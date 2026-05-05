Döntött a PNL a kormánybuktatás után: ellenzékbe vonulnak

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.
2026. május 05., 22:42
A párt választmánya által kedd este elfogadott határozat megerősítette, hogy
amely – a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt – bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg azt a kormányt, amelyben maga is részt vett – írja az MTI.
A PNL szerint a PSD-t terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért, így
A PNL ellenzéki pártként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják – szögezte le a párt határozata.
A többórás ülés utáni sajtónyilatkozatában Ilie Bolojan pártelnök kijelentette: az ellenzékbe vonulásról szóló döntésével a PNL bebizonyította, hogy van méltósága. Hozzátette, hogy tovább fognak dolgozni „egy kiváltságok és szinekúrák nélküli modernizációs pólus” létrehozásáért – írja az Agerpres.
A PNL első alelnöke, Ciprian Ciucu ismertette a testület ülésén elfogadott határozatot. Ebben leszögezik, hogy a jelenlegi politikai válságot a Szociáldemokrata Párt (PSD) idézte elő, amely szisztematikusan bojkottálta a hozzájárulásával elfogadott kormányprogramot és késleltette az ebbe foglalt reformokat. A válság a bizalmatlansági indítvány benyújtásával tetőződött, és mivel a kezdeményezéshez a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is csatlakozott, a PSD-hez hasonló mértékben felelős a jelenlegi helyzetért.
– fogalmaztak a dokumentumban.
A határozatban rámutattak arra is, hogy a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás eredménye alapján a PSD és az AUR létrehozott egy új parlamenti többséget, ezért a kormányzást is vállalniuk kell.
Hangsúlyozták azt is, hogy a párt tartja magát a korábbi döntéseihez és ellenzékbe vonul, ebből a pozícióból dolgozik majd a polgárokért és a gazdasági stabilitásért.
A dokumentumban leszögezték, hogy a PNL ellenzékből is támogatni fogja a helyreállítási terv végrehajtását, a gazdaságélénkítő programot, a SAFE programot, az ország OECD-csatlakozását és a költségvetési egyensúly fenntartását.
Nicușor Dan államfő kedd este közölte, hogy informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosított, hogy a konzultációk végén Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.
