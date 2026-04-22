Magyar drogbárónak nevezi a rendőrség, egy akciófilmet is megérne Mexikóig vezető sztorija

Hazavitték Mexikóból Magyarországra

Hazavitték Mexikóból Magyarországra

Fotó: Police.hu

Hazavitték Magyarországra a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

2026. április 22., 10:04

2026. április 22., 10:08

A közlemény szerint a 49 éves férfit első fokon 2019-ben a Fővárosi Törvényszék, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla hat év szabadságvesztésre ítélte.

A vád szerint a férfi 2014 és 2015 között Magyarországon olyan szervezett bűnözői csoportot irányított, amely kokainnal és MDMA-val kereskedett; illegális tevékenységeibe bevonta testvéreit is. A 2020-ban kihirdetett ítélet után a férfinak nyoma veszett, nem vonult be a börtönbe, ezért először belföldi, később európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene. Az általa elkövetett bűncselekmények súlyára tekintettel felkerült az Európai Unió legkeresettebb körözöttjeinek listájára – írja az MTI a hatósági tájékoztatóra hivatkozva.

A KR NNI célkörözési eljárása során a nyomozók olyan információkat szereztek, ami arra utalt, hogy

a férfi Mexikóban bujkálhat, és mint kiderült, taxisként dolgozik Quintana Roo tartományban.

Elfogására a mexikói hatóságok akciót szerveztek: a férfit végül április 18-án Cancún városában fogták el.

Mivel a férfi álnéven, a bevándorlási szabályokat megszegve tartózkodott Mexikóban, és az EU egyik legveszélyesebb körözöttje, ezért

a hatóságok azonnali kitoloncolása mellett döntöttek, április 21-én szállították Magyarországra.

A férfit a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték, hogy megkezdje börtönbüntetését – áll a közleményben.

2026. április 18., szombat

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

A Hormuzi-szoros teljes újranyitását szorgalmazta Párizsban közel ötven ország vezetője

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője.

Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Ez gyors volt: máris megjött az EU-n belül egy Ukrajna-ügyi blokkolási ígéret az egyik tagországtól

Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket – jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter.

Tűzszünet Iránban: megnyílik a Hormuzi-szoros, leállnak az amerikai csapások

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.

J.D. Vance Budapesten: az energiaválsággal küzdő európai vezetőknek követniük kellett volna Orbán Viktor példáját

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Meghalt Chuck Norris

Nyolcvanhat éves korában meghalt Chuck Norris harcművészeti bajnok, ikonikus akciófilm-sztár.

Bolojan: megtaláltuk a megoldást a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozására

Ilie Bolojan miniszterelnök bejelentése szerint a koalíciós pártok vezetőinek csütörtök délelőtti ülésén megtalálták a megoldást a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért szolidaritási csomag finanszírozására.

NATO-főtikár: Romániának stratégiai szerepe van a NATO keleti szárnyán

Nicușor Dan elnököt csütörtökön fogadta Mark Rutte, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára a NATO brüsszeli székhelyén.

Kossuth-díjat kapott Rúzsa Magdi, Lackfi János és Pataky Attila is

A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán szombaton az Országházban.

