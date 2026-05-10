Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén

• Fotó: forrás: Gyergyóremete.ro

Fotó: forrás: Gyergyóremete.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.

Gergely Imre

2026. május 10., 11:322026. május 10., 11:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az eseménysor május 13-án szerdán kezdődik az Egészséges Gyergyóremete előadás-sorozat újabb rendezvényével. A községháza tanácstermében 17 órától Elekes István tréner és coach tart előadást A kiégés megértése – Nem lustaság, nem gyengeség címmel.

Május 16-án, szombaton 19 órától az Udvartér Teátrum mutatja be a Hatan pizsamában című előadását a Balás Gábor Művelődési Házban.

Hirdetés

Május 20-án a Nagyvilág Gyergyóremetén programsorozat keretében Párizs, a fények városa címmel tartanak élménybeszámolót a Fráter György Általános Iskola VII. A és VII. B osztályos tanulói. Az esemény 18 órától kezdődik a Balás Gábor Művelődési Házban.

Május 28-án 18 órától a községháza tanácstermében nyílik meg a Szakkör kiállítás – a bútorfestés hagyománya című tárlat, amely a szakkör program zárókiállítása.

A hónap zárásaként május 31-én gyermeknapi programokkal várják a családokat. A 12 és 16 óra között zajló események helyszínei a Balás Gábor Művelődési Ház és környéke, a Fráter György Általános Iskola udvara, valamint a Szent Anna Szociális Ház lesznek. A szervezők színes és interaktív programokat ígérnek a gyermekek számára.

Gyergyószék Magazin Gyergyóremete
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén
Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje
A bajnok újbóli legyőzésével bejutott a döntőbe a Sepsi-SIC
Bocsánatot kért, lemondásra szólított és elszámoltatást ígért székfoglaló beszédében Magyar Péter miniszterelnök
Kiütötte az FK Csíkszeredát, újra bajnok a Konstancai Farul
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén
Székelyhon

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén
Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje
Székelyhon

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje
A bajnok újbóli legyőzésével bejutott a döntőbe a Sepsi-SIC
Székely Sport

A bajnok újbóli legyőzésével bejutott a döntőbe a Sepsi-SIC
Bocsánatot kért, lemondásra szólított és elszámoltatást ígért székfoglaló beszédében Magyar Péter miniszterelnök
Krónika

Bocsánatot kért, lemondásra szólított és elszámoltatást ígért székfoglaló beszédében Magyar Péter miniszterelnök
Kiütötte az FK Csíkszeredát, újra bajnok a Konstancai Farul
Székely Sport

Kiütötte az FK Csíkszeredát, újra bajnok a Konstancai Farul
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 10., vasárnap

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson
Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson
2026. május 10., vasárnap

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. május 09., szombat

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége

A magyar népi kultúra ősi gyökereiről tart előadást Kisné Portik Irén a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum következő Tarisznyás-estjén.

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége
Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége
2026. május 09., szombat

Kisné Portik Irén lesz a gyergyószentmiklósi múzeum vendége
2026. május 07., csütörtök

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált
Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált
2026. május 07., csütörtök

Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált
2026. május 06., szerda

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek

Hétfő hajnalban gyúlt ki és károsodott súlyosan egy családi ház Gyergyóújfaluban. A helyi közösség megmozdult, és mivel többen jelezték segítő szándékukat, adománygyűjtés is indult.

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek
Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek
2026. május 06., szerda

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek
Hirdetés
2026. május 06., szerda

Változatos kínálat májusban is a Figuránál

Új bemutató jön, de kocsmaszínház, egyéni előadás és tantermi produkciók is műsoron vannek ebben a hónapban a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál.

Változatos kínálat májusban is a Figuránál
Változatos kínálat májusban is a Figuránál
2026. május 06., szerda

Változatos kínálat májusban is a Figuránál
2026. május 06., szerda

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén

A vízszolgáltatás kiesésére kell számítani csütörtökön Gyergyószentmiklós több városrészében.

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén
Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén
2026. május 06., szerda

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén
2026. május 06., szerda

Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra

Tizenegyedik alkalommal szervezik meg az Erőss Zsolt-teljesítménytúrát, amellyel a Himalája legmagasabb csúcsára első magyarként feljutó hegymászóra emlékezik az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyószéki osztálya. Elindult a jelentkezés.

Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra
Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra
2026. május 06., szerda

Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra
Hirdetés
2026. május 06., szerda

Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson

Tizenkét órás újraélesztési maratont szerveznek május 15-én Gyergyószentmiklóson. Az eseményen több mint 1800 fiatal sajátíthatja el az életmentés alapjait, valamint felnőttek is megtanulhatják, mi a teendő szívleállás esetén.

Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson
Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson
2026. május 06., szerda

Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson
2026. május 02., szombat

A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének korszerűsítése, ezért május 31-ig le kell bontani a területen álló, engedély nélkül épített garázsokat. Egy hónappal a határidő előtt 41 építményt számoltak fel, de a többség még áll.

A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll
A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll
2026. május 02., szombat

A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll
2026. május 01., péntek

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson, a város Gyergyószárhegy felőli kijáratánál. A balesetben két személy megsérült, egyikük a roncsok közé szorult.

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
2026. május 01., péntek

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!