Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket

A közlekedésbiztonság növelése céljából a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti munkatársai május 4–10. között Truck&Bus elnevezésű akciót tartanak – közölte keddi közleményében a rendőrség.

Az akció ideje alatt fokozottan ellenőrzik a személyszállítást és árufuvarozást végző járműveket a forgalomban.

Az ellenőrzések során kiemelten figyelik:

a vezetési és pihenőidők betartását;

a szállítás jogszerűségét;

a kötelező dokumentumok meglétét;

a maximális terhelhetőség betartását;

a járművezetők pszichofizikai állapotát;

a megengedett sebességhatárok betartását.

A rendőrök egyúttal az alábbiakat ajánlják minden közlekedő figyelmébe:

indulás előtt ellenőrizzék a jármű műszaki állapotát;

győződjenek meg arról, hogy rendelkeznek minden szükséges irattal;

tartsák be a pihenőidőket és a hatályos jogszabályi előírásokat.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hozzátette, az ellenőrző akció egy európai szintű, az úgynevezett ROADPOL által koordinált műveleti terv része, amelynek célja a közlekedésbiztonság növelése és a közúti balesetek megelőzése.