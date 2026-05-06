A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu, a PSD elnöke az RMDSZ legutóbbi kongresszusán • Fotó: MTI/Kiss Gábor

Sorin Grindeanu, a PSD elnöke az RMDSZ legutóbbi kongresszusán

Fotó: MTI/Kiss Gábor

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

Tamás Attila

2026. május 06., 17:132026. május 06., 17:13

Az Euronewsnak adott szerdai interjúban a PSD elnöke úgy vélekedett, hogy egy ilyen konstrukció nem biztosítana stabil kormányzást és rövid életű lenne. A politikus szerint olyan megoldásra van szükség, amely nemcsak gyors, hanem stabil is.

Idézet
Mindannyiunknak engednünk kell valamennyit. Büszkeségnek itt nincs helye. Senki nem Messiás közülünk, és senki nem pótolhatatlan”

– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint, hozzátéve, hogy a jó megoldáshoz bölcsességre van szükség mindenki részéről.

A PSD elnöke ismét leszögezte, hogy pártja nem támogat kisebbségi kormányt. Hozzátette, hogy több lehetséges forgatókönyvre is nyitottak, beleértve a kormányzásban való részvételt és az ellenzékbe vonulást is.

Megkérdezték tőle azt is, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a PSD a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) is magában foglaló koalíció tagja legyen. Azt válaszolta:

nem szűkítik be a lehetőségeket, hiszen az elsődleges cél, hogy mielőbb kormánya legyen az országnak.

Grindeanu leszögezte, a PSD bármilyen Nyugat-barát koalíciót kész támogatni,

a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) való bárminemű együttműködést pedig továbbra is kizárja.

A szociáldemokrata pártelnök kijelentette azt is, hogy szerinte az alkotmány értelmében Ilie Bolojan nem kaphat újabb kormányalakítási megbízást.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. május 06., szerda

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

2026. május 06., szerda

Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.

Balesethez és kigyúlt takarmányhoz is riasztották a Hargita megyei tűzoltókat

Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.

Balhé és lebukás: egy nap, két rendőrségi ügy Hargita megyében

Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.

2026. május 06., szerda

Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.

Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.

Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képeset

Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben: a Román Nemzeti Bank (BNR) által szerdán közzétett árfolyam szerint egy euró 5,2688 lejbe kerül, 5,08 banival (0,97 százalékkal) többe, mint kedden.

2026. május 06., szerda

Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

Tarr Zoltán: a határon túli magyarok szerzett jogait megtartjuk

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter a Facebookon, röviden bemutatva az új, integrált tárcát és feladatköreit.

2026. május 05., kedd

Szökött rabot lőttek le a rendőrök

Figyelmeztető, majd célzott lövéseket adtak le kedden a rendőrök a craiovai börtön egyik rabjára, aki megszökött egy munkapontról. A férfi életét vesztette.

