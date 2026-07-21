Tűz ütött ki egy tartályhajón, három tengerész megsérült Konstancán

Három tengerész megsérült, miután tűz ütött ki a libériai felségjelzésű Gas Lisbon LPG-tartályhajón a Fekete-tengeren, Sfântu Gheorghe településtől mintegy 14 tengeri mérföldre – közölte kedden a Román Tengerészeti Hatóság (ANR) és az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Székelyhon 2026. július 21., 11:182026. július 21., 11:18 2026. július 21., 13:112026. július 21., 13:11

A hajó 17 fős legénységét biztonságban kimenekítették az Apollo mentőhajó fedélzetére. A három sérültet Sulina kikötőjébe szállították, ahol orvosi felügyelet alá kerültek. A katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint két tengerész testfelületének 10-15 százalékán égési sérüléseket szenvedett, a harmadiknak több sebe volt, és vérzett. A Gas Lisbon kedden 0:05-kor adott le vészjelzést a konstancai tengeri mentésirányítási központnak (MRCC), miután

tűz keletkezett a fedélzetén.

A riasztást rádióüzenetekben és a Cospas-Sarsat rendszeren keresztül is megerősítették. A közvetlen kommunikáció a távolság miatt nehézkes volt, ezért az információcserét egy közelben tartózkodó kereskedelmi hajó közvetítésével tartották fenn – írja az Agerpres. Hirdetés A hatóságok a legénység megmentésére összetett kutatási-mentési műveletet indítottak. Bevetették a Román Tengeri Mentőszolgálathoz (ARSVOM) tartozó Apollo és Artemis mentőhajókat, valamint a parti őrség egyik hajóját. A Légirendészeti Főfelügyelőség helikopterét

a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem tudták bevetni.

Az Apollo két mentőtutajt bocsátott vízre, és sikerült biztonságban kimenekítenie a teljes legénységet. A Tulcea megyei katasztrófavédelmi felügyelőség többfunkciós hajót és orvosi csapatot küldött a sérültek átvételére és a sürgősségre szállítására. A Gas Lisbon az egyiptomi Alexandriából tartott az ukrajnai Reni felé, fedélzetén több mint 3790 tonna propánnal. A hajótűz jelentős károkat okozott, a lángokat még nem sikerült eloltani. Nicușor Dan: A tartályhajót találat érte Az állami intézmények tisztázni fogják a Gas Lisbon LPG-tartályhajót érintő súlyos incidens körülményeit – közölte kedden a Facebook-oldalán Nicușor Dan. Az államfő bejegyzése szerint a libériai felségjelzésű Gas Lisbon hajót hétfőről keddre virradóra Románia felségvizein kívül,

a román partoktól mintegy 20 tengeri mérföldre találat érte.

Nicușor Dan szerint nem sokkal az incidens után a Román Tengeri Mentőszolgálat két hajója a helyszínre vonult, és kimenekítette a teljes legénységet, köztük a három sérültet is. Valamennyiüket biztonságban partra szállították. Az államfő hozzátette: a térségbe küldött vontatóhajó gondoskodik arról, hogy a lángokban álló Gas Lisbon ne sodródjon el, és ne jelentsen további veszélyt a hajózás biztonságára. „Az állami intézmények készültségben vannak, és tisztázni fogják ennek a súlyos incidensnek a körülményeit, okait és felelőseit.

A történtek nagy valószínűséggel az Oroszország Ukrajna elleni jogellenes agressziós háborújának részét képezik”

– írta Nicușor Dan. Az államfő emlékeztetett, hogy a hajó az egyiptomi Alexandriából tartott az ukrajnai Reni kikötője felé. Helikoptert és hadihajókat is készenlétbe helyeztek A védelmi minisztérium kedden készenlétbe helyezett egy IAR-330 Puma Naval helikoptert és két hadihajót, hogy szükség esetén támogassa a Fekete-tengeren kigyulladt libériai felségjelzésű tartályhajó ügyét kezelő intézmények munkáját.



A minisztérium közleménye szerint

készen állnak segítséget nyújtani a Gas Lisbon kereskedelmi hajón történt incidens kezelésében.