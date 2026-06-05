Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel egyeztetett Eugen Tomac miniszterelnök-jelölt

Ugyancsak pénteken megjelent a Hivatalos Közlönyben az Eugen Tomac miniszterelnökké jelöléséről szóló elnöki rendelet.

korábban írtuk Eugen Tomacot bízta meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.

Nicușor Dan államfő csütörtök este jelentette be, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.

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Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról.

A kormányprogramot és a miniszterek listáját együttes ülésen vitatja meg a képviselőház és a szenátus. A parlament a képviselők és szenátorok többségének szavazatával iktatja be a kormányt.