Hiányosságokat talált a környezetőrség a bányáknál

41 ellenőrzés, 9 szabálysértés, 3 figyelmeztetés és 6 pénzbírság, összesen 180 000 lej értékben – nem volt minden rendben a kő-, kavics- és homokbányáknál
Fotó: Hargita Megyei Környezetőrség
180 000 lejre bírságolt meg a Hargita Megyei Környezetőrség több kő-, kavics- és homokbányát egy, a napokban véget ért ellenőrzés során. Volt köztük olyan is, amely már nem először kapott bírságot ugyanazon ok miatt.
Március közepétől április végéig 41 ellenőrzést végzett a Hargita Megyei Környezetőrség a megyében egy országos akció részeként, amelyben olyan gazdasági egységeket látogattak meg az ellenőrök, amelyek díszítő- és építőkő, valamint ércek bányászatával, mészkő, pala, kavics, homok, agyag és kaolin kitermelésével foglalkoznak, valamint olyan helyszíneket is ellenőriztek, ahol halastavak létesítése céljából végeztek munkálatokat.
Hargita megyében a meglátogatott egységek jórészt kő-, kavics- és homokbányák voltak – tudtuk meg Balla Izabellától, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetőjétől. A 41 ellenőrzés során kilenc szabálysértést állapítottak meg a környezetőrség munkatársai, ezek miatt három esetben figyelmeztetést,
Három fő hiányosságot tapasztaltak:
az engedélyköteles tevékenységekhez szükséges szabályozási, engedélyezési dokumentumok hiányát,
a Környezetvédelmi Alap irányába fennálló kötelezettségekről szóló nyilatkozat határidőn belül történő benyújtásának elmulasztását,
valamint az előző ellenőrzés során elrendelt intézkedések végrehajtásának elmulasztását.
Kirívó környezetkárosító tevékenységet nem találtak az ellenőrzés során, inkább adminisztratív jellegű szabálysértéseket tapasztaltak – mondta el kérdésünkre Balla Izabella.
Volt azonban egy vállalkozás, amelynél nem először állapították meg ugyanazt a szabálysértést a megyei környezetőrség munkatársai:
ráadásul ez már egy ismétlődő mulasztás volt. Ez egy többszörösen visszatérő probléma, amit még nem tudtak megoldani – fogalmazott a megyei környezetőrség vezetője.
A korábbi ellenőrzésekről szóló beszámolók szerint
majd a szakhatóság által megkövetelt hatástanulmánynak megfelelően el kellett volna végezze a helyreállítási munkálatokat, ám ezt nem tette meg.
Fotó: Hargita Megyei Környezetőrség
A közelmúltban volt egy szokatlannak mondható szabálysértés is, amely miatt eljárást indított a környezetőrség, sőt, bűnvádi feljelentést is tettek. Egy fel- és leszállópálya kialakítását célzó, a Homoródi-dombság különleges madárvédelmi területén, környezetvédelmi engedélyezés hiányában végzett munkálatok miatt intézkedett a környezetőrség egy panasz nyomán.
Az ellenőrzött háromhektáros területet, amely mezőgazdasági szempontból kaszáló besorolású, egy természetes személy vette bérbe repülőtér kiépítése céljából a helyi közbirtokosságtól, és tereprendezést végzett, anélkül, hogy bármilyen környezetvédelmi szabályozási dokumentummal vagy a védett terület gondnokságának engedélyével rendelkezett volna. Az ellenőrzési folyamat akadályozása miatt a terület birtokosára
mivel a természetvédelmi területen történt beavatkozások bűncselekménynek minősülnek.
A környezetőrség valamivel több, mint egy hónapja felkérte a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséget is, hogy mérje fel a terület védett madárfajaira gyakorolt károk jelentőségét, valamint határozza meg a szükséges helyreállítási intézkedéseket. A Hargita Megyei Erdőőrség kivizsgálása alapján az erdőalap integritása is sérült 0,774 hektár területen.
amelyhez hozzáadódik a technikai vágásérettség előtt végzett faanyag kitermelésből eredő növekedéskiesés értéke, összesen 137 200 lej.
Az ügy fejleményeivel kapcsolatos érdeklődésünkre Balla Izabella azt közölte, a bűnvádi feljelentést megtették, a terület helyreállítása érdekében hatástanulmányt készíttetett az illető, amit a környezetőrség a környezetvédelmi ügynökséggel is megtárgyalt. A hatástanulmány alapján a munkálatoknak nem volt nagy hatása a környezetre, a helyreállításhoz fákat kell ültessen és meg kell erősítse a talajt a korábbi, engedély nélküli munkálatok megrendelője – mondta el a megyei környezetőrség vezetője.
