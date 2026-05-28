A lakók tiltakozása ellenére célegyenesben az új Maros-híd terve

A tízemeletes garzontömbház mellé, a jelenlegi zöldövezet helyén épül meg a híd

A tízemeletes garzontömbház mellé, a jelenlegi zöldövezet helyén épül meg a híd

Fotó: Haáz Vince

Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása és a közbeszerzés elindítása.

Simon Virág

2026. május 28., 19:592026. május 28., 19:59

A tanácsosok csütörtöki ülésükön visszatértek a Maros-híd projektjére, amelyről már az áprilisi tanácsülésen is szavaztak. Rácz Lucian szakigazgató szerint azért kellett még egyszer szavazni az Anghel Saligny támogatásból megépülő hídról, mert a szakminisztérium a támogatási szerződés aláírása előtt egy újabb helyi tanácsi határozatot kért. Ennek része a megvalósíthatósági tanulmány, a gazdasági mutatók és az önrész vállalása.

korábban írtuk

Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen
Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen

Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.

Nem jó a tanulmány?

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) az elmúlt napokban kifogásokat emelt a tervezett Maros-híd ellen. A Székelyhon szerkesztőségébe eljuttatott, Pápai László Zsolt, az EMSZ marosvásárhelyi elnöke által aláírt levelükben azt írják:

a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megvalósíthatósági tanulmánya nem megfelelő, nem teljesíti a törvényes előírásokat.

Kérik az önkormányzati képviselőket, hogy ezt ne fogadják el, Soós Zoltán polgármestert pedig arra, hogy készíttesse el újra, ugyanakkor szervezzenek közvitát az új tanulmányról.

Nagy a forgalom

A Kárpátok sétányára tervezett hídra azért van szükség, hogy tehermentesítse a nagy Maros-hidat, amely összeköti az Egyesülés lakónegyedet, valamint több nagyközséget Marosvásárhely belvárosával.

A Marosszéki Közösségi Alapítvány április 2–16. között mérte a nagy Maros-híd forgalmát, vizsgálva, hogy hány gyalogos, személygépkocsi és teherszállító halad át a hídon nappal és éjszaka is. A vizsgált időszakban

összesen 1080 gyalogos, 6531 kerékpáros, 333 087 személyautó és 17 354 tehergépkocsi közlekedett a Maros-hídon.

Tiltakoztak a lakók

A csütörtöki tanácsülésen több, a híd megépítése által érintett lakó szólalt fel. A híd egy tízemeletes garzontömbház szomszédságában fog megépülni, mintegy harminc méterre az emberek ablakaitól.

Többen felszólaltak, tiltakozva híd megépítése ellen

Többen felszólaltak, tiltakozva híd megépítése ellen

Fotó: Haáz Vince

A lakók elégedetlenek részben az új híd helyszíne miatt, amely nagyon közel van a meglévő lakóépülethez, részben pedig azért, mert úgy érzik, nem egyeztettek velük.

Aggódnak, hogy az otthonaik megrongálódnak, és értékük csökken.

Több mint kétszáz tiltakozó aláírást is összegyűjtöttek. Úgy értékelték, hogy a híd nem oldja meg a fennálló közlekedési dugókat, mert a Kárpátok sétányán több kis, szűk utca van, ezek pedig nem alkalmasak a hídról leérkező gépkocsiforgalom befogadására.

A tiltakozók nagy része az erkélyről követte a tanácsülést

A tiltakozók nagy része az erkélyről követte a tanácsülést

Fotó: Haáz Vince

A hivatalosan felszólalók mellett volt, aki az erkélyről lekiabálva adott hangot nemtetszésének, attól tartva, hogy a hitelből megvásárolt lakása veszít az értékéből, esetleg megrongálódik, használhatatlanná, élhetetlenné válik.

Célegyenesben a hídépítés

A tanácsülésen Soós Zoltán polgármester is szólt a panaszosokhoz, elismerve, hogy a garzontömbház lakóit negatívan fogja érinteni a híd megépítése, de több ezer embernek segítséget jelent majd. Korábban tízezer támogató aláírás gyűlt össze a híd megépítéséért. Beszélt arról is, hogy

nem tudják elköltöztetni a hidat, mert a vízügy csak ide adott engedélyt, a város pedig csak a saját területén tud építkezni.

A városvezető a Székelyhonnak elmondta: a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd már célegyenesben van, a visszalépés azt jelentené, hogy az elkövetkező tíz évben nem épülne híd.

Soós Zoltán: a város 43 millió lejt veszítene el, ha leállítának a tervet

Soós Zoltán: a város 43 millió lejt veszítene el, ha leállítának a tervet

Fotó: Haáz Vince

„Jelenleg a Kárpátok sétányon már áthalad egy jelentős gépkocsiforgalom, a híd erre megoldást jelent, összeköti a Maros két partját. Nem hiszem, hogy Budapesten vagy Bécsben le kellene bontani a Duna-hidakat, mert zavar pár lakót. Lesz zaj- és porvédőfal, meg lehet nézni a dokumentációt.

A város 43 millió lejt veszítene el, ha ezt leállítanánk”

– hívta fel a figyelmet Soós Zoltán.

A marosvásárhelyi tanácsosok egyöntetűen megszavazták az új Maros-híd megépítését

A marosvásárhelyi tanácsosok egyöntetűen megszavazták az új Maros-híd megépítését

Fotó: Haáz Vince

A tanácsosok végül egyöntetűen elfogadták a szükséges határozatot, amely hiányzott ahhoz, hogy a Kárpátok sétányára tervezett Maros híd támogatási szerződését aláírják, és elkezdődjön a a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztásához.

A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin

Patakba esett egy 68 éves ember a Gyulakuta községhez tartozó Havadtőn. A férfi testét kiemelték a vízből, de az életét nem tudták megmenteni.

2026. május 27., szerda

Kisbabával a veteránok, guminővel az újak: a diáknapok bizonyítják, hogy Marosvásárhely élő egyetemi város

Elrajtolt szerdán a 27. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi diáknapok és diákfesztivál 1800 résztvevővel. Ez nem csupán egy jó buli, hanem egy élő egyetemi város egyik fokmérője, amely bizonyítja, hogy képes megszólítani a fiatal generációt.

2026. május 27., szerda

Sokmilliós kérdés: aluljáró vagy felüljáró legyen az Állomás téren

Hatvanegy millió lejes különbség van a marosvásárhelyi Állomás térre tervezett aluljáró és felüljáró költségei között. A tanácsosok fogják eldönteni, hogy melyiket érdemes megépíteni. Mindkettő esetében a cél a forgalom gördülékenyebbé tétele.

2026. május 27., szerda

Forgalomkorlátozásra számíthatnak a marosvásárhelyiek szerda este a diáknapos felvonulás miatt

A 27. Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál első napján, szerdán 19.30 és 20 óra között átmeneti forgalomkorlátozás lesz Marosvásárhelyen a diákfelvonulás miatt. A lezárt útszakasz a McDonald's és az Ortodox katedrális közötti rész lesz.

2026. május 26., kedd

Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen

Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.

2026. május 25., hétfő

Üdvözöl a jövő? Humanoid robot és robotkutya lép kapcsolatba az emberekkel Marosvásárhelyen

Egy humanoid robot és egy négylábú robot – közismert nevén robotkutya – kezdte el róni Marosvásárhely utcáit, miközben hangüzenetekkel hívják fel a járókelők figyelmét a köztisztaság és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére.

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 22., péntek

Krasznahorkai Lászlóval lehet találkozni Marosvásárhelyen

A 2025-ös irodalmi Nobel-díj kitüntetettjével találkozhat a közönség a marosvásárhelyi Kultúrpalotában június 2-án. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

2026. május 22., péntek

Virágszőnyeget „szőttek” a kertészek Marosvásárhelyen

Tavaszvarázs névvel háromnapos virágvásár nyílt pénteken délelőtt a marosvásárhelyi várban, ahol nemcsak szebbnél szebb növényeket lehet vásárolni, de szaktanácsot is lehet kérni a gondozásukról.

2026. május 21., csütörtök

Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása

Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.

