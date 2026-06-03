NATO-főtitkár Kijevben: Oroszország semmi jelét nem adja annak, hogy le akarná állítani a háborút

Fotó: NATO
Oroszország semmi jelét nem mutatja annak, hogy le akarná állítani agresszióját; ezt bizonyítják a Kijev és más ukrán városok elleni orosz támadások is – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán Kijevben.
„A Kijev és egész Ukrajnát érő legutóbbi támadások ezt egyértelműen bizonyítják. Újabb civil áldozatok, rengeteg sebesült, mérhetetlen pusztítás.
– hangsúlyozta a főtitkár az MTI beszámolója szerint.
Az oroszországi területeken végrehajtott ukrán csapásokat kommentálva Rutte kijelentette: Ukrajna olyan eredményeket ért el, hogy Oroszország május 9-i díszszemléjének megtartása már Zelenszkij döntésétől függött.
„Ukrajna most olyan sikereket ért el, hogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) csak ennek az elnöknek (Zelenszkijnek) a hivatalos engedélyével tudta megrendezni a május 9-i parádét. Önök két órára engedélyezték neki a felvonulást, ő pedig 1 óra 55 perc alatt befejezte” – jegyezte meg az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint a NATO-főtitkár.
Rutte az Ukrinform hírügynökség szerint „egészen elképesztőnek” nevezte Oroszország veszteségeit az Ukrajna elleni háborúban, és óva intette a fiatal oroszokat attól, hogy részt vegyenek benne. Szerinte ugyanis nem kapnak megfelelő kiképzést, és a felszerelés, amelyet kapnak, gyenge minőségű.
– figyelmeztette őket.
A főtitkár kiemelte, hogy Oroszország nagyszámú katonát, havonta több mint 30 ezer főt veszít az Ukrajna elleni háborújában. „Ez azt jelenti, hogy Oroszország egyetlen hónap alatt több embert veszít, mint amennyit a Szovjetunió tíz év alatt veszített az afganisztáni háborúban” – emelte ki.
Rutte szerint a NATO-Ukrajna Tanács szerdán megtörtént első ülése „önmagában is nagyon jelentős jelzése a NATO és Ukrajna közötti szilárd kapcsolatoknak”.
A főtitkár elmondta, hogy Zelenszkijjel megvitatták az Ukrajna előtt álló kihívásokat és a fronthelyzet alakulását. „A szövetségesek és partnerek az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott PURL-programon keresztül már csaknem 60 milliárd amerikai dollárt különítettek el Ukrajna számára, és ez a támogatás folytatódni fog” – ígérte Rutte.
Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna évente 45-50 milliárd dollárt fordít fegyvergyártásra, és a hadsereg finanszírozása biztosított. Az ukrán kormány azon dolgozik, hogy
– tette hozzá.
Az államfő leszögezte, hogy Ukrajna jogos válaszcsapásokat ad az orosz támadásokra, és még intenzívebbé akarja tenni ezeket.
„Őszintén szólva nem követem, nincs programfüzetem arról, hogy Putyin mikor és hova utazik” – mondta, utalva arra, hogy az ukrán erők szerdára virradóan csapást mértek egy szentpétervári olajtárolóra, lángba borítva a létesítményt, miközben Putyin részvételével nemzetközi gazdasági fórumot tartanak a városban.
„Mi az Ukrajna elleni csapásokra válaszolunk. Úgy gondolom, hogy ezek jogos támadások. Egy nappal ezelőtt súlyos támadás ért bennünket, és mi ennek megfelelően válaszoltunk” – magyarázta Zelenszkij. Hangsúlyozta, hogy
„Nekik (Oroszországnak) tudniuk kell, hogy ha drónokat és rakétákat vetnek be ellenünk, mi ugyanígy fogunk cselekedni. És csak idő kérdése, mikor leszünk képesek jelentősen növelni válaszcsapásaink tömegességét” – jegyezte meg.
Zelenszkij nehezményezte, hogy Kijev már nagyon régóta várja Donald Trump amerikai elnök képviselőinek látogatását, mivel jelenleg az Egyesült Államok számára az iráni háború a legfontosabb kérdés.
– jelentette ki az ukrán elnök.
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