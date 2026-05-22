Két sarkalatos pont a 2027 januárjától érkező új közalkalmazotti bértörvényben

Az elnöki hivatal pénteken bejelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) aláírt egy megállapodást, amelyben vállalják, hogy a parlamenti ülésszak végéig elfogadják az új közalkalmazotti bértörvényt.
Az elnöki hivatal tájékoztatásában emlékeztetnek, hogy az új egységes bértörvény elfogadása az országos helyreállítási tervben (PNRR) is szerepel, július 1-jei határidővel. A közlemény szerint
A jogszabály nem több szakaszban, hanem egyszerre fog hatályba lépni, és utólag nem módosítanak rajta „rendkívüli beavatkozásokkal” – írja az Agerpres hírügynökség a közleményre hivatkozva.
Az új törvény életbe lépésével
egyetlen közalkalmazottnak sem csökken a jövedelme,
ugyanakkor a közszféra bérkiadásai 2027-ben legfeljebb 8 milliárd lejjel haladhatják meg a 2026-ban erre fordított összeget
– írja elő a megállapodás. E szerint Románia nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy az új jogszabály miatt ne tudja teljesíteni rövid, közép- és hosszú távra szóló költségvetési vállalásait.
A megállapodást Sorin Grindeanu PSD-elnök, Ilie Bolojan PNL-elnök, Dominic Fritz USR-elnök, valamint Kelemen Hunor RMDSZ-elnök írta alá.
A megállapodás alapján a munkaügyi minisztérium közzéteszi az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét és megszervezi az egyeztetéseket az érintett ágazatok képviselőivel – áll az elnöki hivatal közleményében.
