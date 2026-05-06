Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Fotó: Wikipédia

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.

Székelyhon

2026. május 06., 20:022026. május 06., 20:02

Ted Turner 87 éves volt, a floridai Tallahassee közelében élt, és az elmúlt években egy idegrendszeri betegséggel, Lewy-testes demenciával küzdött.

Robert Edward Turner III néven 1938. november 19-én született az Ohio állambeli Cincinnatiban, családjával gyerekkorában költözött Georgia államba, ahol felnőtt és pályáját kezdte, valamint ahova nagyrészt üzleti tevékenysége is kötötte – olvasható az MTI szemléjében.

Huszonnégy évesen vette át édesapja reklámcégét, amelyből kinőtt médiavállalata. Első rádiócsatornája egy kis atlantai adó volt, amelyet kiterjedt vételkörzetű médiummá alakított.

1980-ban atlantai központtal megalapította a CNN (Cable News Network) hírtelevíziót.

Ez volt az első, a nap 24 órájában híreket sugárzó csatorna volt és ezzel Tedd Turner nagymértékben átalakította a hírek piacát.

Médiabirodalmát az 1980-as években az MGM megvásárlásával növelte, a vállalat filmarchívumának birtokában létrehozta a klasszikus filmeket sugárzó TNT és Turner Classic Movies csatornákat, valamint később egy újabb üzlet nyomán a Cartoon Network rajzfilmcsatornát.

Tevékenységével kiérdemelte, hogy nevét 2004 óta csillag őrzi Hollywoodban a filmipar hírességeinek sétányán (Hollywood Walk of Fame).

A szókimondásáról is jól ismert Ted Turner médiabirodalmát, a Turner Broadcasting System-et 1996-ban 7,3 milliárd dollárért adta el a Time Warnernek, majd fokozatosan visszavonult a médiacég irányításából, amit egy későbbi interjúban rossz döntésnek nevezett.

Jelentős földterülettel, mintegy kétmillió hektárral rendelkezett, és komoly összegeket adományozott jótékony célokra, kiemelt figyelmet fordított a nukleáris, biológiai és kémiai fegyverek elleni harcra, valamint a klímaváltozás elleni küzdelemre.

1997-ben 1 milliárd dollárt ajánlott fel az ENSZ tevékenységének segítésére, ami 10 éven keresztül évente 100 millió dollárt jelentett a világszervezetnek, amit a „béke legjobb reményének” nevezett.

Ted Turner számos sportklub tulajdonosa is volt pályája során, az atlantai baseball, amerikai futball és kosárlabda csapat is érdekeltségi körébe tartozott.

Magas szinten vitorlázott, 1977-ben megnyerte az Amerika Kupát, amivel kiérdemelte, hogy helyet kapjon a Vitorlázó Hírességek Csarnokában.

Élete során háromszor nősült meg, harmadik felesége – 1991 és 2001 – között Jane Fonda színésznő volt. Házasságaiból öt gyermeke született.

2026. április 24., péntek

Két román állampolgár is érintett a dániai vonatbalesetben

Két román állampolgár is érintett a Koppenhága közelében csütörtök reggel történt vonatbalesetben, mindketten jól vannak – közölte csütörtök este a külügyminiszter.

2026. április 23., csütörtök

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségimédia-profilján.

Magyar drogbárónak nevezi a rendőrség, egy akciófilmet is megérne Mexikóig vezető sztorija

Hazavitték Magyarországra a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

A Hormuzi-szoros teljes újranyitását szorgalmazta Párizsban közel ötven ország vezetője

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője.

Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Ez gyors volt: máris megjött az EU-n belül egy Ukrajna-ügyi blokkolási ígéret az egyik tagországtól

Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket – jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter.

Tűzszünet Iránban: megnyílik a Hormuzi-szoros, leállnak az amerikai csapások

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.

J.D. Vance Budapesten: az energiaválsággal küzdő európai vezetőknek követniük kellett volna Orbán Viktor példáját

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Meghalt Chuck Norris

Nyolcvanhat éves korában meghalt Chuck Norris harcművészeti bajnok, ikonikus akciófilm-sztár.

