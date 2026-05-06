Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.

Ted Turner 87 éves volt, a floridai Tallahassee közelében élt, és az elmúlt években egy idegrendszeri betegséggel, Lewy-testes demenciával küzdött. Robert Edward Turner III néven 1938. november 19-én született az Ohio állambeli Cincinnatiban, családjával gyerekkorában költözött Georgia államba, ahol felnőtt és pályáját kezdte, valamint ahova nagyrészt üzleti tevékenysége is kötötte – olvasható az MTI szemléjében. Huszonnégy évesen vette át édesapja reklámcégét, amelyből kinőtt médiavállalata. Első rádiócsatornája egy kis atlantai adó volt, amelyet kiterjedt vételkörzetű médiummá alakított.

1980-ban atlantai központtal megalapította a CNN (Cable News Network) hírtelevíziót.

Ez volt az első, a nap 24 órájában híreket sugárzó csatorna volt és ezzel Tedd Turner nagymértékben átalakította a hírek piacát. Médiabirodalmát az 1980-as években az MGM megvásárlásával növelte, a vállalat filmarchívumának birtokában létrehozta a klasszikus filmeket sugárzó TNT és Turner Classic Movies csatornákat, valamint később egy újabb üzlet nyomán a Cartoon Network rajzfilmcsatornát.

Tevékenységével kiérdemelte, hogy nevét 2004 óta csillag őrzi Hollywoodban a filmipar hírességeinek sétányán (Hollywood Walk of Fame).

A szókimondásáról is jól ismert Ted Turner médiabirodalmát, a Turner Broadcasting System-et 1996-ban 7,3 milliárd dollárért adta el a Time Warnernek, majd fokozatosan visszavonult a médiacég irányításából, amit egy későbbi interjúban rossz döntésnek nevezett. Jelentős földterülettel, mintegy kétmillió hektárral rendelkezett, és komoly összegeket adományozott jótékony célokra, kiemelt figyelmet fordított a nukleáris, biológiai és kémiai fegyverek elleni harcra, valamint a klímaváltozás elleni küzdelemre.

1997-ben 1 milliárd dollárt ajánlott fel az ENSZ tevékenységének segítésére, ami 10 éven keresztül évente 100 millió dollárt jelentett a világszervezetnek, amit a „béke legjobb reményének” nevezett.