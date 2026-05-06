Változatos kínálat májusban is a Figuránál

Új bemutató jön, de kocsmaszínház, egyéni előadás és tantermi produkciók is műsoron vannek ebben a hónapban a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál.

A gyergyószentmiklósi Öntödében Székely Csaba Bányavirág című darabja nyitja a májusi hónapot, a Faragó Zénó rendezésében színre kerülő előadást szombaton láthatja a közönség.

új bemutatóval jelentkezik a társulat:

Szeretik a banánt, elvtársak? címmel látható produkció, szintén Székely Csaba tollából. Az előadás koprodukcióban készült a marosvásárhelyi művészeti egyetemmel, rendezője Nagy Norbert. A darabot május 15-én és 16-án is játsszák.

Május 17-én és 26-én kocsmákba viszi a kultúrát a társulat, Egressy Zoltán Portugál című darabja Tóth Árpád rendezésében előbb a Transylvanikban, majd az OneSes Pub-ban is látható lesz.

Május 19-én érkezik ismét látható lesz Bartha Boróka egyéni előadása, aki Alina Nelega Améli sóhaja című darabját viszi színre. A rendező Béres László.