Döntött a PNL a kormánybuktatás után: ellenzékbe vonulnak

Fotó: Haáz Vince

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök vezette koalíciós kormánytól.

Székelyhon

2026. május 05., 22:47

A párt választmánya által kedd este elfogadott határozat megerősítette, hogy

a PNL nem tekinti többé megbízható partnernek a Szociáldemokrata Pártot (PSD),

amely – a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt – bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg azt a kormányt, amelyben maga is részt vett – írja az MTI.

A PNL szerint a PSD-t terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért, így

a PSD-nek és a körülötte kialakult új parlamenti többségnek a felelőssége kormányt alakítani.

A PNL ellenzéki pártként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják – szögezte le a párt határozata.

Bolojan: a párt ezzel a döntéssel is bebizonyította, hogy van méltósága

A többórás ülés utáni sajtónyilatkozatában Ilie Bolojan pártelnök kijelentette: az ellenzékbe vonulásról szóló döntésével a PNL bebizonyította, hogy van méltósága. Hozzátette, hogy tovább fognak dolgozni „egy kiváltságok és szinekúrák nélküli modernizációs pólus” létrehozásáért – írja az Agerpres.

A PNL első alelnöke, Ciprian Ciucu ismertette a testület ülésén elfogadott határozatot. Ebben leszögezik, hogy a jelenlegi politikai válságot a Szociáldemokrata Párt (PSD) idézte elő, amely szisztematikusan bojkottálta a hozzájárulásával elfogadott kormányprogramot és késleltette az ebbe foglalt reformokat. A válság a bizalmatlansági indítvány benyújtásával tetőződött, és mivel a kezdeményezéshez a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is csatlakozott, a PSD-hez hasonló mértékben felelős a jelenlegi helyzetért.

Idézet
A politikai válságot előidéző pártoknak kötelességük vállalni a következményeket”

– fogalmaztak a dokumentumban.

A határozatban rámutattak arra is, hogy a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás eredménye alapján a PSD és az AUR létrehozott egy új parlamenti többséget, ezért a kormányzást is vállalniuk kell.

Hangsúlyozták azt is, hogy a párt tartja magát a korábbi döntéseihez és ellenzékbe vonul, ebből a pozícióból dolgozik majd a polgárokért és a gazdasági stabilitásért.

A dokumentumban leszögezték, hogy a PNL ellenzékből is támogatni fogja a helyreállítási terv végrehajtását, a gazdaságélénkítő programot, a SAFE programot, az ország OECD-csatlakozását és a költségvetési egyensúly fenntartását.

2026. május 05., kedd

Szökött rabot lőttek le a rendőrök

Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le kedden a rendőrök a craiovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról. A férfi életét vesztette.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Ha az AUR-on múlik, akkor Călin Georgescut javasolják kormányfőnek

Ha lehetőségük lesz rá, és rajtuk múlik, akkor Călin Georgescut fogják javasolni miniszterelnöknek – jelentette ki George Simion, az AUR elnöke hétfőn este.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Krasznahorkai László Nobel-díjas írót ünnepelte az MTA

A Határtalan történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal-beszélgetéssel és a Korossy Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kedden Budapesten.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz

Bírálta kedden az RMDSZ-t a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is

Több medvét is lefotózott olvasónk miközben a Gyergyóalfalu és Zeteváralja közötti 138-as megyei úton, a Libánon utazott autójával.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a legfelsőbb bíróság keresetének, és arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozásokat.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek

„Nem bírtak ki legalább egy évet kormányválság nélkül a koalíciós partnereink, ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis van Romániában, pedig nem ezt várták, az emberek” – jelentette ki kedd délután Tánczos Barna, miniszterelnök-helyettes.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket

Elkezdődött a Hargita megyei utakon a közúti rendőrség Truck&Bus elnevezésű akciója, amelynek során május 4. és 10. között fokozottan ellenőrzik a tömegközlekedési és az áruszállító járműveket.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Elkezdi az informális egyeztetéseket a pártokkal Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedd este közölte, hogy informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosított, hogy a konzultációk végén Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.

2026. május 05., kedd

