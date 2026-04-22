Magyar drogbárónak nevezi a rendőrség, egy akciófilmet is megérne Mexikóig vezető sztorija

Hazavitték Magyarországra a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a 49 éves férfit első fokon 2019-ben a Fővárosi Törvényszék, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla hat év szabadságvesztésre ítélte.

A vád szerint a férfi 2014 és 2015 között Magyarországon olyan szervezett bűnözői csoportot irányított, amely kokainnal és MDMA-val kereskedett; illegális tevékenységeibe bevonta testvéreit is. A 2020-ban kihirdetett ítélet után a férfinak nyoma veszett, nem vonult be a börtönbe, ezért először belföldi, később európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene. Az általa elkövetett bűncselekmények súlyára tekintettel felkerült az Európai Unió legkeresettebb körözöttjeinek listájára – írja az MTI a hatósági tájékoztatóra hivatkozva.