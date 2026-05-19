Úgy tűnik, lesz elég körzeti állatorvos Hargita megyében

A jelentkezések alapján négy helységnek lesz új körzeti állatorvosa. Minden megüresedett helyre van jelentkező. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Nem a legvonzóbb manapság a körzeti állatorvosi hivatás, ezért a bizonytalankodókat győzködni kellett, hogy legyen elég jelentkező a megüresedett körzeti állatorvosi helyekre Hargita megyében.
Egy kivételével az összes körzeti állatorvos szerződése egy időben járt le Hargita megyében, így nehéz helyzet állt elő a rendszerben az elmúlt időszakban, egyrészt a tevékenység folytonosságának a fenntartását, másrészt a megüresedett helyek betöltését tekintve. Utóbbi azért jelentett gondot, mert a finanszírozási körülményekkel kapcsolatos elégedetlenségek miatt kérdéses volt, hogy lesz-e elég jelentkező a megüresedett helyekre.
Jövő hónapban lejár a Hargita megyei körzeti állatorvosok többségének a szakhatósággal megkötött szerződése, és megtörténhet, hogy némelyikük nem köt új megállapodást a megromlott finanszírozási feltételek miatt.
A valamivel több, mint egy hónapos jelentkezési időszak pénteken járt le és
– tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől. Hargita megyében 62 körzet van, ezek közül 61-ben járt le a körzeti állatorvosoknak az igazgatósággal megkötött, négyéves időtartamra szóló koncessziós szerződése.
közölte a megyei főállatorvos. „Szóba álltunk velük, mozgósítottuk azokat, akik még gondolkodtak, tehát nem voltak biztosak benne, hogy mit csináljanak.
– ismertette a helyzetet a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője. István Róbert azt is elmondta, hogy négy körzetnek lesz új állatorvosa, ott ugyanis nem folytatják a tevékenységet az eddigi körzeti állatorvosok.
A jelentkezési iratcsomókat az elkövetkező napokban vizsgálja meg az illetékes bizottság. Kedvező elbírálás esetén már jövő héten szerződést kötnének az állatorvosokkal. Abban a körzetben, amelyre két ajánlat is érkezett, ez még bizonytalan, ha ugyanis ott megóvják az eredményt, elhúzódhat a szerződéskötés.
„Júniusban el kell végezzék az állatleltárt, ami országszerte zajlik már. Tehát mihelyt aláírták a szerződéseket, a körorvosok máris munkához kell lássanak, hogy az állatleltárt június 30-ig meg tudják csinálni” – fogalmazott a megyei főállatorvos.
A körzeti álaltorvosok koncessziós szerződése április 13-án járt le, és nem volt biztos, hogy kerül elég jelentkező a helyekre, ugyanis
A szakhatóságnak ugyanakkor nehézséget okozott a köztes időszak áthidalása is, a lejárt szerződések miatt ugyanis több körorvosi feladatot át kellett ruházzanak a hatósági állatorvosokra – ilyen volt például a fülszámozások elvégzése is.
Megnehezíti az állategészségügyi igazgatóság Hargita megyei kirendeltségének tevékenységét, hogy egy kivételével az összes körzeti állatorvos szerződése lejárt. Ám jó hír, hogy úgy tűnik, átmenetileg sem marad állatorvos nélkül a körzetek többsége.
