Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson

Lezárják a Szabadság tér egy szakaszát, és több utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani Gyergyószentmiklóson a szennyvízhálózat bővítéséhez kapcsolódó munkálatok és úthelyreállítás miatt az elkövetkező hetekben.

Teljesen lezárják a Szabadság térnek a Kárpátok utca és a Márton Áron utca közötti szakaszát május 26. és június 15. között. A munkálatok célja a szennyvízhálózat bővítése, csatlakoztatása, valamint az úttest helyreállítása – tájékoztat a helyi önkormányzat.

a Márton Áron utcán és az Örmény templom utcán keresztül a Gyilkos-tó sugárútra terelik.

Úthelyreállítási munkálatok kezdődnek a Kárpátok utcában is május 26-án, a Gyilkos-tó sugárút és az Új Élet utca közötti szakaszon, itt szintén útlezárásra kell számítani.

Hirdetés

Az ütemezés szerint ezt követően az Új Élet utcában, majd a Kórház utcában folytatódik az úttest helyreállítása. Később további olyan utcák következnek, ahol a szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt fel kellett bontani az úttestet. Az önkormányzat tervei szerint az év folyamán minden érintett útfelület helyreállítása megtörténik.