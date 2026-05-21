A döntésről Oana Țoiu külügyminiszter számolt be közösségi oldalán, hangsúlyozva: a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával „visszaadják az igazsághoz való jogot”.

A dossziék között szerepelnek dokumentumok az első szabad választásokról, az 1990. júniusi bányászjárásokról, Mihály király 1992-es történelmi látogatásáról, Németország újraegyesítéséről, a Szovjetunió felbomlásáról és a Független Államok Közösségének megalakulásáról. Ezek a dokumentumok mindeddig zárva maradtak a külügyi levéltárban.

A külügyminiszter szerint a most feloldott anyagok többsége már régóta nem számított államtitoknak, ennek ellenére továbbra is szolgálati titokként kezelték őket, így a kutatók és a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenek voltak. A dokumentumok feldolgozása és digitalizálása fokozatosan történik majd,