Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás

Az ország régióinak többsége szombat reggelig légköri instabilitásra, jelentős mennyiségű csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetés alatt áll, amelyet kedden adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Az időjárás-előrejelzés szerint május 19-én déli 12 órától május 23-án délelőtt 10 óráig időszakosan légköri instabilitás várható, különösen az ország keleti felében, amely záporokban, villámlásban, megerősödő szélben és helyenként jégesőben nyilvánul meg.

Rövid idő alatt helyenként a lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20–30 l/négyzetmétert, néhol pedig meghaladhatja a 40–50 l/négyzetmétert.

Hirdetés

Emellett a szél időszakosan megerősödik a keleti régiókban, csütörtökön és pénteken pedig az ország nyugati és középső részén. A szélsebesség általában 45–55 km/óra lesz, a magas hegyvidéki területeken pedig 60–80 km/óra – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.