Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson

A múzeumudvar már korábban is számos izgalmas kulturális és szórakoztató eseménynek helyet adott, most egészen őszig ad kikapcsolódási lehetőséget • Fotó: Csató Andrea

A múzeumudvar már korábban is számos izgalmas kulturális és szórakoztató eseménynek helyet adott, most egészen őszig ad kikapcsolódási lehetőséget

Fotó: Csató Andrea

Nyári Ifjúsági Színpad programsorozat indul a Tarisznyás Márton Múzeum udvarán szombaton, új kulturális és közösségi térrel gazdagodik Gyergyószentmiklós. Május 30. és szeptember 27. között mintegy ötven esemény várja az érdeklődőket.

Gergely Imre

2026. május 28., 18:462026. május 28., 18:46

A Figura Stúdió Színház, a Bázis ifjúsági központ és a Tarisznyás Márton Múzeum közösen szervezi az ifjúsági nyári színpad programjait. A szervezők legalább tíz-tizenöt hétvégét átölelő programkínálattal készülnek: színházi előadások, koncertek, workshopok, kerekasztal-beszélgetések és élőkönyvtár is szerepel a kínálatban. A helyi fiatal tehetségek számára is bemutatkozási lehetőséget teremtenek.

A szervezők szerint a nyári színpad célja, hogy találkozási ponttá váljon a fiatalok számára, ugyanakkor minden korosztály jól érezhesse magát az itt szervezett eseményeken. A kezdeményezés annak köszönhetően valósulhat meg, hogy Gyergyószentmiklós idén Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címet viseli.

Az év során tervezett több mint 130 program jelentős része a múzeum udvarán kap helyet.

A programsorozat szombaton gyerekfoglalkozásokkal veszi kezdetét. Vincze Timea bábszínész közös meseszövésre és bábalkotó műhelyre várja a három év feletti gyermekeket és szüleiket. Ezt követően Szőcs Zsuzsanna tart kollázsműhelyt a nagyobb diákok számára.

A hivatalos megnyitót este hat órától tartják a múzeum udvarán felállított színpadon, majd az este főfellépője, a Salamon’s Jam Orchestra lép színpadra. A zenekar ezúttal a Szín-kron csoporttal közösen idézi meg a huszadik század legendás magyar dalait és zenei korszakait.

A koncert során a hatvanas évektől egészen a kétezres évekig hangzanak el ismert slágerek. Többek között az LGT, a Neoton Família, a Bikini, valamint a Kispál és a Borz dalai is felcsendülnek majd. A műsort rövid színházi és ismeretterjesztő betétek színesítik, amelyek az egyes korszakokat és zenei stílusokat mutatják be. Az est zárásaként Bernád Boldizsár és Ferencz Anita mutatják be Dalok a tűz körül című előadásukat.

Vasárnap élőkönyvtárral folytatódik a programsorozat. A szervezők érdekes személyiségeket hívtak meg, akikkel kötetlen beszélgetésekre lesz lehetőség. Az eseményt egy kerekasztal-beszélgetés előzi meg, ahol a résztvevők közelebbről is megismerhetik a meghívott „élő könyveket”.

Rendhagyó tárlatvezetéssel is készülnek: Csibi Márti a Vákár-kiállításban tart különleges vezetést az érdeklődők számára.

A vasárnap délutáni Join the Jam program során hangszereket helyeznek ki az udvarra, amelyeket bárki szabadon kipróbálhat és használhat.

A szervezők közölték: a Nyári Ifjúsági Színpad programjai folyamatosan bővülnek, az aktuális események pedig a Figura Stúdió Színház Facebook-oldalán lesznek elérhetők. A rendezvények minden alkalommal ingyenesen lesznek látogathatók.

Gyergyószék Magazin Művelődés Gyergyószentmiklós Kultúra
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. május 26., kedd

Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson

Lezárják a Szabadság tér egy szakaszát, és több utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani Gyergyószentmiklóson a szennyvízhálózat bővítéséhez kapcsolódó munkálatok és úthelyreállítás miatt az elkövetkező hetekben.

2026. május 26., kedd

2026. május 24., vasárnap

Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás

A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 22., péntek

Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén

Fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben vasárnap a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom előtti téren tartandó pünkösdi szentmisén.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Hatalmas lángok csaptak fel egy családi háznál Maroshévízen

Melléképületek és a lakóház tetőtere is kigyulladt Maroshévízen péntekre virradóan. A helyszínre több tűzoltócsapat is kiszállt.

2026. május 22., péntek

2026. május 21., csütörtök

Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?

A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 19., kedd

Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson

Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal.

2026. május 19., kedd

2026. május 18., hétfő

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában

Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút

Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Forgalomkorlátozások lesznek Gyergyószentmiklóson

Folytatódnak a közműmunkálatok Gyergyószentmiklóson, ezért forgalmi korlátozások várhatók – tájékoztat a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

2026. május 18., hétfő

