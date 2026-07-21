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Szikla zuhant egy autóra, egy utas életét vesztette

• Fotó: Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség

Fotó: Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség

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Szikladarab zuhant kedden a 7-es országúton, az Olt völgyében egy személygépkocsira, amelynek egyik utasa, egy 71 éves férfi életét vesztette – közölte a Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Székelyhon

2026. július 21., 09:402026. július 21., 09:40

2026. július 21., 09:402026. július 21., 09:40

Andreea Ștefan szóvivő tájékoztatása szerint a mentősök erőfeszítései ellenére a férfi nem reagált az újraélesztésre, és az orvos megállapította a halál beálltát – ismerteti az Agerpres.

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A Szeben megyei rendőrség első vizsgálatai szerint Lazaret térségében egy szikladarab vált le a hegyoldalról, és ráesett egy Nagyszeben felé tartó személygépkocsira, amelyet egy 36 éves nagyszebeni nő vezetett.

Az autóban utazó 71 éves nagyszebeni férfi belehalt a sérüléseibe. A járművezető nem sérült meg.

A rendőrség vizsgálatot indított a baleset körülményeinek tisztázására.

A 7-es országúton a helyszínelés idején szünetel a forgalom.

Belföld
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