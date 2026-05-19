Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres .

A repülő a NATO légirendészeti missziójában vett részt.

Március óta több ukrán katonai drón tévedt be a NATO-tag Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterébe. Lettországban az egyik ilyen incidens a kormány bukásához vezetett.

Hirdetés

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter szerint a kedden lelőtt drón feltehetően Ukrajnából érkezett. A NATO egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt heti nyilatkozata szerint Ukrajna szakértőket küld Lettországba segíteni az ország légterének védelmét.