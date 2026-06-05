Besurrant egy lakásba és több mint 2000 lejt emelt el egy pénztárcából

Azonosították és harminc napra őrizetbe vették azt a gyanúsítottat, aki május végén egy sepsiszentgyörgyi lakásból ellopott 2200 lejt. Az ajtón ment be a lakásba, ez alatt pedig a tulajdonosok is otthon voltak.

A Kovászna megyei rendőrség sajtóirodája arról tájékoztatott, hogy azonosították egy lopás gyanúsítottját. A rendőrségen május végén jelentették be, hogy egy sepsiszentgyörgyi lakásból pénzt vittek el.

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A vizsgálat során sikerült azonosítani egy 39 éves férfit, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A nyomozás szerint a férfi kihasználta, hogy a lakás bejárati ajtaja nem volt bezárva, és bár a tulajdonosok otthon tartózkodtak, bement a lakásba.