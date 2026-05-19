Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között

Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.
Nyolc, 20 és 40 év közötti Maros és Szeben megyei személyt helyeztek 30 napos előzetes letartóztatásba egy május 17-én, vasárnap Kenden történt konfliktus ügyében.
A rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették arról, hogy több személy között összetűzés alakult ki a balavásári községhez tartozó település kultúrotthonának környékén – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
A helyszíni vizsgálatok szerint két család tagjai között robbant ki konfliktus egy ingatlan megvásárlásával kapcsolatos nézeteltérés miatt. Az összecsapásban többen is részt vettek, a felek a gyanú szerint
A hatóságok szerint a rendbontás során anyagi károk is keletkeztek, és átmenetileg a közúti forgalom is akadozott.
A helyzet kezelésére több rendőri egységet – köztük a különleges bevetési szolgálat munkatársait –, valamint csendőröket is a helyszínre vezényeltek. A konfliktust sikerült megfékezni, több érintettet és tanút meghallgattak.
majd a segesvári bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat. Az ügyben verekedés és a közrend megzavarása miatt folyik az eljárás.
