„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken – közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál.

Székelyhon

2026. május 30., 13:042026. május 30., 13:04

A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel.

Idézet
Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd a Korzón fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára

– mesélte a neve elhallgatását kérő fiú. Hozzátette, a zászló memaradványait egy másik osztály diákjai megtalálták, és tovább lengették, a felháborodott szerb nemzetiségű diákok visszatértekor pedig már a tanárok is közbeléptek.

A fiú arról is beszámolt, hogy korábban nem történt nemzeti alapú összetűzés az iskolában, nem tapasztalt hátrányt amiatt, mert magyar nemzetiségű, ezért döbbentette meg őt is és társait is az eset – írja az MTI a vajdasági hírportál értesüléseire hivatkozva.

Az iskola feljelentést tett a két szerb diák ellen, a megégetett zászlót pedig bizonyítékként átadták a rendőrségnek. A feltételezett elkövetőket előállították, felvették vallomásukat, a rendőrség vizsgálja az ügyet.

Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban.

A rovat további cikkei

2026. május 21., csütörtök

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól

Kiemelték a németországi Görlitzben összedőlt épület romjai alól egy 25 éves román lány holttestét – nyilatkozták a dpa hírügynökségnek csütörtök reggel a német rendőrség képviselői. A rendőrségi szóvivő szerint a holttestet szerda este találták meg.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

A román sajtónak is üzentek a Németországban romok alá szorult román állampolgárok ügyében

A katasztrófaelhárító csapatok továbbra is dolgoznak Görlitz városában, és mindent megtesznek, hogy kimentsék azokat az embereket, akik az összedőlt épület romjai alatt rekedhettek – közölte szerdán a román külügy.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 20., szerda

Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek

Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres hírügynökség.

2026. május 20., szerda

2026. május 19., kedd

Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt. A pilótát kitüntetné a román védelmi miniszter.

2026. május 19., kedd

2026. május 18., hétfő

Videón, ahogy összeütközik a levegőben két katonai repülőgép az Egyesült Államokban

Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap, a pilóták túlélték a balesetet.

2026. május 18., hétfő

2026. május 14., csütörtök

Nemzetközi szinten mutatták be, hogyan verték át hamis gyógyszerekkel a fogyasztókat nálunk is

Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással számoltak fel – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 14., csütörtök

A kínai elnökkel tárgyalt Donald Trump: 2026 történelmi év lehet a kínai–amerikai kapcsolatokban

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 13., szerda

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

2026. május 13., szerda

2026. május 12., kedd

Román és magyar állampolgárságot is szerezhetnek az ukránok, anélkül, hogy le kéne mondjanak az eredeti állampolgárságukról

Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.

2026. május 12., kedd

2026. május 10., vasárnap

Hantavírus: kikötött a hajó, de konfliktus alakult ki az elhúzódó evakuálás miatt

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

2026. május 10., vasárnap

