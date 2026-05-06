Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.
Ted Turner 87 éves volt, a floridai Tallahassee közelében élt, és az elmúlt években egy idegrendszeri betegséggel, Lewy-testes demenciával küzdött.
Robert Edward Turner III néven 1938. november 19-én született az Ohio állambeli Cincinnatiban, családjával gyerekkorában költözött Georgia államba, ahol felnőtt és pályáját kezdte, valamint ahova nagyrészt üzleti tevékenysége is kötötte – olvasható az MTI szemléjében.
Huszonnégy évesen vette át édesapja reklámcégét, amelyből kinőtt médiavállalata. Első rádiócsatornája egy kis atlantai adó volt, amelyet kiterjedt vételkörzetű médiummá alakított.
Ez volt az első, a nap 24 órájában híreket sugárzó csatorna volt és ezzel Tedd Turner nagymértékben átalakította a hírek piacát.
Médiabirodalmát az 1980-as években az MGM megvásárlásával növelte, a vállalat filmarchívumának birtokában létrehozta a klasszikus filmeket sugárzó TNT és Turner Classic Movies csatornákat, valamint később egy újabb üzlet nyomán a Cartoon Network rajzfilmcsatornát.
A szókimondásáról is jól ismert Ted Turner médiabirodalmát, a Turner Broadcasting System-et 1996-ban 7,3 milliárd dollárért adta el a Time Warnernek, majd fokozatosan visszavonult a médiacég irányításából, amit egy későbbi interjúban rossz döntésnek nevezett.
Jelentős földterülettel, mintegy kétmillió hektárral rendelkezett, és komoly összegeket adományozott jótékony célokra, kiemelt figyelmet fordított a nukleáris, biológiai és kémiai fegyverek elleni harcra, valamint a klímaváltozás elleni küzdelemre.
Ted Turner számos sportklub tulajdonosa is volt pályája során, az atlantai baseball, amerikai futball és kosárlabda csapat is érdekeltségi körébe tartozott.
Magas szinten vitorlázott, 1977-ben megnyerte az Amerika Kupát, amivel kiérdemelte, hogy helyet kapjon a Vitorlázó Hírességek Csarnokában.
Élete során háromszor nősült meg, harmadik felesége – 1991 és 2001 – között Jane Fonda színésznő volt. Házasságaiból öt gyermeke született.
