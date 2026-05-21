A rendszerváltás elzárt diplomáciai iratai nyílnak meg Románia előtt

Több mint ötezer, az 1989 utáni átmeneti időszakhoz kapcsolódó diplomáciai dosszié titkosításának feloldását hagyta jóvá a román kormány.

2026. május 21., 17:542026. május 21., 17:54

A döntésről Oana Țoiu külügyminiszter számolt be közösségi oldalán, hangsúlyozva: a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával „visszaadják az igazsághoz való jogot”.

A külügyminisztérium archívumában őrzött iratok a rendszerváltás utáni első évek legfontosabb eseményeit érintik.

A dossziék között szerepelnek dokumentumok az első szabad választásokról, az 1990. júniusi bányászjárásokról, Mihály király 1992-es történelmi látogatásáról, Németország újraegyesítéséről, a Szovjetunió felbomlásáról és a Független Államok Közösségének megalakulásáról. Ezek a dokumentumok mindeddig zárva maradtak a külügyi levéltárban.

A külügyminiszter szerint a most feloldott anyagok többsége már régóta nem számított államtitoknak, ennek ellenére továbbra is szolgálati titokként kezelték őket, így a kutatók és a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenek voltak. A dokumentumok feldolgozása és digitalizálása fokozatosan történik majd,

ezt követően a kutatók, a bányászjárások áldozatai és a nagyközönség is hozzáférhet az iratokhoz.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek.

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait
Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait

Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.

Oana Țoiu szerint

a román társadalomnak joga van megismerni, hogyan alakult át az ország külpolitikai helyzete 1989 után,

hogyan távolodott el a Szovjetunióhoz kötődő szövetségi rendszertől, és miként helyezkedett el az első nagy poszthidegháborús válságok idején. A politikus úgy fogalmazott: „a közelmúlt történelme a kutatóké és a társadalomé, nem az intézményi pincéké.”

Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség
Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Románia multimilliomosokat gyárt, miközben a nép nyög
Majoross Gergely: ez az utazósebesség még sokat érhet a vb-n
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
2026. május 21., csütörtök

Elsőfokú árvízriasztás a Feketeügy háromszéki szakaszán

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére, köztük a Feketeügy Kovászna megyei szakaszára is.

Jogerősen nyolc év és nyolc hónap letöltendőre ítélték a labdarúgó liga elnökének fiát

A bukaresti ítélőtábla csütörtökön másodszorra is nyolc év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Mario Iorgulescut.

Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.

Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.

Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.

A mélybe zuhant egy lift a bukaresti CFR-palotában, öt embert kórházba szállítottak

A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.

A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

Átlátható vitát kérnek a szakszervezetek az új egységes bértörvényről

A szakszervezeti szövetségek kérik a kormánytól és a munkaügyi minisztériumtól, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek „valós és átlátható” vitát az új egységes bértörvény tervezetéről.

