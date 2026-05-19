Úgy tűnik, lesz elég körzeti állatorvos Hargita megyében

A jelentkezések alapján négy helységnek lesz új körzeti állatorvosa. Minden megüresedett helyre van jelentkező. Képünk illusztráció

Nem a legvonzóbb manapság a körzeti állatorvosi hivatás, ezért a bizonytalankodókat győzködni kellett, hogy legyen elég jelentkező a megüresedett körzeti állatorvosi helyekre Hargita megyében.

Széchely István 2026. május 19., 13:532026. május 19., 13:53

Egy kivételével az összes körzeti állatorvos szerződése egy időben járt le Hargita megyében, így nehéz helyzet állt elő a rendszerben az elmúlt időszakban, egyrészt a tevékenység folytonosságának a fenntartását, másrészt a megüresedett helyek betöltését tekintve. Utóbbi azért jelentett gondot, mert a finanszírozási körülményekkel kapcsolatos elégedetlenségek miatt kérdéses volt, hogy lesz-e elég jelentkező a megüresedett helyekre. korábban írtuk Elhagyná a rendszert a körzeti állatorvosok egy része Jövő hónapban lejár a Hargita megyei körzeti állatorvosok többségének a szakhatósággal megkötött szerződése, és megtörténhet, hogy némelyikük nem köt új megállapodást a megromlott finanszírozási feltételek miatt. A valamivel több, mint egy hónapos jelentkezési időszak pénteken járt le és

minden betöltetlen helyre került jelentkező

– tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől. Hargita megyében 62 körzet van, ezek közül 61-ben járt le a körzeti állatorvosoknak az igazgatósággal megkötött, négyéves időtartamra szóló koncessziós szerződése.

A 61 helyre összesen 62 állatorvos jelentkezett, az egyik megüresedett helyre ugyanis két jelentkező is került,

közölte a megyei főállatorvos. „Szóba álltunk velük, mozgósítottuk azokat, akik még gondolkodtak, tehát nem voltak biztosak benne, hogy mit csináljanak.

Ösztönöztük a fiatal állatorvosokat, végzősöket mi és az állatorvosi kollégium is, mert nem olyan vonzó dolog ez manapság, sajnos

– ismertette a helyzetet a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője. István Róbert azt is elmondta, hogy négy körzetnek lesz új állatorvosa, ott ugyanis nem folytatják a tevékenységet az eddigi körzeti állatorvosok. A jelentkezési iratcsomókat az elkövetkező napokban vizsgálja meg az illetékes bizottság. Kedvező elbírálás esetén már jövő héten szerződést kötnének az állatorvosokkal. Abban a körzetben, amelyre két ajánlat is érkezett, ez még bizonytalan, ha ugyanis ott megóvják az eredményt, elhúzódhat a szerződéskötés.

A megállapodások megkötése sürgető, hiszen határidős feladatok várnak a körzeti állatorvosokra.

„Júniusban el kell végezzék az állatleltárt, ami országszerte zajlik már. Tehát mihelyt aláírták a szerződéseket, a körorvosok máris munkához kell lássanak, hogy az állatleltárt június 30-ig meg tudják csinálni” – fogalmazott a megyei főállatorvos.

A körzeti álaltorvosok koncessziós szerződése április 13-án járt le, és nem volt biztos, hogy kerül elég jelentkező a helyekre, ugyanis

márciusban még úgy nézett ki, hogy a körzeti állatorvosok egy része – részben a rendszerben tapasztalt problémák miatt – nem kíván új szerződést kötni.