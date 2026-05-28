Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson

A múzeumudvar már korábban is számos izgalmas kulturális és szórakoztató eseménynek helyet adott, most egészen őszig ad kikapcsolódási lehetőséget
Fotó: Csató Andrea
Nyári Ifjúsági Színpad programsorozat indul a Tarisznyás Márton Múzeum udvarán szombaton, új kulturális és közösségi térrel gazdagodik Gyergyószentmiklós. Május 30. és szeptember 27. között mintegy ötven esemény várja az érdeklődőket.
A Figura Stúdió Színház, a Bázis ifjúsági központ és a Tarisznyás Márton Múzeum közösen szervezi az ifjúsági nyári színpad programjait. A szervezők legalább tíz-tizenöt hétvégét átölelő programkínálattal készülnek: színházi előadások, koncertek, workshopok, kerekasztal-beszélgetések és élőkönyvtár is szerepel a kínálatban. A helyi fiatal tehetségek számára is bemutatkozási lehetőséget teremtenek.
A szervezők szerint a nyári színpad célja, hogy találkozási ponttá váljon a fiatalok számára, ugyanakkor minden korosztály jól érezhesse magát az itt szervezett eseményeken. A kezdeményezés annak köszönhetően valósulhat meg, hogy Gyergyószentmiklós idén Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címet viseli.
A programsorozat szombaton gyerekfoglalkozásokkal veszi kezdetét. Vincze Timea bábszínész közös meseszövésre és bábalkotó műhelyre várja a három év feletti gyermekeket és szüleiket. Ezt követően Szőcs Zsuzsanna tart kollázsműhelyt a nagyobb diákok számára.
A hivatalos megnyitót este hat órától tartják a múzeum udvarán felállított színpadon, majd az este főfellépője, a Salamon’s Jam Orchestra lép színpadra. A zenekar ezúttal a Szín-kron csoporttal közösen idézi meg a huszadik század legendás magyar dalait és zenei korszakait.
A koncert során a hatvanas évektől egészen a kétezres évekig hangzanak el ismert slágerek. Többek között az LGT, a Neoton Família, a Bikini, valamint a Kispál és a Borz dalai is felcsendülnek majd. A műsort rövid színházi és ismeretterjesztő betétek színesítik, amelyek az egyes korszakokat és zenei stílusokat mutatják be. Az est zárásaként Bernád Boldizsár és Ferencz Anita mutatják be Dalok a tűz körül című előadásukat.
Vasárnap élőkönyvtárral folytatódik a programsorozat. A szervezők érdekes személyiségeket hívtak meg, akikkel kötetlen beszélgetésekre lesz lehetőség. Az eseményt egy kerekasztal-beszélgetés előzi meg, ahol a résztvevők közelebbről is megismerhetik a meghívott „élő könyveket”.
Rendhagyó tárlatvezetéssel is készülnek: Csibi Márti a Vákár-kiállításban tart különleges vezetést az érdeklődők számára.
A vasárnap délutáni Join the Jam program során hangszereket helyeznek ki az udvarra, amelyeket bárki szabadon kipróbálhat és használhat.
A szervezők közölték: a Nyári Ifjúsági Színpad programjai folyamatosan bővülnek, az aktuális események pedig a Figura Stúdió Színház Facebook-oldalán lesznek elérhetők. A rendezvények minden alkalommal ingyenesen lesznek látogathatók.
