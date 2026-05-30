„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”

A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel.

Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd a Korzón fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára

– mesélte a neve elhallgatását kérő fiú. Hozzátette, a zászló memaradványait egy másik osztály diákjai megtalálták, és tovább lengették, a felháborodott szerb nemzetiségű diákok visszatértekor pedig már a tanárok is közbeléptek.

A fiú arról is beszámolt, hogy korábban nem történt nemzeti alapú összetűzés az iskolában, nem tapasztalt hátrányt amiatt, mert magyar nemzetiségű, ezért döbbentette meg őt is és társait is az eset – írja az MTI a vajdasági hírportál értesüléseire hivatkozva.

Az iskola feljelentést tett a két szerb diák ellen, a megégetett zászlót pedig bizonyítékként átadták a rendőrségnek. A feltételezett elkövetőket előállították, felvették vallomásukat, a rendőrség vizsgálja az ügyet.

Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban.