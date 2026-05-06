Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képeset

• Fotó: Kozán István

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb történelmi mélypontra került szerdán a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2688 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 5,08 banis emelkedést jelent a keddi 5,2180 lejhez képest.

Székelyhon

2026. május 06., 13:20

2026. május 06., 13:442026. május 06., 13:44

A hivatalos lej–euró árfolyam először kedden emelkedett 5,2 lej fölé, a román fizetőeszköz gyengülése pedig szerdán is folytatódott.

Az amerikai dollárhoz képest is gyengült a lej, ennek árfolyama 1,02 banival (0,2 százalékkal) 4,4746 lejre nőtt az előző napi 4,4644 lejhez képest.

A svájci frank árfolyama 4,55 banival (0,8 százalékkal) 5,7429 lejre nőtt az előző napi 5,6974 lejes értékhez viszonyítva.

Az arany grammonkénti ára a keddi 653,5812 lejről 676,0740 lejre emelkedett szerdán.

Láttuk jönni, amit eddig még nem láttunk a hivatalos árfolyamon
Újabb történelmi mélypontra került kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2180 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 1,82 banis (0,35 százalékos) emelkedést jelent a hétfői 5,1998 lejhez képest.

2026. május 06., szerda

Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Jócskán több a cégfeloszlatás a székelyföldi megyékben, mint tavaly

Majdnem másfélszer annyi cégfeloszlatás történt az első negyedévben Hargita, Maros és Kovászna megyében, mint a múlt év azonos időszakában. A három megyéből kettőben a cégfelfüggesztések, -törlések, de az új bejegyzések száma is nőtt.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Tarr Zoltán: a határon túli magyarok szerzett jogait megtartjuk

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter a Facebookon, röviden bemutatva az új, integrált tárcát és feladatköreit.

2026. május 06., szerda

2026. május 05., kedd

Szökött rabot lőttek le a rendőrök

Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le kedden a rendőrök a craiovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról. A férfi életét vesztette.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Ha az AUR-on múlik, akkor Călin Georgescut javasolják kormányfőnek

Ha lehetőségük lesz rá, és rajtuk múlik, akkor Călin Georgescut fogják javasolni miniszterelnöknek – jelentette ki George Simion, az AUR elnöke hétfőn este.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Döntött a PNL a kormánybuktatás után: ellenzékbe vonulnak

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Krasznahorkai László Nobel-díjas írót ünnepelte az MTA

A Határtalan történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal-beszélgetéssel és a Korossy Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kedden Budapesten.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz

Bírálta kedden az RMDSZ-t a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is

Több medvét is lefotózott olvasónk miközben a Gyergyóalfalu és Zeteváralja közötti 138-as megyei úton, a Libánon utazott autójával.

2026. május 05., kedd

