A lakók tiltakozása ellenére célegyenesben az új Maros-híd terve

A tízemeletes garzontömbház mellé, a jelenlegi zöldövezet helyén épül meg a híd
Fotó: Haáz Vince
Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása és a közbeszerzés elindítása.
A tanácsosok csütörtöki ülésükön visszatértek a Maros-híd projektjére, amelyről már az áprilisi tanácsülésen is szavaztak. Rácz Lucian szakigazgató szerint azért kellett még egyszer szavazni az Anghel Saligny támogatásból megépülő hídról, mert a szakminisztérium a támogatási szerződés aláírása előtt egy újabb helyi tanácsi határozatot kért. Ennek része a megvalósíthatósági tanulmány, a gazdasági mutatók és az önrész vállalása.
Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.
Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) az elmúlt napokban kifogásokat emelt a tervezett Maros-híd ellen. A Székelyhon szerkesztőségébe eljuttatott, Pápai László Zsolt, az EMSZ marosvásárhelyi elnöke által aláírt levelükben azt írják:
Kérik az önkormányzati képviselőket, hogy ezt ne fogadják el, Soós Zoltán polgármestert pedig arra, hogy készíttesse el újra, ugyanakkor szervezzenek közvitát az új tanulmányról.
A Kárpátok sétányára tervezett hídra azért van szükség, hogy tehermentesítse a nagy Maros-hidat, amely összeköti az Egyesülés lakónegyedet, valamint több nagyközséget Marosvásárhely belvárosával.
A Marosszéki Közösségi Alapítvány április 2–16. között mérte a nagy Maros-híd forgalmát, vizsgálva, hogy hány gyalogos, személygépkocsi és teherszállító halad át a hídon nappal és éjszaka is. A vizsgált időszakban
A csütörtöki tanácsülésen több, a híd megépítése által érintett lakó szólalt fel. A híd egy tízemeletes garzontömbház szomszédságában fog megépülni, mintegy harminc méterre az emberek ablakaitól.
Többen felszólaltak, tiltakozva híd megépítése ellen
Fotó: Haáz Vince
A lakók elégedetlenek részben az új híd helyszíne miatt, amely nagyon közel van a meglévő lakóépülethez, részben pedig azért, mert úgy érzik, nem egyeztettek velük.
Több mint kétszáz tiltakozó aláírást is összegyűjtöttek. Úgy értékelték, hogy a híd nem oldja meg a fennálló közlekedési dugókat, mert a Kárpátok sétányán több kis, szűk utca van, ezek pedig nem alkalmasak a hídról leérkező gépkocsiforgalom befogadására.
A tiltakozók nagy része az erkélyről követte a tanácsülést
Fotó: Haáz Vince
A hivatalosan felszólalók mellett volt, aki az erkélyről lekiabálva adott hangot nemtetszésének, attól tartva, hogy a hitelből megvásárolt lakása veszít az értékéből, esetleg megrongálódik, használhatatlanná, élhetetlenné válik.
A tanácsülésen Soós Zoltán polgármester is szólt a panaszosokhoz, elismerve, hogy a garzontömbház lakóit negatívan fogja érinteni a híd megépítése, de több ezer embernek segítséget jelent majd. Korábban tízezer támogató aláírás gyűlt össze a híd megépítéséért. Beszélt arról is, hogy
A városvezető a Székelyhonnak elmondta: a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd már célegyenesben van, a visszalépés azt jelentené, hogy az elkövetkező tíz évben nem épülne híd.
Soós Zoltán: a város 43 millió lejt veszítene el, ha leállítának a tervet
Fotó: Haáz Vince
„Jelenleg a Kárpátok sétányon már áthalad egy jelentős gépkocsiforgalom, a híd erre megoldást jelent, összeköti a Maros két partját. Nem hiszem, hogy Budapesten vagy Bécsben le kellene bontani a Duna-hidakat, mert zavar pár lakót. Lesz zaj- és porvédőfal, meg lehet nézni a dokumentációt.
– hívta fel a figyelmet Soós Zoltán.
A marosvásárhelyi tanácsosok egyöntetűen megszavazták az új Maros-híd megépítését
Fotó: Haáz Vince
A tanácsosok végül egyöntetűen elfogadták a szükséges határozatot, amely hiányzott ahhoz, hogy a Kárpátok sétányára tervezett Maros híd támogatási szerződését aláírják, és elkezdődjön a a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztásához.
