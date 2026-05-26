Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson

Képünk illusztráció
Fotó: Csató Andrea
Lezárják a Szabadság tér egy szakaszát, és több utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani Gyergyószentmiklóson a szennyvízhálózat bővítéséhez kapcsolódó munkálatok és úthelyreállítás miatt az elkövetkező hetekben.
Teljesen lezárják a Szabadság térnek a Kárpátok utca és a Márton Áron utca közötti szakaszát május 26. és június 15. között. A munkálatok célja a szennyvízhálózat bővítése, csatlakoztatása, valamint az úttest helyreállítása – tájékoztat a helyi önkormányzat.
A Csíkszereda felől Parajd és Maroshévíz irányába tartó járműveket
Úthelyreállítási munkálatok kezdődnek a Kárpátok utcában is május 26-án, a Gyilkos-tó sugárút és az Új Élet utca közötti szakaszon, itt szintén útlezárásra kell számítani.
Az ütemezés szerint ezt követően az Új Élet utcában, majd a Kórház utcában folytatódik az úttest helyreállítása. Később további olyan utcák következnek, ahol a szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt fel kellett bontani az úttestet. Az önkormányzat tervei szerint az év folyamán minden érintett útfelület helyreállítása megtörténik.
A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.
Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.
Fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben vasárnap a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom előtti téren tartandó pünkösdi szentmisén.
Melléképületek és a lakóház tetőtere is kigyulladt Maroshévízen péntekre virradóan. A helyszínre több tűzoltócsapat is kiszállt.
A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.
Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal.
Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.
Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.
Folytatódnak a közműmunkálatok Gyergyószentmiklóson, ezért forgalmi korlátozások várhatók – tájékoztat a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első percekben.
szóljon hozzá!