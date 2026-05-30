Kerítéseket rongált egy medve szombaton reggel Mezőbergenyében

Több portára is betört, ahol kerítéseket rongált meg egy medve szombaton reggel a Marosvásárhelyhez közeli Mezőbergenyében – közölte Mezőpanit község polgármestere.

A falu Marosvásárhelyhez közeli végében rögzítették a térfigyelő kamerák reggel hatkor az utcán sétáló medvét, amelyről kiderült, hogy két portára is behatolt, ahol kerítéseket rongált meg, majd továbbállt – írta Facebook-oldalán Bodó Előd Barna, Mezőpanit polgármestere. Tájékoztatása szerint emberek nem találkoztak a nagyvaddal, csupán a zajok hallatán sejtették a lakók, hogy ott járhatott. A kamerák visszanézésekor igazolódott be a sejtésük.

A polgármester az eset után arra kér mindenkit, hogy óvatosan közlekedjenek a reggeli és az esti órákban, ugyanakkor óvják a gyerekeket és az időseket. Ha medvét látnak, mindenképp hívják a 112-t, ugyanakkor egyáltalán ne közelítsék meg a nagyvadat, inkább húzódjanak biztonságba.