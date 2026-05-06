Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

A kormány oldalán közzétett Facebook-bejegyzésben Ilie Bolojan azt írta, megtiszteltetés volt számára, hogy az elmúlt tíz hónapban az országot szolgálhatta, és minden tőle telhetőt megtett, hogy rendbe szedje Románia pénzügyeit, felszámolja az igazságtalanságokat és előmozdítsa a modernizációt célzó reformokat.

A legfontosabb azonban az, hogy bebizonyítottuk: másképpen is lehet kormányozni”

– idézi az ügyvivő kormányfőt az Agerpres. Bejegyzésében a Nemzeti Liberális Párt elnöke megköszönte a polgároknak, hogy elviselték az ország pénzügyeinek rendbetételével járó nehézségeket. Mint hangsúlyozta,

az intézkedések nem voltak öncélúak, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták

A politikus köszönetet mondott azoknak is, akik az elmúlt 10 hónap csapatmunkájában részt vettek. Azt írta, sok kiváló embert ismert meg a legalacsonyabb beosztásoktól a legmagasabbakig, és együtt bebizonyították, hogy „a szabályok betartásával, közpénzherdálás és arrogancia nélkül is lehet kormányozni”.

De tíz hónap után bekövetkezett az elkerülhetetlen. Amikor a kiváltságokra törsz és rávilágítasz dolgokra, a reakciók sem maradnak el”

– jelentette ki. Bolojan azt is hangsúlyozta, hogy mandátuma utolsó napjáig dolgozni fog az országért, és nem adja fel az elveit, az elmúlt egy hónapban kapott támogatás pedig arra motiválja, hogy folytassa a harcot az országért és annak jövőjéért.

Egy fejezet lezárult és elkezdődik egy másik; de az értékek, amelyekért küzdök, nem változnak, és elengedhetetlenül fontos számomra, hogy érezzem, mellettem állnak. Köszönöm, Románia!”