Döntött a PNL a kormánybuktatás után: ellenzékbe vonulnak

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.

A párt választmánya által kedd este elfogadott határozat megerősítette, hogy

a PNL nem tekinti többé megbízható partnernek a Szociáldemokrata Pártot (PSD),

amely – a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt – bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg azt a kormányt, amelyben maga is részt vett – írja az MTI. Hirdetés A PNL szerint a PSD-t terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért, így

a PSD-nek és a körülötte kialakult új parlamenti többségnek a felelőssége kormányt alakítani.

A PNL ellenzéki pártként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják – szögezte le a párt határozata. Bolojan: a párt ezzel a döntéssel is bebizonyította, hogy van méltósága A többórás ülés utáni sajtónyilatkozatában Ilie Bolojan pártelnök kijelentette: az ellenzékbe vonulásról szóló döntésével a PNL bebizonyította, hogy van méltósága. Hozzátette, hogy tovább fognak dolgozni „egy kiváltságok és szinekúrák nélküli modernizációs pólus” létrehozásáért – írja az Agerpres. A PNL első alelnöke, Ciprian Ciucu ismertette a testület ülésén elfogadott határozatot. Ebben leszögezik, hogy a jelenlegi politikai válságot a Szociáldemokrata Párt (PSD) idézte elő, amely szisztematikusan bojkottálta a hozzájárulásával elfogadott kormányprogramot és késleltette az ebbe foglalt reformokat. A válság a bizalmatlansági indítvány benyújtásával tetőződött, és mivel a kezdeményezéshez a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is csatlakozott, a PSD-hez hasonló mértékben felelős a jelenlegi helyzetért.

A politikai válságot előidéző pártoknak kötelességük vállalni a következményeket”