Alfalvi Napok Gyergyóalfaluban

Fotó: Pethő Melánia
Sportrendezvényekkel, hagyományőrző és kultúrprogramokkal, koncertekkel zajlanak a XXIV. Gyergyóalfalvi Napok május 27–31. között.
A szervezők lehetőséget kínálnak a játékos megmérettetésre a tenisz, asztalitenisz-, kosárlabda és focikedvelőknek, a táncoslábúak diszkóban táncolhatnak, biztathatják a modern- és néptáncos fiatalokat, hallgathatnak férfikórust, könnyűzenét és népzenét, valamint mindezek ötvözetét, bulizhatnak a nagyszínpad fellépőivel együtt.
Fellép a No Sugar, Koszika & The HotShots, a Csík Zenekar és Sólyom Berni, de lesz retroautó-kiállítás, főzőverseny, ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmérés, és búcsús szentmisén is részt vehetnek a községlakók – a szervezők minden korosztálynak, mindenfajta ízlésű embernek okot adnak arra, hogy együtt pezsegjenek a közösséggel.
A XXIV. Alfalvi Napok teljes műsora itt tanulmányozható.
Csaknem minden este megjelennek a nagyvadak a gyergyószentmiklósi 4-es Motel közelében. A Ro-Alert riasztásoknak nem várt következménye is lett: valóságos „katasztrófaturizmus” indult el a környéken.
Nyári Ifjúsági Színpad programsorozat indul a Tarisznyás Márton Múzeum udvarán szombaton, új kulturális és közösségi térrel gazdagodik Gyergyószentmiklós. Május 30. és szeptember 27. között mintegy ötven esemény várja az érdeklődőket.
Lezárják a Szabadság tér egy szakaszát, és több utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani Gyergyószentmiklóson a szennyvízhálózat bővítéséhez kapcsolódó munkálatok és úthelyreállítás miatt az elkövetkező hetekben.
A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.
Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.
Fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben vasárnap a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom előtti téren tartandó pünkösdi szentmisén.
Melléképületek és a lakóház tetőtere is kigyulladt Maroshévízen péntekre virradóan. A helyszínre több tűzoltócsapat is kiszállt.
A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.
Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal.
Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.
szóljon hozzá!