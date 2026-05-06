Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Fotó: Gov.ro

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

Székelyhon

2026. május 06., 11:282026. május 06., 11:28

2026. május 06., 11:312026. május 06., 11:31

A kormány oldalán közzétett Facebook-bejegyzésben Ilie Bolojan azt írta, megtiszteltetés volt számára, hogy az elmúlt tíz hónapban az országot szolgálhatta, és minden tőle telhetőt megtett, hogy rendbe szedje Románia pénzügyeit, felszámolja az igazságtalanságokat és előmozdítsa a modernizációt célzó reformokat.

Idézet
A legfontosabb azonban az, hogy bebizonyítottuk: másképpen is lehet kormányozni”

– idézi az ügyvivő kormányfőt az Agerpres.

Bejegyzésében a Nemzeti Liberális Párt elnöke megköszönte a polgároknak, hogy elviselték az ország pénzügyeinek rendbetételével járó nehézségeket. Mint hangsúlyozta,

az intézkedések nem voltak öncélúak, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták
.

A politikus köszönetet mondott azoknak is, akik az elmúlt 10 hónap csapatmunkájában részt vettek. Azt írta, sok kiváló embert ismert meg a legalacsonyabb beosztásoktól a legmagasabbakig, és együtt bebizonyították, hogy „a szabályok betartásával, közpénzherdálás és arrogancia nélkül is lehet kormányozni”.

Idézet
De tíz hónap után bekövetkezett az elkerülhetetlen. Amikor a kiváltságokra törsz és rávilágítasz dolgokra, a reakciók sem maradnak el”

– jelentette ki.

Bolojan azt is hangsúlyozta, hogy mandátuma utolsó napjáig dolgozni fog az országért, és nem adja fel az elveit, az elmúlt egy hónapban kapott támogatás pedig arra motiválja, hogy folytassa a harcot az országért és annak jövőjéért.

Idézet
Egy fejezet lezárult és elkezdődik egy másik; de az értékek, amelyekért küzdök, nem változnak, és elengedhetetlenül fontos számomra, hogy érezzem, mellettem állnak. Köszönöm, Románia!”

– zárta bejegyzését Ilie Bolojan.

A parlament kedden megszavazta a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első frakció által a Bolojan-kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt.

Eldőlt a kormány sorsa, így szavaztak ma a parlamentben
A képviselőház és a szenátus együttes keddi ülésén szavaztak a törvényhozók a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első bizalmatlansági indítványáról.

Belföld Politika
A rovat további cikkei

Jócskán több a cégfeloszlatás a székelyföldi megyékben, mint tavaly

Majdnem másfélszer annyi cégfeloszlatás történt az első negyedévben Hargita, Maros és Kovászna megyében, mint a múlt év azonos időszakában. A három megyéből kettőben a cégfelfüggesztések, -törlések, de az új bejegyzések száma is nőtt.

Tarr Zoltán: a határon túli magyarok szerzett jogait megtartjuk

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter a Facebookon, röviden bemutatva az új, integrált tárcát és feladatköreit.

Szökött rabot lőttek le a rendőrök

Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le kedden a rendőrök a craiovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról. A férfi életét vesztette.

Ha az AUR-on múlik, akkor Călin Georgescut javasolják kormányfőnek

Ha lehetőségük lesz rá, és rajtuk múlik, akkor Călin Georgescut fogják javasolni miniszterelnöknek – jelentette ki George Simion, az AUR elnöke hétfőn este.

Döntött a PNL a kormánybuktatás után: ellenzékbe vonulnak

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.

Krasznahorkai László Nobel-díjas írót ünnepelte az MTA

A Határtalan történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal-beszélgetéssel és a Korossy Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kedden Budapesten.

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz

Bírálta kedden az RMDSZ-t a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is

Több medvét is lefotózott olvasónk miközben a Gyergyóalfalu és Zeteváralja közötti 138-as megyei úton, a Libánon utazott autójával.

A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a legfelsőbb bíróság keresetének, és arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozásokat.

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.

