Balhé és lebukás: egy nap, két rendőrségi ügy Hargita megyében

Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.

Székelyhon 2026. május 06., 15:362026. május 06., 15:36

A borszéki, 44 éves nőt Vasláb községben állították meg a rendőrök, miközben Csíkszereda irányából Gyergyószentmiklós felé autózott. Az adatbázisban végzett ellenőrzések alkalmával kiderült, hogy

a nő vezetői engedélye fel volt függesztve.

Az ügyben engedély nélküli járművezetés miatt eljárás indult. Hirdetés Ugyancsak kedden délelőtt egy székelyudvarhelyi nő értesítette a rendőrséget arról, hogy egy nappal korábban

egy 33 éves férfi több tárgyat megrongált egy vendéglátóhelyen, körülbelül 2000 lej értékű kárt okozva.