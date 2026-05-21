Több mint ötezer, az 1989 utáni átmeneti időszakhoz kapcsolódó diplomáciai dosszié titkosításának feloldását hagyta jóvá a román kormány.
A döntésről Oana Țoiu külügyminiszter számolt be közösségi oldalán, hangsúlyozva: a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával „visszaadják az igazsághoz való jogot”.
A dossziék között szerepelnek dokumentumok az első szabad választásokról, az 1990. júniusi bányászjárásokról, Mihály király 1992-es történelmi látogatásáról, Németország újraegyesítéséről, a Szovjetunió felbomlásáról és a Független Államok Közösségének megalakulásáról. Ezek a dokumentumok mindeddig zárva maradtak a külügyi levéltárban.
A külügyminiszter szerint a most feloldott anyagok többsége már régóta nem számított államtitoknak, ennek ellenére továbbra is szolgálati titokként kezelték őket, így a kutatók és a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenek voltak. A dokumentumok feldolgozása és digitalizálása fokozatosan történik majd,
Ahogy arról korábban beszámoltunk, ez a legnagyobb terjedelmű diplomáciai dokumentumcsomag, amelyet az 1989 előtti dossziék nyilvánosságra hozatala óta hozzáférhetővé tesznek.
Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.
Oana Țoiu szerint
hogyan távolodott el a Szovjetunióhoz kötődő szövetségi rendszertől, és miként helyezkedett el az első nagy poszthidegháborús válságok idején. A politikus úgy fogalmazott: „a közelmúlt történelme a kutatóké és a társadalomé, nem az intézményi pincéké.”
