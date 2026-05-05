Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket

A közlekedésbiztonság növelése céljából a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti munkatársai május 4–10. között Truck&Bus elnevezésű akciót tartanak – közölte keddi közleményében a rendőrség.
Az akció ideje alatt fokozottan ellenőrzik a személyszállítást és árufuvarozást végző járműveket a forgalomban.
Az ellenőrzések során kiemelten figyelik:
a vezetési és pihenőidők betartását;
a szállítás jogszerűségét;
a kötelező dokumentumok meglétét;
a maximális terhelhetőség betartását;
a járművezetők pszichofizikai állapotát;
a megengedett sebességhatárok betartását.
A rendőrök egyúttal az alábbiakat ajánlják minden közlekedő figyelmébe:
indulás előtt ellenőrizzék a jármű műszaki állapotát;
győződjenek meg arról, hogy rendelkeznek minden szükséges irattal;
tartsák be a pihenőidőket és a hatályos jogszabályi előírásokat.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hozzátette, az ellenőrző akció egy európai szintű, az úgynevezett ROADPOL által koordinált műveleti terv része, amelynek célja a közlekedésbiztonság növelése és a közúti balesetek megelőzése.
