett ki, szemben az előzetesen meghatározott 177,97 millió lejjel, ami 99,35 százalékos teljesítést jelent, illetve 1,15 millió lejes negatív különbséget a tervhez képest. Lényegében elmondhatjuk, hogy

a bevételek a várt szinten alakultak,

2025 első negyedévéhez képest a bevételek 153,18 millió lejről 176,82 millió lejre nőttek, ami 23,64 millió lejes, azaz 15,4 százalékos növekedést jelent. Ez a tavaly nyár végén érvénybe lépett kormányintézkedések eredménye, a kabinet ugyanis több biztosítotti kategóriára kiterjesztette az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget, olyanokra, amelyek mindaddig nem kellett fizessenek az egészségbiztosításért. A megyei egészségbiztosítási pénztár bevételeinek a jelentős részét – a 176,82 millió lejből 176,28 milliót –

az egészségbiztosítási járulékokból befolyt összegek teszik ki, azaz az összbevétel több mint 99,6 százalékát.

Ezen belül a munkáltatói járulékok meghaladták a becsléseket: a tervezett 9,27 millió lejjel szemben 12,03 millió lej valósult meg, ami 29,8 százalékos túlteljesítést jelent. A biztosítotti járulékok összértéke viszont valamivel a becsült szint alatt maradt: a tervezett 168,57 millió lej helyett 164,24 millió lejt valósítottak meg, ami 2,6 százalékkal elmarad a célösszegtől.

„A bevételekre vonatkozó következtetés egyértelmű: az előző évhez képest következetes növekedés tapasztalható,

a költségvetési terv szinte maradéktalanul teljesült, azonban a járulékoktól való függőség strukturális kockázatot jelent” – áll a megyei egészségbiztosítási pénztár negyedéves jelentésében. A kiadások a vártnál kisebbek voltak Az intézmény által az idei év első negyedévében megvalósított összkiadás 262,69 millió lej volt a 265,08 millió lejes előirányzattal szemben, ami 99,1 százalékos teljesítési arányt és 2,39 millió lejes költségvetési megtakarítást jelent. 2025 első negyedévéhez képest – amikor a kiadások 254,53 millió lejt tettek ki – 8,16 millió lejes, azaz 3,2 százalékos növekedés történt. Fontos hangsúlyozni azonban, jegyzi meg a megyei egészségbiztosítási pénztár jelentése, hogy

ez a növekedés jelentősen kisebb, mint a bevételek növekedése, ami a pénzügyi egyensúly szempontjából kedvező folyamatot jelez.

A bevételek ugyanis 15,4 százalékkal nőttek, ami majdnem az ötszöröse a kiadások növekedésének (3,2%).

A kiadások összetételét elemezve az látható, hogy a két fő költségkategóriát az orvosi szolgáltatások és gyógyszerköltségek jelentik. Ezek összértéke 162,34 millió lej, míg 2025 azonos időszakában ez a152,02 millió lejre rúgott.

Az orvosi szolgáltatások és gyógyszerköltségek az összkiadások körülbelül 61,8 százalékát teszik ki. Ezen a kategórián belül

a legnagyobb részt a gyógyszerek, egészségügyi fogyóanyagok és gyógyászati segédeszközök költsége – 71,74 millió lej – teszi ki, ami az összes orvosi kiadás 44,19 százaléka,

áll a jelentésben. A biztosítottak számára ingyenesen vagy ártámogatással biztosított gyógyszerek költsége 26,61 millió lejről 28,77 millió lejre nőtt (+8,1%), míg a krónikus betegségek kezelését célzó országos egészségügyi programokra fordított összegek enyhén csökkentek: 34,74 millió lejről 33,98 millió lejre (–2,2%). A programokban biztosított egészségügyi anyagok költsége viszont jelentős növekedést mutat: 2,01 millió lejről 3,05 millió lejre emelkedett ez az összeg, ami 52,1 százalékos növekedés. Ez a költségvetés egyik legdinamikusabb változása. Növekedések A járóbeteg-ellátás költségei a 2025-ös 32,72 millió lejről 2026-ban 35,43 millió lejre nőttek (+8,27%). Ezen belül a legnagyobb növekedés a klinikai szakterületeknél történt: 7,57 millió lejről 9,43 millió lejre (+24,6%). A kórházi szolgáltatások költsége mérsékelten, 46,63 millió lejről 48,95 millió lejre (+4,97%) nőtt, a paraklinikai szakterületek kiadásai pedig 12,5 százalékkal.

Az egészségügyi intézményeknek nyújtott béremelési pénzátutalások 75,79 millió lejt tettek ki a 2025-ös 73,56 millió lejjel szemben, ami 3,03 százalékos növekedés. Ez a tétel az összkiadások körülbelül 28,8 százalékát jelenti.

A megyei egészségbiztosítási pénztár adminisztratív fenntartási költségei – személyi és dologi költségek – viszont 2,01 millió lejről 1,78 millió lejre csökkentek (–11,54%).

A szociális ellátási kiadások a 2025-ös 26,93 millió lejről 2026-ban 22,77 millió lejre csökkentek (-15,5%), ami viszont az ilyen típusú juttatások igénybevételének jelentős visszaesését jelzi. Következtetések A szociális ellátási kiadások csökkenésének okait célszerű lenne tovább elemezni, hogy kiderüljön, hatékonyságnövelésről van-e szó, vagy az igények esetleges alulreprezentáltságáról – állapítja meg jelentésében a megyei egészségbiztosítási pénztár. Ugyanakkor a járóbeteg-ellátás és a gyógyszerkiadások szoros nyomon követésére is szükség van szerintük – különösen ott, ahol a növekedés meghaladja a 10-20 százalékot –, hogy megelőzzék a költségvetési egyensúly felborulását a következő negyedévekben.

Összegzésképpen a 2026. első negyedév adatai stabil pénzügyi helyzetet mutatnak, jelentősen növekvő bevételekkel és ellenőrzött kiadásokkal.