A hétvégét sem ússzuk meg zivatarok nélkül

Az ország területének jelentős részére – Hargita, Kovászna és Maros megyére is – érvényes, záporokra és viharos szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Az előrejelzések szerint szombaton déltől 23 óráig Erdély nagy részén, Moldvában, Munténiában, helyenként Máramarosban, Dél-Olténiában, Északnyugat-Dobrudzsában és a hegyekben a fokozott légköri instabilitás miatt

villámlással kísért záporokra, 50–70 km/órás széllökésekre és jégesőre lehet számítani.

A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25, helyenként a 30–40 litert négyzetméterenként.

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Az ország keleti és délkeleti területein a vasárnapra virradó éjszaka, Románia keleti felében pedig vasárnap folyamán is kitartanak a zivatarok.

Pénteken déltől 23 óráig a Keleti-Kárpátokban és az Erdélyi-középhegységben lesz érvényben sárga jelzésű riasztás a várható zivatarok miatt. Helyi záporok Erdélyben is várhatók a délután folyamán – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.