Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képeset

Újabb történelmi mélypontra került szerdán a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2688 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 5,08 banis emelkedést jelent a keddi 5,2180 lejhez képest.
2026. május 06., 13:20
A hivatalos lej–euró árfolyam először kedden emelkedett 5,2 lej fölé, a román fizetőeszköz gyengülése pedig szerdán is folytatódott.
Az amerikai dollárhoz képest is gyengült a lej, ennek árfolyama 1,02 banival (0,2 százalékkal) 4,4746 lejre nőtt az előző napi 4,4644 lejhez képest.
A svájci frank árfolyama 4,55 banival (0,8 százalékkal) 5,7429 lejre nőtt az előző napi 5,6974 lejes értékhez viszonyítva.
Az arany grammonkénti ára a keddi 653,5812 lejről 676,0740 lejre emelkedett szerdán.
Újabb történelmi mélypontra került kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2180 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82 banis (0,35 százalékos) emelkedést jelent a hétfői 5,1998 lejhez képest.
