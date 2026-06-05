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Szennyeződött a Balavásáron átfolyó Nádas-patak, nem lehet öntözésre, itatásra használni

Meghibásodott a gázvezeték, szennyeződés keletkezett • Fotó: Varga Adorján közösségi oldala

Meghibásodott a gázvezeték, szennyeződés keletkezett

Fotó: Varga Adorján közösségi oldala

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A Romgaz vállalat egyik vezetéke meghibásodott, melynek következtében a szondákból származó folyadék bekerült a Nádas-patak vizébe – jelentette be közösségi oldalán Varga Adorján balavásári polgármester.

Simon Virág

2026. június 05., 18:042026. június 05., 18:04

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Jelentős vízszennyeződésre figyelmeztet a Maros megyei Balavásár polgármestere. A községvezető közösségi oldalán számol be arról, hogy

csütörtökön este meghibásodott a Romgaz vállalat egyik vezetéke, a szondákból származó folyadék bekerült a Nádas-patak vizébe.

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Péntekre virradó éjszaka vizsgálták ki a szennyeződést • Fotó: Varga Adorján közösségi oldala Galéria

Péntekre virradó éjszaka vizsgálták ki a szennyeződést

Fotó: Varga Adorján közösségi oldala

„A szennyezés következtében jelentős mennyiségű halállomány pusztult el. Az esetet jelentették a környezetőrségnek és a vízügyi hatóságnak. A szakemberek védőgátat állítottak fel, a szennyezés terjedését sikerült megállítani a Szentdemeter felé vezető hídnál. A hatóságok vízmintát vettek, az eredményeket még elemzik” – fejtette ki a polgármester.

Védőgátat szereltek fel • Fotó: Varga Adorján közösségi oldala Galéria

Védőgátat szereltek fel

Fotó: Varga Adorján közösségi oldala

A településvezető felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Nádas-patak vízét ne használják az állatok itatására, öntözésre, háztartási és gazdasági célokra.

Marosszék
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