Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén

Fotó: forrás: Gyergyóremete.ro
Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.
Az eseménysor május 13-án szerdán kezdődik az Egészséges Gyergyóremete előadás-sorozat újabb rendezvényével. A községháza tanácstermében 17 órától Elekes István tréner és coach tart előadást A kiégés megértése – Nem lustaság, nem gyengeség címmel.
Május 16-án, szombaton 19 órától az Udvartér Teátrum mutatja be a Hatan pizsamában című előadását a Balás Gábor Művelődési Házban.
Május 20-án a Nagyvilág Gyergyóremetén programsorozat keretében Párizs, a fények városa címmel tartanak élménybeszámolót a Fráter György Általános Iskola VII. A és VII. B osztályos tanulói. Az esemény 18 órától kezdődik a Balás Gábor Művelődési Házban.
Május 28-án 18 órától a községháza tanácstermében nyílik meg a Szakkör kiállítás – a bútorfestés hagyománya című tárlat, amely a szakkör program zárókiállítása.
A hónap zárásaként május 31-én gyermeknapi programokkal várják a családokat. A 12 és 16 óra között zajló események helyszínei a Balás Gábor Művelődési Ház és környéke, a Fráter György Általános Iskola udvara, valamint a Szent Anna Szociális Ház lesznek. A szervezők színes és interaktív programokat ígérnek a gyermekek számára.
