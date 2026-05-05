Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hiányosságokat talált a környezetőrség a bányáknál

41 ellenőrzés, 9 szabálysértés, 3 figyelmeztetés és 6 pénzbírság, összesen 180 000 lej értékben – nem volt minden rendben a kő-, kavics- és homokbányáknál • Fotó: Hargita Megyei Környezetőrség

41 ellenőrzés, 9 szabálysértés, 3 figyelmeztetés és 6 pénzbírság, összesen 180 000 lej értékben – nem volt minden rendben a kő-, kavics- és homokbányáknál

Fotó: Hargita Megyei Környezetőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

180 000 lejre bírságolt meg a Hargita Megyei Környezetőrség több kő-, kavics- és homokbányát egy, a napokban véget ért ellenőrzés során. Volt köztük olyan is, amely már nem először kapott bírságot ugyanazon ok miatt.

Széchely István

2026. május 05., 21:202026. május 05., 21:20

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Március közepétől április végéig 41 ellenőrzést végzett a Hargita Megyei Környezetőrség a megyében egy országos akció részeként, amelyben olyan gazdasági egységeket látogattak meg az ellenőrök, amelyek díszítő- és építőkő, valamint ércek bányászatával, mészkő, pala, kavics, homok, agyag és kaolin kitermelésével foglalkoznak, valamint olyan helyszíneket is ellenőriztek, ahol halastavak létesítése céljából végeztek munkálatokat.

Hirdetés

Hargita megyében a meglátogatott egységek jórészt kő-, kavics- és homokbányák voltak – tudtuk meg Balla Izabellától, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetőjétől. A 41 ellenőrzés során kilenc szabálysértést állapítottak meg a környezetőrség munkatársai, ezek miatt három esetben figyelmeztetést,

hat alkalommal pedig pénzbírságot alkalmaztak, összesen 180 ezer lej értékben.

Három fő hiányosságot tapasztaltak:

  • az engedélyköteles tevékenységekhez szükséges szabályozási, engedélyezési dokumentumok hiányát,

  • a Környezetvédelmi Alap irányába fennálló kötelezettségekről szóló nyilatkozat határidőn belül történő benyújtásának elmulasztását,

  • valamint az előző ellenőrzés során elrendelt intézkedések végrehajtásának elmulasztását.

Kirívó környezetkárosító tevékenységet nem találtak az ellenőrzés során, inkább adminisztratív jellegű szabálysértéseket tapasztaltak – mondta el kérdésünkre Balla Izabella.

Volt azonban egy vállalkozás, amelynél nem először állapították meg ugyanazt a szabálysértést a megyei környezetőrség munkatársai:

egy kőbányánál elmulasztották végrehajtani a korábbi ellenőrzésen elrendelt intézkedéseket,

ráadásul ez már egy ismétlődő mulasztás volt. Ez egy többszörösen visszatérő probléma, amit még nem tudtak megoldani – fogalmazott a megyei környezetőrség vezetője.

A korábbi ellenőrzésekről szóló beszámolók szerint

a vállalkozás természetvédelmi területen halmozott fel kőbányászatból származó föld- és kőzetanyagot, emiatt több tízezer lejes pénzbírságot kapott,

majd a szakhatóság által megkövetelt hatástanulmánynak megfelelően el kellett volna végezze a helyreállítási munkálatokat, ám ezt nem tette meg.

• Fotó: Hargita Megyei Környezetőrség Galéria

Fotó: Hargita Megyei Környezetőrség

Az utóbbi idők legszokatlanabb szabálysértésének fejleményei

A közelmúltban volt egy szokatlannak mondható szabálysértés is, amely miatt eljárást indított a környezetőrség, sőt, bűnvádi feljelentést is tettek. Egy fel- és leszállópálya kialakítását célzó, a Homoródi-dombság különleges madárvédelmi területén, környezetvédelmi engedélyezés hiányában végzett munkálatok miatt intézkedett a környezetőrség egy panasz nyomán.

Az ellenőrzött háromhektáros területet, amely mezőgazdasági szempontból kaszáló besorolású, egy természetes személy vette bérbe repülőtér kiépítése céljából a helyi közbirtokosságtól, és tereprendezést végzett, anélkül, hogy bármilyen környezetvédelmi szabályozási dokumentummal vagy a védett terület gondnokságának engedélyével rendelkezett volna. Az ellenőrzési folyamat akadályozása miatt a terület birtokosára

a környezetőrség 15 000 lejes bírságot rótt ki, továbbá feljelentést tettek ellene,

mivel a természetvédelmi területen történt beavatkozások bűncselekménynek minősülnek.

A környezetőrség valamivel több, mint egy hónapja felkérte a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséget is, hogy mérje fel a terület védett madárfajaira gyakorolt károk jelentőségét, valamint határozza meg a szükséges helyreállítási intézkedéseket. A Hargita Megyei Erdőőrség kivizsgálása alapján az erdőalap integritása is sérült 0,774 hektár területen.

Az erdőterület kivágása összesen 26 888 lej kárt okozott,

amelyhez hozzáadódik a technikai vágásérettség előtt végzett faanyag kitermelésből eredő növekedéskiesés értéke, összesen 137 200 lej.

Az ügy fejleményeivel kapcsolatos érdeklődésünkre Balla Izabella azt közölte, a bűnvádi feljelentést megtették, a terület helyreállítása érdekében hatástanulmányt készíttetett az illető, amit a környezetőrség a környezetvédelmi ügynökséggel is megtárgyalt. A hatástanulmány alapján a munkálatoknak nem volt nagy hatása a környezetre, a helyreállításhoz fákat kell ültessen és meg kell erősítse a talajt a korábbi, engedély nélküli munkálatok megrendelője – mondta el a megyei környezetőrség vezetője.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Bulgáriai nyaralást tervezőket figyelmeztet a román turisztikai szakember
Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Megbukott a Bolojan-kormány, elfogadta a parlament a bizalmatlansági indítványt
Arsenal vagy Atlético? Megismerjük a BL-döntő egyik résztvevőjét – keddi sportműsor
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Székelyhon

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Bulgáriai nyaralást tervezőket figyelmeztet a román turisztikai szakember
Székelyhon

Bulgáriai nyaralást tervezőket figyelmeztet a román turisztikai szakember
Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Székely Sport

Dél-Korea legyőzésével biztosan éremmel zárja a vébét a romániai hokiválogatott
Megbukott a Bolojan-kormány, elfogadta a parlament a bizalmatlansági indítványt
Krónika

Megbukott a Bolojan-kormány, elfogadta a parlament a bizalmatlansági indítványt
Arsenal vagy Atlético? Megismerjük a BL-döntő egyik résztvevőjét – keddi sportműsor
Székely Sport

Arsenal vagy Atlético? Megismerjük a BL-döntő egyik résztvevőjét – keddi sportműsor
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Nőileg

Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 05., kedd

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz

Bírálta kedden az RMDSZ-t a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion, amiért a szövetség képviselői és szenátorai nem szavazták meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz
A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz
2026. május 05., kedd

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz
Hirdetés
2026. május 05., kedd

Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is

Több medvét is lefotózott olvasónk miközben a Gyergyóalfalu és Zeteváralja közötti 138-as megyei úton, a Libánon utazott autójával.

Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is
Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is
2026. május 05., kedd

Nem csak az autósok járnak a Libánon – a medvék is
2026. május 05., kedd

A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a legfelsőbb bíróság keresetének, és arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, hogy fizessék ki a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozásokat.

A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla
A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla
2026. május 05., kedd

A bíráknak és ügyészeknek megítélt bértartozások kifizetésére kötelezi a kormányt a bukaresti ítélőtábla
2026. május 05., kedd

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen

Első fokon megnyerte Nicușor Dan államfő az Állandó Választási Hatóság (AEP) elleni pert, amellyel az elnökválasztási kampányában elköltött mintegy 930 ezer lej visszatérítését akarta elérni.

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen
Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen
2026. május 05., kedd

Pert nyert Nicușor Dan az Állandó Választási Hatóság ellen
Hirdetés
2026. május 05., kedd

Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek

„Nem bírtak ki legalább egy évet kormányválság nélkül a koalíciós partnereink, ismét megbukott egy kormány, újabb politikai krízis van Romániában, pedig nem ezt várták, az emberek” – jelentette ki kedd délután Tánczos Barna, miniszterelnök-helyettes.

Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek
Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek
2026. május 05., kedd

Tánczos: ismét politikai krízis van Romániában, nem ezt várták az emberek
2026. május 05., kedd

Az „összemosolygás nyelve” az anyanyelv, amely erős alap a nyelvtanulásban is

Lezárul szerdán az iskolába való iratkozás első szakasza, és bár a legtöbb magyar szülő magyar osztályt választ gyerekének, vannak, akik elbizonytalanodnak ilyenkor. Az anyanyelven való tanulás azonban erős alapot ad a többi nyelv elsajátításához is.

Az „összemosolygás nyelve” az anyanyelv, amely erős alap a nyelvtanulásban is
Az „összemosolygás nyelve” az anyanyelv, amely erős alap a nyelvtanulásban is
2026. május 05., kedd

Az „összemosolygás nyelve” az anyanyelv, amely erős alap a nyelvtanulásban is
2026. május 05., kedd

Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket

Elkezdődött a Hargita megyei utakon a közúti rendőrség Truck&Bus elnevezésű akciója, amelynek során május 4. és 10. között fokozottan ellenőrzik a tömegközlekedési és az áruszállító járműveket.

Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket
Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket
2026. május 05., kedd

Fokozottan ellenőrzik a személy-és áruszállító járműveket
Hirdetés
2026. május 05., kedd

Elkezdi az informális egyeztetéseket a pártokkal Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedd este közölte, hogy informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosított, hogy a konzultációk végén Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.

Elkezdi az informális egyeztetéseket a pártokkal Nicușor Dan
Elkezdi az informális egyeztetéseket a pártokkal Nicușor Dan
2026. május 05., kedd

Elkezdi az informális egyeztetéseket a pártokkal Nicușor Dan
2026. május 05., kedd

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a Bolojan-kormányt megbuktató bizalmatlansági indítvány

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bizalmatlansági indítvány, amelynek keddi parlamenti elfogadása a Bolojan-kormány bukásához vezetett.

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a Bolojan-kormányt megbuktató bizalmatlansági indítvány
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a Bolojan-kormányt megbuktató bizalmatlansági indítvány
2026. május 05., kedd

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a Bolojan-kormányt megbuktató bizalmatlansági indítvány
2026. május 05., kedd

Az USR nem lép koalícióra a PSD-vel és politikai megállapodást javasol a PNL-nek

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) fenntartja korábbi döntését, miszerint nem lép koalícióra ismét a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – közölte az alakulat.

Az USR nem lép koalícióra a PSD-vel és politikai megállapodást javasol a PNL-nek
Az USR nem lép koalícióra a PSD-vel és politikai megállapodást javasol a PNL-nek
2026. május 05., kedd

Az USR nem lép koalícióra a PSD-vel és politikai megállapodást javasol a PNL-nek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!