Szikla zuhant egy autóra, egy utas életét vesztette

Szikladarab zuhant kedden a 7-es országúton, az Olt völgyében egy személygépkocsira, amelynek egyik utasa, egy 71 éves férfi életét vesztette – közölte a Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

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Andreea Ștefan szóvivő tájékoztatása szerint a mentősök erőfeszítései ellenére a férfi nem reagált az újraélesztésre, és az orvos megállapította a halál beálltát – ismerteti az Agerpres.

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A Szeben megyei rendőrség első vizsgálatai szerint Lazaret térségében egy szikladarab vált le a hegyoldalról, és ráesett egy Nagyszeben felé tartó személygépkocsira, amelyet egy 36 éves nagyszebeni nő vezetett.