Hatalmas lángok csaptak fel egy családi háznál Maroshévízen

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Melléképületek és a lakóház tetőtere is kigyulladt Maroshévízen péntekre virradóan. A helyszínre több tűzoltócsapat is kiszállt.
A tűzoltók érkezésekor a lángok a melléképületekben mintegy 80 négyzetméteren terjedtek szét, emellett a lakóház tetőszerkezetét és tetőterét is elérték, további közel 120 négyzetméteren.
A maroshévízi hivatásos, valamint a maroshévízi és gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk és hajnali 5 órára felszámolniuk a tüzet, így megakadályozták, hogy az egész ingatlanra átterjedjen.
A házban tartózkodó négy embernek sikerült időben kimenekülnie,
őt a mentőegység a helyszínen ellátta, és végül nem kérte kórházba szállítását.
A tűzben jelentős anyagi kár keletkezett. Az elsődleges vizsgálatok szerint a tüzet nagy valószínűséggel felügyelet nélkül hagyott vagy túlmelegedett gáztűzhely okozhatta – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
