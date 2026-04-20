Szerződés nélkül a körzeti állatorvosi hálózat

A szerződések megszűnésével előálló helyzetre megpróbált felkészülni az igazgatóság és az állatorvosi hálózat, előre dolgoztak, hogy megelőzzék a fennakadásokat

Megnehezíti az állategészségügyi igazgatóság Hargita megyei kirendeltségének tevékenységét, hogy egy kivételével az összes körzeti állatorvos szerződése lejárt. Ám jó hír, hogy úgy tűnik, átmenetileg sem marad állatorvos nélkül a körzetek többsége.

Széchely István 2026. április 20., 21:02

Április 13-án lejárt a körzeti állatorvosoknak – a 62 körzet közül 61-ben – a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatósággal megkötött, négyéves időtartamra szóló koncessziós szerződése.

A szakhatóság jövő hónap közepéig várja a jelentkezéseket ezekre a helyekre,

ám amint azt korábban a megyei állatorvosi kamara elnöke a Székelyhonnak elmondta, értesüléseik szerint a körzeti állatorvosok egy része – részben a rendszerben tapasztalt problémák miatt – nem kíván új szerződést kötni. Ezek a helyek viszont nem maradhatnak betöltetlenül, és a körzeti állatorvos nélküli körzeteket is csak meghatározott ideig lehet más körzetekhez csatolni. korábban írtuk Elhagyná a rendszert a körzeti állatorvosok egy része Jövő hónapban lejár a Hargita megyei körzeti állatorvosok többségének a szakhatósággal megkötött szerződése, és megtörténhet, hogy némelyikük nem köt új megállapodást a megromlott finanszírozási feltételek miatt. Úgy tűnik azonban, hogy a legtöbb körzetben nem lesz gond a helyek betöltésével,

a körzeti állatorvosok többsége folytatni kívánja eddigi tevékenységét.

István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője megkeresésünkre elmondta, információi szerint legfeljebb három olyan körzet lesz, ahol átmenetileg nem lesz körzeti állatorvos: az egyikben nyugdíjba vonul a feladatokat eddig ellátó szakember, a másik két körzetben pedig még nem biztos, hogy az eddigi körzeti állatorvosok nem fogják folytatni.

Nekünk az a visszajelzésünk van, hogy több mint 90 százalékban le lesznek foglalva a körzetek. Hogy új állatorvossal, vagy a régivel, ebbe mi nem szólunk bele, mert nem a mi dolgunk.

De megnyugtatok mindenkit, hogy ha véletlenül egy-két körzet nem lesz lefoglalva, azok olyan körzetek, hogy át tudjuk adni, és a szomszédos körzetekben a nyertes körorvosok egy darabig el tudják látni azokat is. A lehetőség megvan újabb licitekre, és addig nem lesz fennakadás” – fogalmazott a megyei főállatorvos.

Az, hogy pontosan hány helyre kerül jelentkező, csak jövő hónap közepén derül ki, ugyanis akkor jár le a helyek betöltésére kiírt közbeszerzési eljárás.

A kiírástól számítva 35 napig jelentkezhetnek erre az állatorvosok.

Ezt az időszakot egy törvénymódosítással nemrég hosszabbították meg, 4 évvel ezelőtt még 10 nap állt a jelentkezők rendelkezésére, mondta el István Róbert. A költségvetés késése is nehézségekhez vezetett Egyébként országszerte sok megyében lejárt a körzeti állatorvosok szerződése e hónapban, de kevés olyan megye van, ahol majdnem az összes körzeti állatorvosnak egyszerre járt le a megbízatása. Hirdetés Hargita megye az egyik ilyen, és ez jelentősen meg nehezíti a szakhatósági tevékenységet, és nem csak az említett ok miatt. Az is fejfájást okozott a szakhatóságnál, hogy az országos költségvetés kidolgozásának az elhúzódása miatt azt sem tudták pontosan, hogy milyen szerződéses feltételeket kínálhatnak a majdani körzeti állatorvosoknak.

Sajnos, a költségvetés nagyon későn érkezett – az országos költségvetésből leosztott saját költségvetésünk –, és késésben vagyunk mindennel emiatt.

És amíg nem volt a főhatóságnak költségvetése, nem tudtuk azt sem, hogy mit oltunk, mit nem oltunk, mit fizet a gazda és mit nem. És ez egy négy évre előrevetített probléma, tehát itt millió lejekről van szó.” A tenderfüzetet pedig a költségvetésük alapján kell összeállítsák, hiszen az határozza meg, hogy milyen szolgáltatásokra kapnak majd pénzt a körzeti állatorvosi rendelők, így

három változatot is készítettek a költségvetés késése miatt.

A lejárt szerződések a szokásos tevékenységek folytonossága szempontjából is nagy nehézségeket okoznak az igazgatóságon. A fülszámozások elvégzését például ilyen helyzetben egy szerződéskiegészítéssel az egyetlen érvényes szerződéssel dolgozó körorvosra szokták átruházni, ám ez már nem szabályos, így ezt a munkát a hatósági állatorvosok végzik addig, amíg lejárt a körorvosi helyekre kiírt közbeszerzési eljárás, mondta István Róbert. Ezekbe a munkákba azonban besegítenek az eddigi körzeti állatorvosok is, különösen azok, akik folytatni kívánják a tevékenységet, hiszen ha hagyják feltorlódni a tennivalókat, azzal ők kell majd megbirkózzanak a szerződéskötés után.

Előre dolgoztak, hogy elkerüljék a fennakadásokat A helyzetre egyébként megpróbált felkészülni az igazgatóság és az állatorvosi hálózat. „Minden nagy akció be van fejezve. Még van egy juholtás, ami el van csúszva, de azt leszámítva, amit az éves program szerint el kell végezni, a szarvasmarhák, lovak, kutyák, tyúkok beoltása, vérvételek,

minden el van végezve, mert számítottunk erre a nem szerencsés helyzetre.