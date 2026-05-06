A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

Az Euronewsnak adott szerdai interjúban a PSD elnöke úgy vélekedett, hogy egy ilyen konstrukció nem biztosítana stabil kormányzást és rövid életű lenne. A politikus szerint olyan megoldásra van szükség, amely nemcsak gyors, hanem stabil is.

Mindannyiunknak engednünk kell valamennyit. Büszkeségnek itt nincs helye. Senki nem Messiás közülünk, és senki nem pótolhatatlan”

– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint, hozzátéve, hogy a jó megoldáshoz bölcsességre van szükség mindenki részéről.

A PSD elnöke ismét leszögezte, hogy pártja nem támogat kisebbségi kormányt. Hozzátette, hogy több lehetséges forgatókönyvre is nyitottak, beleértve a kormányzásban való részvételt és az ellenzékbe vonulást is.

Megkérdezték tőle azt is, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a PSD a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) is magában foglaló koalíció tagja legyen. Azt válaszolta: