Változatos kínálat májusban is a Figuránál

Jelenet a Bányavirág című előadásból
Fotó: Figura Stúdió Színház
Új bemutató jön, de kocsmaszínház, egyéni előadás és tantermi produkciók is műsoron vannek ebben a hónapban a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál.
A gyergyószentmiklósi Öntödében Székely Csaba Bányavirág című darabja nyitja a májusi hónapot, a Faragó Zénó rendezésében színre kerülő előadást szombaton láthatja a közönség.
A hónap közepén
Szeretik a banánt, elvtársak? címmel látható produkció, szintén Székely Csaba tollából. Az előadás koprodukcióban készült a marosvásárhelyi művészeti egyetemmel, rendezője Nagy Norbert. A darabot május 15-én és 16-án is játsszák.
Május 17-én és 26-én kocsmákba viszi a kultúrát a társulat, Egressy Zoltán Portugál című darabja Tóth Árpád rendezésében előbb a Transylvanikban, majd az OneSes Pub-ban is látható lesz.
Május 19-én érkezik ismét látható lesz Bartha Boróka egyéni előadása, aki Alina Nelega Améli sóhaja című darabját viszi színre. A rendező Béres László.
május 28–29-én, szervezett csoportok számára játsszák Lázár Ervin műve nyomán készült A kisgyerek és az oroszlánok című előadást, Kolozsi Borsos Gábor rendezésében. Az előadások többsége 19 órától kezdődik, a gyerekelőadásokat délelőtti időpontokban tartják. A jegyek online a színház honlapján, valamint előadás előtt a helyszínen is megvásárolhatók.
Eközben
A Mozaik Nagyváradon vendégszerepelt a 14. HolnapUtán Fesztiválon, majd 15-én Gyergyóalfaluban a Sövér Elek Szakközépiskolában, ezt követően pedig 21-én és 22-én Kézdivásárhelyen a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban is megnézhetik a diákok.
A Madách Imre klasszikusa nyomán született, Deli Szófia által rendezett Az ember tragédiája május 7-én az alfalvi Sövér Elek Szakközépiskola, 8-án a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum, 19-20-án a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, 21-22-én pedig a kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium és a Bod Péter Tanítóképző diákjai számára lesz bemutatva.
