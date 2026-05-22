Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hatalmas lángok csaptak fel egy családi háznál Maroshévízen

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Melléképületek és a lakóház tetőtere is kigyulladt Maroshévízen péntekre virradóan. A helyszínre több tűzoltócsapat is kiszállt.

Székelyhon

2026. május 22., 11:452026. május 22., 11:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tűzoltók érkezésekor a lángok a melléképületekben mintegy 80 négyzetméteren terjedtek szét, emellett a lakóház tetőszerkezetét és tetőterét is elérték, további közel 120 négyzetméteren.

Hirdetés

A maroshévízi hivatásos, valamint a maroshévízi és gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk és hajnali 5 órára felszámolniuk a tüzet, így megakadályozták, hogy az egész ingatlanra átterjedjen.

A házban tartózkodó négy embernek sikerült időben kimenekülnie,

egy 74 éves nő pánikrohamot kapott,

őt a mentőegység a helyszínen ellátta, és végül nem kérte kórházba szállítását.

A tűzben jelentős anyagi kár keletkezett. Az elsődleges vizsgálatok szerint a tüzet nagy valószínűséggel felügyelet nélkül hagyott vagy túlmelegedett gáztűzhely okozhatta – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

Gyergyószék Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán
Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Csíksomlyó nem szavazókör
Kihívásként fogta fel a 2. ligás szereplést a székelyudvarhelyi középpályás
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
Székelyhon

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt
Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán
Székelyhon

Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán
Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Székely Sport

Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Csíksomlyó nem szavazókör
Krónika

Csíksomlyó nem szavazókör
Kihívásként fogta fel a 2. ligás szereplést a székelyudvarhelyi középpályás
Székely Sport

Kihívásként fogta fel a 2. ligás szereplést a székelyudvarhelyi középpályás
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Nőileg

Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 21., csütörtök

Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?

A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.

Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?
Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?
2026. május 21., csütörtök

Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?
Hirdetés
2026. május 19., kedd

Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson

Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal.

Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson
Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson
2026. május 19., kedd

Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson
2026. május 18., hétfő

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában

Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában
Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában
2026. május 18., hétfő

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában
2026. május 18., hétfő

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút

Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
2026. május 18., hétfő

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Forgalomkorlátozások lesznek Gyergyószentmiklóson

Folytatódnak a közműmunkálatok Gyergyószentmiklóson, ezért forgalmi korlátozások várhatók – tájékoztat a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

Forgalomkorlátozások lesznek Gyergyószentmiklóson
Forgalomkorlátozások lesznek Gyergyószentmiklóson
2026. május 18., hétfő

Forgalomkorlátozások lesznek Gyergyószentmiklóson
2026. május 15., péntek

Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson

Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első percekben.

Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson
Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson
2026. május 15., péntek

Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson
2026. május 12., kedd

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson

Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson
Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson
2026. május 12., kedd

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója

Székely Csaba Szeretik a banánt, elvtársak? című monodrámáját a Figura Stúdió Színház. Az előadás a Ceaușescu-korszak mindennapjait idézi meg humorral és iróniával, miközben a kommunizmus máig ható következményeire is reflektál.

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója
A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója
2026. május 11., hétfő

A kommunizmus traumáit idézi meg a Figura új bemutatója
2026. május 10., vasárnap

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson
Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson
2026. május 10., vasárnap

Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson
2026. május 10., vasárnap

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén

Változatos kulturális és közösségi programokra kerül sor a következő időszakban Gyergyóremetén Az események között kiégésről szóló előadás, színházi produkció, kiállítás is szerepel, és készülnek a gyermeknapra is.

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén
Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén
2026. május 10., vasárnap

Színes programokkal várják az érdeklődőket Gyergyóremetén
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!