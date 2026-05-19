Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.

2026. május 19., 16:05

Nyolc, 20 és 40 év közötti Maros és Szeben megyei személyt helyeztek 30 napos előzetes letartóztatásba egy május 17-én, vasárnap Kenden történt konfliktus ügyében.

A rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették arról, hogy több személy között összetűzés alakult ki a balavásári községhez tartozó település kultúrotthonának környékén – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

A helyszíni vizsgálatok szerint két család tagjai között robbant ki konfliktus egy ingatlan megvásárlásával kapcsolatos nézeteltérés miatt. Az összecsapásban többen is részt vettek, a felek a gyanú szerint

tompa, illetve szúró-vágó eszközöket is használtak.

A hatóságok szerint a rendbontás során anyagi károk is keletkeztek, és átmenetileg a közúti forgalom is akadozott.

A helyzet kezelésére több rendőri egységet – köztük a különleges bevetési szolgálat munkatársait –, valamint csendőröket is a helyszínre vezényeltek. A konfliktust sikerült megfékezni, több érintettet és tanút meghallgattak.

Nyolc személyt őrizetbe vettek,

majd a segesvári bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat. Az ügyben verekedés és a közrend megzavarása miatt folyik az eljárás.

2026. május 19., kedd

Távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.

2026. május 19., kedd

2026. május 19., kedd

Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.

2026. május 19., kedd

2026. május 18., hétfő

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait

A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.

2026. május 18., hétfő

2026. május 17., vasárnap

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval

Videóra vették a Maros megyei rendőrség egyik szolgálati autóját, amint Marosvásárhelyen a dupla záróvonalat átlépve fordul meg. Az intézmény képviselői szerint a rendőrök egy bántalmazási esetről kaptak értesítést, és a helyszínre siettek.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant

Egy kútba esett ember mentéséhez riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat vasárnapra kora reggel Nagyernyére. Az áldozatot kiemelték a mélyből, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 16., szombat

Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében

Hatósági felügyelet alá helyeztek öt férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy másfél tonna, katalizátorokból származó kerámia monolitot loptak el. A csaknem 100 ezer euró értékű zsákmányt a rendőrök visszaszerezték.

2026. május 16., szombat

2026. május 15., péntek

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi

Autóalkatrészek lopásával gyanúsítanak két Maros megyei férfit. A nyomozás eredményeként őrizetbe vette őket a rendőrség.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében

Életét vesztette egy marosvásárhelyi férfi, akit személyvonat ütött el péntek reggel Nyárádtő közelében.

2026. május 15., péntek

2026. május 14., csütörtök

Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota

Átfogó épületfelújításra kapott pénzt a marosvásárhelyi orvosi egyetem, tizenhárom millió euróból fogja felújítani az egykori telefonpalotát.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 14., csütörtök

Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult

Felavatták az első szállásmodult a Via Transilvanica útvonalán. A 6–8 vendég befogadására alkalmas menedékhelyet a Segesvár melletti, mindössze 24 lakosú Sárpatakon helyezték el.

2026. május 14., csütörtök

