Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek

„Nem bírtak ki legalább egy évet kormányválság nélkül a koalíciós partnereink, ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis van Romániában, pedig nem ezt várták, az emberek” – jelentette ki kedd délután Tánczos Barna, miniszterelnök-helyettes.

Mint a kormánybuktatásra reagáló Facebook-posztjában írja, úgy borították a kormányt, hogy senki nem tudja, mi lesz a folytatás, a pártok között teljes a tanácstalanság.

„Ismét hetek, talán hónapok kellenek, hogy valakik összerakják a parlamenti többséget, miniszterelnököt nevesítsenek. Nehéz róla beszélni, hisz jogosan tevődik fel a kérdés minden alkalommal, hogy mi, az erdélyi magyarok képviselete hogyan keveredtünk bele ismét” – fogalmazott Tánczos a kialakult helyzet kapcsán.

Hirdetés

{K1}

Mint részletezte, az elmúlt másfél évben az RMDSZ és ő maga is része volt az utolsó két kormánykoalíciónak.

„Amikor 2024 decemberében a kormányzás mellett döntöttünk, láttuk, hogy mennyire kritikus a helyzet.