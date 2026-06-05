Szennyeződött a Balavásáron átfolyó Nádas-patak, nem lehet öntözésre, itatásra használni

Meghibásodott a gázvezeték, szennyeződés keletkezett
Fotó: Varga Adorján közösségi oldala
A Romgaz vállalat egyik vezetéke meghibásodott, melynek következtében a szondákból származó folyadék bekerült a Nádas-patak vizébe – jelentette be közösségi oldalán Varga Adorján balavásári polgármester.
Jelentős vízszennyeződésre figyelmeztet a Maros megyei Balavásár polgármestere. A községvezető közösségi oldalán számol be arról, hogy
Péntekre virradó éjszaka vizsgálták ki a szennyeződést
Fotó: Varga Adorján közösségi oldala
„A szennyezés következtében jelentős mennyiségű halállomány pusztult el. Az esetet jelentették a környezetőrségnek és a vízügyi hatóságnak. A szakemberek védőgátat állítottak fel, a szennyezés terjedését sikerült megállítani a Szentdemeter felé vezető hídnál. A hatóságok vízmintát vettek, az eredményeket még elemzik” – fejtette ki a polgármester.
Védőgátat szereltek fel
Fotó: Varga Adorján közösségi oldala
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