Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek

Fotó: Haáz Vince
„Nem bírtak ki legalább egy évet kormányválság nélkül a koalíciós partnereink, ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis van Romániában, pedig nem ezt várták, az emberek” – jelentette ki kedd délután Tánczos Barna, miniszterelnök-helyettes.
2026. május 05., 19:402026. május 05., 19:40
Mint a kormánybuktatásra reagáló Facebook-posztjában írja, úgy borították a kormányt, hogy senki nem tudja, mi lesz a folytatás, a pártok között teljes a tanácstalanság.
„Ismét hetek, talán hónapok kellenek, hogy valakik összerakják a parlamenti többséget, miniszterelnököt nevesítsenek. Nehéz róla beszélni, hisz jogosan tevődik fel a kérdés minden alkalommal, hogy mi, az erdélyi magyarok képviselete hogyan keveredtünk bele ismét” – fogalmazott Tánczos a kialakult helyzet kapcsán.
Mint részletezte, az elmúlt másfél évben az RMDSZ és ő maga is része volt az utolsó két kormánykoalíciónak.
„Amikor 2024 decemberében a kormányzás mellett döntöttünk, láttuk, hogy mennyire kritikus a helyzet.
– indokolta a kormányzati szerepvállalást.
Hozzátette, hogy másfél év után visszatekintve, látva és megértve sokak elégedetlenségét, egyre jogosabb a kérdés: mit tehetünk mi egy olyan politikai konjunktúrában, amelyben
Szerinte ma erre őszintén nehéz választ adni.
„Egy stabil politikai háttérrel Romániának minden esélye megvan arra, hogy augusztustól jelentősen csökkenő infláció mellett lezárja az utóbbi évtizedek egyik legnehezebb periódusát, és jövő évtől pedig egy új közalkalmazotti bérezési törvénnyel, a nyugdíjak inflációval való kiigazításával, illetve a beruházások megfelelő szinten való tartásával visszatérjen egy gazdasági stabilitás időszakába. Akár kormányon az RMDSZ, akár nem, ez egy reális perspektíva, ez kell legyen a cél” – vetítette előre a miniszterelnök-helyettes.
