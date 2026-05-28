Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Alfalvi Napok Gyergyóalfaluban

• Fotó: Pethő Melánia

Fotó: Pethő Melánia

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sportrendezvényekkel, hagyományőrző és kultúrprogramokkal, koncertekkel zajlanak a XXIV. Gyergyóalfalvi Napok május 27–31. között.

Bodor Tünde

2026. május 28., 20:062026. május 28., 20:06

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szervezők lehetőséget kínálnak a játékos megmérettetésre a tenisz, asztalitenisz-, kosárlabda és focikedvelőknek, a táncoslábúak diszkóban táncolhatnak, biztathatják a modern- és néptáncos fiatalokat, hallgathatnak férfikórust, könnyűzenét és népzenét, valamint mindezek ötvözetét, bulizhatnak a nagyszínpad fellépőivel együtt.

Fellép a No Sugar, Koszika & The HotShots, a Csík Zenekar és Sólyom Berni, de lesz retroautó-kiállítás, főzőverseny, ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmérés, és búcsús szentmisén is részt vehetnek a községlakók – a szervezők minden korosztálynak, mindenfajta ízlésű embernek okot adnak arra, hogy együtt pezsegjenek a közösséggel.

Hirdetés

A XXIV. Alfalvi Napok teljes műsora itt tanulmányozható.

Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba
Hőhullám Európában: nálunk még az elviselhető tartományban vannak a hőmérsékleti értékek
Magyar válogatott hálóőrt igazolt a Háromszéki Ágyúsok
Fagy, medvék és piacozás: a magyardécsei cseresznyések mindennapjai
Ha nincs feljutási jog, akkor nincs felsőházi szereplés
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba
Székelyhon

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba
Hőhullám Európában: nálunk még az elviselhető tartományban vannak a hőmérsékleti értékek
Székelyhon

Hőhullám Európában: nálunk még az elviselhető tartományban vannak a hőmérsékleti értékek
Magyar válogatott hálóőrt igazolt a Háromszéki Ágyúsok
Székely Sport

Magyar válogatott hálóőrt igazolt a Háromszéki Ágyúsok
Fagy, medvék és piacozás: a magyardécsei cseresznyések mindennapjai
Krónika

Fagy, medvék és piacozás: a magyardécsei cseresznyések mindennapjai
Ha nincs feljutási jog, akkor nincs felsőházi szereplés
Székely Sport

Ha nincs feljutási jog, akkor nincs felsőházi szereplés
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Nőileg

Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 28., csütörtök

„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”

Csaknem minden este megjelennek a nagyvadak a gyergyószentmiklósi 4-es Motel közelében. A Ro-Alert riasztásoknak nem várt következménye is lett: valóságos „katasztrófaturizmus” indult el a környéken.

„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”
„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”
2026. május 28., csütörtök

„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”
Hirdetés
2026. május 28., csütörtök

Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson

Nyári Ifjúsági Színpad programsorozat indul a Tarisznyás Márton Múzeum udvarán szombaton, új kulturális és közösségi térrel gazdagodik Gyergyószentmiklós. Május 30. és szeptember 27. között mintegy ötven esemény várja az érdeklődőket.

Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson
Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson
2026. május 28., csütörtök

Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson
2026. május 26., kedd

Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson

Lezárják a Szabadság tér egy szakaszát, és több utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani Gyergyószentmiklóson a szennyvízhálózat bővítéséhez kapcsolódó munkálatok és úthelyreállítás miatt az elkövetkező hetekben.

Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson
Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson
2026. május 26., kedd

Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson
2026. május 24., vasárnap

Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás

A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás
Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás
2026. május 24., vasárnap

Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás
Hirdetés
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 22., péntek

Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén

Fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben vasárnap a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom előtti téren tartandó pünkösdi szentmisén.

Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén
Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén
2026. május 22., péntek

Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén
2026. május 22., péntek

Hatalmas lángok csaptak fel egy családi háznál Maroshévízen

Melléképületek és a lakóház tetőtere is kigyulladt Maroshévízen péntekre virradóan. A helyszínre több tűzoltócsapat is kiszállt.

Hatalmas lángok csaptak fel egy családi háznál Maroshévízen
Hatalmas lángok csaptak fel egy családi háznál Maroshévízen
2026. május 22., péntek

Hatalmas lángok csaptak fel egy családi háznál Maroshévízen
Hirdetés
2026. május 21., csütörtök

Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?

A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.

Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?
Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?
2026. május 21., csütörtök

Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?
2026. május 19., kedd

Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson

Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal.

Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson
Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson
2026. május 19., kedd

Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson
2026. május 18., hétfő

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában

Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában
Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában
2026. május 18., hétfő

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!