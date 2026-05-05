Az USR nem lép koalícióra a PSD-vel és politikai megállapodást javasol a PNL-nek

Dominic Fritz, az USR elnöke
Fotó: Dominic Fritz/Facebook
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) fenntartja korábbi döntését, miszerint nem lép koalícióra ismét a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – közölte az alakulat.
2026. május 05., 18:29
A párt keddi tájékoztatása szerint az USR továbbra is a „reformorientált irányvonalat” követi.
Ugyanakkor megbízták Dominic Fritz elnököt, hogy tárgyaljon a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal egy politikai megállapodásról a következő lépések összehangolása érdekében.
A döntést a párt 160 vezető tisztségviselőjét tömörítő politikai bizottságban hozták meg.
