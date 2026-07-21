Tusványos, az én történetem – oszd meg a kedvenc fesztiválemlékedet

Van egy fotód, amely egyetlen pillanat alatt visszarepít Tusványosra? Egy kép a kedvenc koncertedről vagy éppen egy spontán, felejthetetlen pillanatról? Most aztán tényleg érdemes előkeresni.

A Székelyhon Tusványos, az én történetem című fotójátékában július 21. és 27. között bárki megoszthatja a számára legkedvesebb tusványosi emlékét a foto.szekelyhon.ro oldalon.

A feltöltött kép készülhet az idei fesztiválon, de akár egy korábbi Tusványos hangulatát is felidézheti, hiszen a legjobb történetek sosem évülnek el.

Mondjuk is a részleteket és a nyereményeket

A részvétel egyszerű: július 21. és 27. között tölts fel egyetlen saját fotót a foto.szekelyhon.ro oldalra, és máris részt veszel a sorsoláson. A játék során minden résztvevő egy alkalommal nevezhet.

A szerencsések értékes nyereményekkel térhetnek haza. Kisorsolunk három 100 lejes Lumea Basmelor-utalványt, amelyek a marosvásárhelyi cukrászati szaküzletben vagy annak webáruházában válthatók be. Az állatbarátokra is gondoltunk: az Olt Part Fesztivál jóvoltából három Alfacanin Longlife szuperprémium kutyatáp-csomag talál gazdára, egyenként 200 lej értékben. A kávé szerelmesei pedig három 100 lejes Grand Kávézó-utalványt nyerhetnek, amelyet a csíkszeredai Grand Cafféban használhatnak fel.

Az eredményhirdetést július 28-án tartjuk.

A játék támogatói

Ha a tortadíszítés, a sütés és az alkotás a szenvedélye, akkor a Lumea Basmelor az Ön helye! A marosvásárhelyi Lumea Basmelor több mint egy cukrászati szaküzlet – egy igazi inspirációs központ minden hobbi- és profi cukrász számára. Kínálatunkban megtalálhatók ételfestékek, fondantok, dekorációk, szórócukrok, formák, kiszúrók, díszítőeszközök, csokoládék és minden, ami egy látványos torta vagy sütemény elkészítéséhez szükséges. Szeretettel várjuk vásárlóinkat Marosvásárhelyen, a Sârguinței utca 15/B szám alatt, ahol szakértő csapatunk segít megtalálni a tökéletes alapanyagokat és kellékeket. Ha pedig kényelmesen, otthonról vásárolna, látogasson el webáruházunkba a www.lumeabasmelor.ro címen!

Lumea Basmelor – Torta és varázslat egy helyen!

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Az Olt Part Fesztivál egy olyan családi és kutyabarát rendezvény, ahol a természet, a közösség és a minőségi kikapcsolódás találkozik. Célunk, hogy élményeket teremtsünk minden generációnak, legyen szó gyerekekről, fiatalokról, családokról vagy négylábú kedvenceikről. A One Big Jump és a Good Dog Card programoknak köszönhetően a fesztivál a felelős állattartást, a közösségi szemléletet és egy valóban Pet Friendly városi kultúrát is népszerűsíti. A látogatókat koncertek, workshopok, családi programok, kutyás bemutatók, gasztronómiai élmények és számos kreatív aktivitás várja egy különleges folyóparti környezetben. Hiszünk abban, hogy egy fesztivál akkor igazán jó, ha mindenki otthon érezheti magát rajta – a család legkisebb tagjai, a baráti társaságok és természetesen a kutyák is.

OLT PART – Köss ki nálunk! Egy fesztivál, ahol a természet, a kultúra és a közösség valóban összeér.

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A Grand Kávézó Csíkszereda egyik legkedveltebb találkozóhelye, ahol az otthonos hangulat és a minőség kéz a kézben jár. Gyors kiszolgálás, gondosan válogatott alapanyagok és ínycsiklandó kávékülönlegességek várják a betérőket. Ha inkább egy frissítőre vágysz, koktélok széles választékából, natúr üdítőkből vagy egy finom fagylaltból is választhatsz. Kínálatunkat friss szendvicsek és ízletes sütemények teszik teljessé. Napközben a hangulatos terasz tökéletes hely egy kis kikapcsolódásra, estére pedig pezsgő találkozóhellyé válik. A Kossuth Lajos utca 26. szám alatt minden adott egy jó kávéhoz, egy kellemes beszélgetéshez vagy egy emlékezetes estéhez.

Grand Kávézó – nappal feltölt, este felpezsdít!

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A játék szabályzata itt érhető el.