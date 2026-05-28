Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön elrendelték a nyomozás kiterjesztését gyűlöletkeltés vagy diszkrimináció bűncselekménye miatt Andrew Tate esetében, aki influenszerként az ügyészek szerint a közösségi médiában a nők elleni gyűlöletre és diszkriminációra uszított – nyilatkozták az Agerpresnek ügyészségi források.

A DIICOT közleményt adott ki az ügyben, de nem említette meg az influenszer nevét, csak arról tájékoztatott, hogy

kiterjesztette a nyomozást egy 39 éves brit állampolgárságú férfi ellen a 2021–2024-ben a közösségi médiában tett kijelentései miatt.

Ügyészségi források szerint Andrew Tate-ról van szó, akit csütörtökön beidéztek a DIICOT székhelyére, és közölték vele, hogy újabb bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.

Hirdetés

Andrew Tate és fivére, Tristan Tate amerikai és brit kettős állampolgárok, 2023. június 20-án emelt ellenük vádat a DIICOT

bűnszervezet létrehozása,

emberkereskedelem,

nemi erőszak,

bántalmazás

és informatikai rendszerhez való illetéktelen hozzáférés miatt.

2024 decemberében a bírák elutasították az ügyészek nyomozati anyagát, így az ügy visszakerült a DIICOT-hoz, amely újrakezdte a kivizsgálást.