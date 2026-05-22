Hatalmas lángok csaptak fel egy családi háznál Maroshévízen

Melléképületek és a lakóház tetőtere is kigyulladt Maroshévízen péntekre virradóan. A helyszínre több tűzoltócsapat is kiszállt.

A tűzoltók érkezésekor a lángok a melléképületekben mintegy 80 négyzetméteren terjedtek szét, emellett a lakóház tetőszerkezetét és tetőterét is elérték, további közel 120 négyzetméteren.

A maroshévízi hivatásos, valamint a maroshévízi és gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk és hajnali 5 órára felszámolniuk a tüzet, így megakadályozták, hogy az egész ingatlanra átterjedjen.

A házban tartózkodó négy embernek sikerült időben kimenekülnie,