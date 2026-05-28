A lakók tiltakozása ellenére célegyenesben az új Maros-híd terve

A tízemeletes garzontömbház mellé, a jelenlegi zöldövezet helyén épül meg a híd

Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása és a közbeszerzés elindítása.

Simon Virág 2026. május 28., 19:592026. május 28., 19:59

A tanácsosok csütörtöki ülésükön visszatértek a Maros-híd projektjére, amelyről már az áprilisi tanácsülésen is szavaztak. Rácz Lucian szakigazgató szerint azért kellett még egyszer szavazni az Anghel Saligny támogatásból megépülő hídról, mert a szakminisztérium a támogatási szerződés aláírása előtt egy újabb helyi tanácsi határozatot kért. Ennek része a megvalósíthatósági tanulmány, a gazdasági mutatók és az önrész vállalása. korábban írtuk Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania. Nem jó a tanulmány? Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) az elmúlt napokban kifogásokat emelt a tervezett Maros-híd ellen. A Székelyhon szerkesztőségébe eljuttatott, Pápai László Zsolt, az EMSZ marosvásárhelyi elnöke által aláírt levelükben azt írják:

a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megvalósíthatósági tanulmánya nem megfelelő, nem teljesíti a törvényes előírásokat.

Kérik az önkormányzati képviselőket, hogy ezt ne fogadják el, Soós Zoltán polgármestert pedig arra, hogy készíttesse el újra, ugyanakkor szervezzenek közvitát az új tanulmányról. Nagy a forgalom A Kárpátok sétányára tervezett hídra azért van szükség, hogy tehermentesítse a nagy Maros-hidat, amely összeköti az Egyesülés lakónegyedet, valamint több nagyközséget Marosvásárhely belvárosával. A Marosszéki Közösségi Alapítvány április 2–16. között mérte a nagy Maros-híd forgalmát, vizsgálva, hogy hány gyalogos, személygépkocsi és teherszállító halad át a hídon nappal és éjszaka is. A vizsgált időszakban

összesen 1080 gyalogos, 6531 kerékpáros, 333 087 személyautó és 17 354 tehergépkocsi közlekedett a Maros-hídon.

Tiltakoztak a lakók A csütörtöki tanácsülésen több, a híd megépítése által érintett lakó szólalt fel. A híd egy tízemeletes garzontömbház szomszédságában fog megépülni, mintegy harminc méterre az emberek ablakaitól.

Többen felszólaltak, tiltakozva híd megépítése ellen Fotó: Haáz Vince

A lakók elégedetlenek részben az új híd helyszíne miatt, amely nagyon közel van a meglévő lakóépülethez, részben pedig azért, mert úgy érzik, nem egyeztettek velük.

Aggódnak, hogy az otthonaik megrongálódnak, és értékük csökken.

Több mint kétszáz tiltakozó aláírást is összegyűjtöttek. Úgy értékelték, hogy a híd nem oldja meg a fennálló közlekedési dugókat, mert a Kárpátok sétányán több kis, szűk utca van, ezek pedig nem alkalmasak a hídról leérkező gépkocsiforgalom befogadására.

A tiltakozók nagy része az erkélyről követte a tanácsülést Fotó: Haáz Vince

A hivatalosan felszólalók mellett volt, aki az erkélyről lekiabálva adott hangot nemtetszésének, attól tartva, hogy a hitelből megvásárolt lakása veszít az értékéből, esetleg megrongálódik, használhatatlanná, élhetetlenné válik. Célegyenesben a hídépítés A tanácsülésen Soós Zoltán polgármester is szólt a panaszosokhoz, elismerve, hogy a garzontömbház lakóit negatívan fogja érinteni a híd megépítése, de több ezer embernek segítséget jelent majd. Korábban tízezer támogató aláírás gyűlt össze a híd megépítéséért. Beszélt arról is, hogy

nem tudják elköltöztetni a hidat, mert a vízügy csak ide adott engedélyt, a város pedig csak a saját területén tud építkezni.

A városvezető a Székelyhonnak elmondta: a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd már célegyenesben van, a visszalépés azt jelentené, hogy az elkövetkező tíz évben nem épülne híd.

Soós Zoltán: a város 43 millió lejt veszítene el, ha leállítának a tervet Fotó: Haáz Vince

„Jelenleg a Kárpátok sétányon már áthalad egy jelentős gépkocsiforgalom, a híd erre megoldást jelent, összeköti a Maros két partját. Nem hiszem, hogy Budapesten vagy Bécsben le kellene bontani a Duna-hidakat, mert zavar pár lakót. Lesz zaj- és porvédőfal, meg lehet nézni a dokumentációt.

A város 43 millió lejt veszítene el, ha ezt leállítanánk”

– hívta fel a figyelmet Soós Zoltán.

A marosvásárhelyi tanácsosok egyöntetűen megszavazták az új Maros-híd megépítését Fotó: Haáz Vince