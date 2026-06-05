Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel egyeztetett Eugen Tomac miniszterelnök-jelölt

Fotó: Facebook/Eugen Tomac
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök pénteken a Victoria-palotában egyeztetett Ilie Bolojan ügyvivő kormányfővel – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek politikai források.
Ugyancsak pénteken megjelent a Hivatalos Közlönyben az Eugen Tomac miniszterelnökké jelöléséről szóló elnöki rendelet.
Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
Nicușor Dan államfő csütörtök este jelentette be, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról.
A kormányprogramot és a miniszterek listáját együttes ülésen vitatja meg a képviselőház és a szenátus. A parlament a képviselők és szenátorok többségének szavazatával iktatja be a kormányt.
Azonosították és harminc napra őrizetbe vették azt a gyanúsítottat, aki május végén egy sepsiszentgyörgyi lakásból ellopott 2200 lejt. Az ajtón ment be a lakásba, ez alatt pedig a tulajdonosok is otthon voltak.
Az ország területének jelentős részére – Hargita, Kovászna és Maros megyére is – érvényes, záporokra és viharos szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Felrobbant egy tengeri drón pénteken a konstancai kikötőben; a robbanás hangja a környező lakónegyedekben is hallható volt.
A fővárosban és tizenegy másik településen okozott károkat a rossz idő csütörtökön – közölte csütörtök este a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya.
Ilie Bolojan szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége.
Amatőr előadó- és alkotóművészek állnak közönség elé a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban június 6-án, szombaton. Tehetségüket ezúttal elismert szakemberek előtt is bemutathatják.
Ilie Bolojan szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogja akadályoztatni az előrehozott választások kiírását, ha ilyen helyzet állna elő.
A marosvásárhelyi bíróság elrendelte csütörtökön Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.
Mintegy 200 ember jelenlétében zajlott Sepsiszentgyörgy főterén a trianoni döntés évfordulójáról való megemlékezés csütörtök délután, melynek fő szónoka Toroczkai László, a Mi Hazánk pártelnöke volt.
Az RMDSZ a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugen Tomac vezette kormányt – nyilatkozta csütörtökön Kelemen Hunor.
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