Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett

Fotó: MAPN
Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.
A repülő a NATO légirendészeti missziójában vett részt.
Március óta több ukrán katonai drón tévedt be a NATO-tag Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterébe. Lettországban az egyik ilyen incidens a kormány bukásához vezetett.
Hanno Pevkur észt védelmi miniszter szerint a kedden lelőtt drón feltehetően Ukrajnából érkezett. A NATO egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt heti nyilatkozata szerint Ukrajna szakértőket küld Lettországba segíteni az ország légterének védelmét.
