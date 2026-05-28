Alfalvi Napok Gyergyóalfaluban

Sportrendezvényekkel, hagyományőrző és kultúrprogramokkal, koncertekkel zajlanak a XXIV. Gyergyóalfalvi Napok május 27–31. között.

A szervezők lehetőséget kínálnak a játékos megmérettetésre a tenisz, asztalitenisz-, kosárlabda és focikedvelőknek, a táncoslábúak diszkóban táncolhatnak, biztathatják a modern- és néptáncos fiatalokat, hallgathatnak férfikórust, könnyűzenét és népzenét, valamint mindezek ötvözetét, bulizhatnak a nagyszínpad fellépőivel együtt.

Fellép a No Sugar, Koszika & The HotShots, a Csík Zenekar és Sólyom Berni, de lesz retroautó-kiállítás, főzőverseny, ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmérés, és búcsús szentmisén is részt vehetnek a községlakók – a szervezők minden korosztálynak, mindenfajta ízlésű embernek okot adnak arra, hogy együtt pezsegjenek a közösséggel.

A XXIV. Alfalvi Napok teljes műsora itt tanulmányozható.