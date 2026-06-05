A hétvégét sem ússzuk meg zivatarok nélkül

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Az ország területének jelentős részére – Hargita, Kovászna és Maros megyére is – érvényes, záporokra és viharos szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Az előrejelzések szerint szombaton déltől 23 óráig Erdély nagy részén, Moldvában, Munténiában, helyenként Máramarosban, Dél-Olténiában, Északnyugat-Dobrudzsában és a hegyekben a fokozott légköri instabilitás miatt
A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25, helyenként a 30–40 litert négyzetméterenként.
Az ország keleti és délkeleti területein a vasárnapra virradó éjszaka, Románia keleti felében pedig vasárnap folyamán is kitartanak a zivatarok.
Pénteken déltől 23 óráig a Keleti-Kárpátokban és az Erdélyi-középhegységben lesz érvényben sárga jelzésű riasztás a várható zivatarok miatt. Helyi záporok Erdélyben is várhatók a délután folyamán – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Felrobbant egy tengeri drón pénteken a konstancai kikötőben; a robbanás hangja a környező lakónegyedekben is hallható volt.
A fővárosban és tizenegy másik településen okozott károkat a rossz idő csütörtökön – közölte csütörtök este a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya.
Ilie Bolojan szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége.
Amatőr előadó- és alkotóművészek állnak közönség elé a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban június 6-án, szombaton. Tehetségüket ezúttal elismert szakemberek előtt is bemutathatják.
Ilie Bolojan szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogja akadályoztatni az előrehozott választások kiírását, ha ilyen helyzet állna elő.
A marosvásárhelyi bíróság elrendelte csütörtökön Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.
Mintegy 200 ember jelenlétében zajlott Sepsiszentgyörgy főterén a trianoni döntés évfordulójáról való megemlékezés csütörtök délután, melynek fő szónoka Toroczkai László, a Mi Hazánk pártelnöke volt.
Az RMDSZ a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugen Tomac vezette kormányt – nyilatkozta csütörtökön Kelemen Hunor.
Pénteken lezárul az idei egységes mezőgazdasági támogatások közel három hónapos igénylési időszaka. Megnéztük, hogy állnak a támogatásigénylés véghajrájában a székelyföldi megyék.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a jövő héten „komolyan” elemezni fogja az Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és politikai konstrukciót – jelentette be az alakulat csütörtökön.
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